Кино

Актёр «Игры престолов» не исключил появления нового дракона в сериалеRT на русском вчера в 20:19

Актёр «Игры престолов» Йохан Филип Асбек не исключил, что в пятом эпизоде последнего сезона сериала может появиться новый дракон.
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Звезда «Игры престолов» намекнул на появление в сериале еще одного дракона

РЕН ТВвчера в 19:52

Актер из «Игры престолов» намекнул на появление нового дракона в сериале

РИА Новостивчера в 17:52

Актер из «Игры престолов» намекнул на появление нового дракона

Москва 2409 мая в 12:26

Пост актера из «Игры престолов» в Instagram содержит спойлер к новой серии

NewInformвчера в 18:31

Актёр из «Игры престолов» намекнул на новых драконов в финале

News.ru09 мая в 09:55

Актер «Игры престолов» намекнул на неожиданных героев в новой серии

Телеканал 360°09 мая в 09:17

Актер из «Игры престолов» намекнул на появление нового дракона в следующей серии

Lenta.ru09 мая в 08:00
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Кабмин выделил 450 млн рублей пострадавшим от пожаров в Забайкалье

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Поездки в Крым входят в моду на Украине, заявили власти региона

Среди граждан Украины становится модным отдых в Крыму, заявил глава комитета парламента крумы по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк.
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7 правил, чтобы дожить до 100 лет

Больше двигаемся – меньше подвергаемся сердечно-сосудистым заболеваниям, а малоподвижный образ жизни отнимает до четырех лет жизни.
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В Оренбурге совершил жесткую посадку лайнер Boeing 737

В Оренбурге совершил жесткую посадку лайнер авиакомпании Nordwind Boeing 737.
Обновлено в 06:05
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Названы основные симптомы разрыва аорты

При разрыве аорты грудного отдела сильные боли ощущаются в груди, возможна одышка и отек шеи, кожа синеет, вены набухают, пишет kp.ru.
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Музыка

Лазарев провел вторую репетицию номера для Евровидения

Певец Сергей Лазарев, представляющий в этом году Россию на международном песенном конкурсе "Евровидение", в субботу провел вторую репетицию своего номера на музыкальной площадке в Тель-Авиве.
Обновлено в 05:32
Общество

В Татарстане объявили штормовое предупреждение из-за жары

В Татарстане с 9 мая установилась аномальная жара: максимальные температуры воздуха достигают 25-30 °C, а среднесуточные температуры на 9 градусов и более выше климатической нормы.
Обновлено в 04:53
Политика

В Киеве передумали прекращать железнодорожное сообщение с Россией

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что железнодорожное сообщение между Россией и Украиной прекращается само по себе.
Обновлено в 02:36
Армия и оружие

Эксперт рассказал, как Запад может попытаться захватить Калининград

Военный эксперт Юрий Кнутов рассказал, как Запад создает условия для захвата Калининграда.
Обновлено в 03:56
Происшествия

В Крыму приостановили подъем судна с полотнами Айвазовского

Подъем артефактов с затонувшего свыше 100 лет назад у Крымского полуострова парохода "Генерал Коцебу" приостановлен из-за риска уничтожения картин, принадлежащих с большой долей вероятности кисти известного крымского мариниста Ивана Айвазовского.
Обновлено в 04:45
Политика

Зеленский пересмотрит «одиозные решения» Порошенко

Избранный президент Украины Владимир Зеленский после вступления в должность пересмотрит "одиозные решения" действующего главы государства Петра Порошенко.
Обновлено в 05:25
Транспорт

В районе Выхино-Жулебино фиксируют самый плотный трафик по Москве

"Еще один интересный факт от ИТС [интеллектуальной транспортной системы] - найден столичный район, через который проезжает больше всего машин - это Выхино-Жулебино", - говорится в сообщении.
Обновлено в 04:24
Происшествия

Дочери Доренко попросили полицию расследовать причины смерти отца

Дочери журналиста Сергея Доренко попросили правоохранительные органы расследовать обстоятельства смерти отца, сообщил РИА Новости продюсер Андрей Разин, общавшийся с дочерьми Доренко.
Обновлено вчера в 13:46
Происшествия

В Екатеринбурге начали проверку после нападения собаки на ребенка

Следствие в Екатеринбурге начало проверку по факту нападения собаки на трехлетнего мальчика, сообщает в субботу СУСК по Свердловской области.
Обновлено в 04:15
Происшествия

Медведь ограбил охотников на Камчатке

Обновлено в 04:06
Политика

Лукашенко рассказал об ущербе от российской нефти

По словам Лукашенко, с президентом России вопрос конкретной суммы и механизма компенсации потерь белорусской стороне от поставки некачественной нефти не обсуждался, однако в публичных выступлениях Владимир Путин признавал наличие ущерба.
Обновлено в 06:34
Армия и оружие

ВКС нанесли по сирийским боевикам 542 удара за 5 дней

Мощнейшие авиаудары ВКС заставляют боевиков террористической группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» отступать, передавая тем самым под контроль сирийских военных города, захваченные несколько лет назад.
Обновлено в 03:59
Происшествия

Поврежденный мемориал участникам войны в Севастополе восстановят

Обновлено в 07:06
Политика

Зеленский обратился к Раде с требованием по вопросу инаугурации

Избранный президент Украины Владимир Зеленский «от имени народа потребовал» от Верховной рады провести церемонию инаугурации 19 мая.
Обновлено вчера в 12:15
Кино

В Иркутске умер режиссер Николай Тарханов

Николай Тарханов, известный режиссер, оператор и фотограф, скончался на 52-м году жизни.
Обновлено в 07:26
Происшествия

Российский самолет вернулся в аэропорт Вьетнама из-за неполадок

Самолет авиакомпании AzurAir с российскими туристами на борту вернулся во вьетнамскую Камрань из-за срабатывания сигнализации о неисправности масляного фильтра.
Обновлено в 05:54
Происшествия

В Москве задержан офицер с плакатом «Меня обманул Путин. Голодовка»

Обновлено 09 мая в 07:44
Армия и оружие

Фрегат «Адмирал Горшков» отправился в Тихий Океан

Отряд кораблей Северного флота вышел из Владивостока и направился в центральную часть Тихого океана.
Обновлено в 06:32
Армия и оружие

В Латвии погиб второй за неделю военнослужащий НАТО

Военнослужащий Вооруженных сил Албании, майор Клодиан Тануш умер в Рижской Восточной клинической университетской больнице от полученных травм, несмотря на усилия врачей спасти жизнь военному, сообщает Sputnik Латвия со ссылкой на портал Mixnews.lv.
Обновлено в 06:20
Экономика

Кабмин выделил 3 млрд рублей на обновление парка сельхозтехники

Правительство России выделило 3 млрд рублей из резервного фонда для наращивания темпов обновления парка сельскохозяйственной техники на льготных условиях.
Обновлено в 06:29
Музыка

NYT опубликовала список песен, которые определят будущее современной музыки

Американская газета The New York Times опубликовала список из 25 песен, которые, как предполагается, должны определить будущее современной музыки.
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Политика

Лукашенко: к задержанному экс-замглавы Совбеза давно были вопросы

Господин Лукашенко уточнил, что Андрей Втюрин попал в поле зрения правоохранительных органов еще до того, как стал работать в Совбезе.
Обновлено в 06:29
Общество

Названа диета для предотвращения сердечной недостаточности

Диета DASH (Диетический подход к прекращению гипертонии) снижает риск развития сердечной недостаточности на 50 процентов, выяснили американские ученые.
Обновлено в 04:55
Культура

В Москве началось прощание с Евгением Крылатовым

Обновлено в 04:56
Армия и оружие

Белоруссия получила от России четыре учебно-боевых самолета Як-130

"Уникальные летно-технические характеристики Як-130 значительно расширили возможности по подготовке летного состава к выполнению боевого применения по наземным и воздушным целям", - отметили в Минобороны.
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К концу подходит время благоденствия, и лето, длившееся почти десятилетие, угасает. Вокруг средоточия власти Семи королевств, Железного трона, зреет заговор, и в это непростое время король решает искать поддержки у друга юности Эддарда Старка. В мире, где все — от короля до наемника — рвутся к власти, плетут интриги и готовы вонзить нож в спину, есть место и благородству, состраданию и любви. Между тем, никто не замечает пробуждение тьмы из легенд далеко на Севере — и лишь Стена защищает живых к югу от нее.
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