Актёр «Игры престолов» не исключил появления нового дракона в сериалеRT на русском вчера в 20:19

Актёр «Игры престолов» Йохан Филип Асбек не исключил, что в пятом эпизоде последнего сезона сериала может появиться новый дракон.

Актёр «Игры престолов» не исключил появления нового дракона в сериале

Политика Поездки в Крым входят в моду на Украине, заявили власти региона Среди граждан Украины становится модным отдых в Крыму, заявил глава комитета парламента крумы по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк.

Здоровье 7 правил, чтобы дожить до 100 лет Больше двигаемся – меньше подвергаемся сердечно-сосудистым заболеваниям, а малоподвижный образ жизни отнимает до четырех лет жизни.

Происшествия В Оренбурге совершил жесткую посадку лайнер Boeing 737 В Оренбурге совершил жесткую посадку лайнер авиакомпании Nordwind Boeing 737.

Здоровье Названы основные симптомы разрыва аорты При разрыве аорты грудного отдела сильные боли ощущаются в груди, возможна одышка и отек шеи, кожа синеет, вены набухают, пишет kp.ru.

Музыка Лазарев провел вторую репетицию номера для Евровидения Певец Сергей Лазарев, представляющий в этом году Россию на международном песенном конкурсе "Евровидение", в субботу провел вторую репетицию своего номера на музыкальной площадке в Тель-Авиве.

Общество В Татарстане объявили штормовое предупреждение из-за жары В Татарстане с 9 мая установилась аномальная жара: максимальные температуры воздуха достигают 25-30 °C, а среднесуточные температуры на 9 градусов и более выше климатической нормы.

Политика В Киеве передумали прекращать железнодорожное сообщение с Россией Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что железнодорожное сообщение между Россией и Украиной прекращается само по себе.

Происшествия В Крыму приостановили подъем судна с полотнами Айвазовского Подъем артефактов с затонувшего свыше 100 лет назад у Крымского полуострова парохода "Генерал Коцебу" приостановлен из-за риска уничтожения картин, принадлежащих с большой долей вероятности кисти известного крымского мариниста Ивана Айвазовского.

Политика Зеленский пересмотрит «одиозные решения» Порошенко Избранный президент Украины Владимир Зеленский после вступления в должность пересмотрит "одиозные решения" действующего главы государства Петра Порошенко.

Транспорт В районе Выхино-Жулебино фиксируют самый плотный трафик по Москве "Еще один интересный факт от ИТС [интеллектуальной транспортной системы] - найден столичный район, через который проезжает больше всего машин - это Выхино-Жулебино", - говорится в сообщении.

Происшествия Дочери Доренко попросили полицию расследовать причины смерти отца Дочери журналиста Сергея Доренко попросили правоохранительные органы расследовать обстоятельства смерти отца, сообщил РИА Новости продюсер Андрей Разин, общавшийся с дочерьми Доренко.

Происшествия В Екатеринбурге начали проверку после нападения собаки на ребенка Следствие в Екатеринбурге начало проверку по факту нападения собаки на трехлетнего мальчика, сообщает в субботу СУСК по Свердловской области.

Политика Лукашенко рассказал об ущербе от российской нефти По словам Лукашенко, с президентом России вопрос конкретной суммы и механизма компенсации потерь белорусской стороне от поставки некачественной нефти не обсуждался, однако в публичных выступлениях Владимир Путин признавал наличие ущерба.

Армия и оружие ВКС нанесли по сирийским боевикам 542 удара за 5 дней Мощнейшие авиаудары ВКС заставляют боевиков террористической группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» отступать, передавая тем самым под контроль сирийских военных города, захваченные несколько лет назад.

Политика Зеленский обратился к Раде с требованием по вопросу инаугурации Избранный президент Украины Владимир Зеленский «от имени народа потребовал» от Верховной рады провести церемонию инаугурации 19 мая.

Кино В Иркутске умер режиссер Николай Тарханов Николай Тарханов, известный режиссер, оператор и фотограф, скончался на 52-м году жизни.

Происшествия Российский самолет вернулся в аэропорт Вьетнама из-за неполадок Самолет авиакомпании AzurAir с российскими туристами на борту вернулся во вьетнамскую Камрань из-за срабатывания сигнализации о неисправности масляного фильтра.

Армия и оружие Фрегат «Адмирал Горшков» отправился в Тихий Океан Отряд кораблей Северного флота вышел из Владивостока и направился в центральную часть Тихого океана.

Армия и оружие В Латвии погиб второй за неделю военнослужащий НАТО Военнослужащий Вооруженных сил Албании, майор Клодиан Тануш умер в Рижской Восточной клинической университетской больнице от полученных травм, несмотря на усилия врачей спасти жизнь военному, сообщает Sputnik Латвия со ссылкой на портал Mixnews.lv.

Экономика Кабмин выделил 3 млрд рублей на обновление парка сельхозтехники Правительство России выделило 3 млрд рублей из резервного фонда для наращивания темпов обновления парка сельскохозяйственной техники на льготных условиях.

Музыка NYT опубликовала список песен, которые определят будущее современной музыки Американская газета The New York Times опубликовала список из 25 песен, которые, как предполагается, должны определить будущее современной музыки.

Политика Лукашенко: к задержанному экс-замглавы Совбеза давно были вопросы Господин Лукашенко уточнил, что Андрей Втюрин попал в поле зрения правоохранительных органов еще до того, как стал работать в Совбезе.

Общество Названа диета для предотвращения сердечной недостаточности Диета DASH (Диетический подход к прекращению гипертонии) снижает риск развития сердечной недостаточности на 50 процентов, выяснили американские ученые.