Футбол
«Аль-Айн» победил «Ривер Плейт» и вышел в финал клубного ЧМ
«Аль-Айн» победил «Ривер Плейт» и вышел в финал клубного ЧМRT на русском15:18
«Ривер Плейт» ответил дублем Рафаэля Борре. В серии послематчевых пенальти победу одержал клуб из ОАЭ — 5:4. В финале «Аль-Айн» сыграет с победителем противостояния мадридского «Реала» и японского «Касима Антлерс».
RT на русском15:18
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