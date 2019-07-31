Происшествия

Актёра театра «Современник» задержали за ношение формы ГИБДДREGNUM 10:58

Мужчина пояснил, что получил форму сотрудника полиции у блогера для съёмок в клипе. Возбуждены административные дела по статьям 17.12 КоАП РФ «Незаконное ношение форменной одежды» и 20.1 — «Мелкое хулиганство». По второй статье актёра арестовали на восемь суток.
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с чего всё началось
По решению суда актер получил восемь суток административного ареста за незаконное ношение форменной одежды и мелкое хулиганство, сообщается
 на сайте ГУ МВД РФ по Москве.
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