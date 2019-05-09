Кино
Актёр «Игры престолов» не исключил появление нового дракона в сериалеRT на русском 20:19
Акётр «Игры престолов» Йохан Филип Асбек не исключил, что в пятом эпизоде последнего сезона сериала может появиться новый дракон.
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Актер из «Игры престолов» намекнул на появление нового дракона в следующей серии
Lenta.ruвчера в 08:00
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Перехват российским самолетом американского ударного беспилотного летательного аппарата был заснят на видео и выложен в Сеть.
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Пилотные проекты в электроэнергетике, которые позволят мелким и средним потребителям сэкономить на расходах на электричество стартуют с июля 2019 года в России, следует из материалов "Системного оператора" (диспетчер Единой энергосистемы РФ), а также из комментария соруководителя рабочей группы EnergyNet, директора АО "Т-Система" Олега Гринько.
Обновлено в 20:25
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Экономика
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Россия не просто догнала, но и перегнала США по дешевизне курицы: разница цен на российское и американское мясо птицы за последние годы достигла рекордного уровня, сообщили РИА Новости эксперты рынка.
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Наука
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Телеведущая Алена Водонаева подтвердила, что разводится с супругом Алексеем Косинусом.
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Экономика
Банки слишком активно блокируют клиентов, считают эксперты
Банки стали слишком активно блокировать счета подозрительных клиентов.
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Помимо прочего, имеются сведения о том, что российские боевые истребители были направлены на перехват израильских самолётов с целью не допустить атаки со стороны сирийских военных, которые, фактически, уже способны поражать при помощи ЗРК С-300 находящиеся на вооружении Израиля истребители.
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Экономика
Лондонский суд заморозил активы Антипинского НПЗ на €225 млн
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В США посадили в тюрьму дочь российского дальнобойщика
В США вынесли приговор уроженке России и гражданке Германии Анне Сорокиной за хищение более 200 тысяч долларов.
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Убийство известного американского режиссера и продюсера Барри Крейна произошло 5 июля 1985 года.
Обновлено в 09:25
Политика
Россия ответила на требования Эстонии вернуть территории
«ТАСС» сообщает, что в российском посольстве в Эстонии заявили о том, что мнение по поводу того, что Россией до сих пор не возвращены Эстонии 5,2 процента территории, не является официальной позицией этой европейской страны.
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