Футбол

«Аль-Айн» победил «Ривер Плейт» и вышел в финал клубного ЧМ
RT на русском
15:18

«Ривер Плейт» ответил дублем Рафаэля Борре. В серии послематчевых пенальти победу одержал клуб из ОАЭ — 5:4. В финале «Аль-Айн» сыграет с победителем противостояния мадридского «Реала» и японского «Касима Антлерс».
RT на русском15:18

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Определился первый финалист клубного чемпионата мира по футболу

Газета.Ru15:04

«Аль-Айн» обыграл «Ривер Плейт» и вышел в финал клубного чемпионата мира

Чемпионат14:54

«Аль-Аин» вышел в финал клубного чемпионата мира, обыграв «Ривер Плейт»

Советский спорт14:33

«Ривер Плейт» не смог выйти в финал клубного ЧМ

Матч ТВ14:18

«Аль-Айн» победил «Ривер Плейт» и вышел в финал клубного ЧМ

Спорт-Экспресс14:21

«Аль-Айн» обыграл «Ривер Плейт» и вышел в финал клубного чемпионата мира. Видеообзор матча

Sport24.ru14:36

Клубный ЧМ. 1/2 финала. «Ривер Плейт» уступил «Аль-Айну» по пенальти

Sports.ru08:44
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Пенальти Зинченко вывел «Манчестер Сити» в полуфинал Кубка лиги

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Главный тренер "Витесса" Леонид Слуцкий в интервью "СЭ" отметил, что игроки сборной России заслуженно получили звания мастеров спорта.
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