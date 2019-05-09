Кино

Актёр «Игры престолов» не исключил появление нового дракона в сериалеRT на русском 20:19

Акётр «Игры престолов» Йохан Филип Асбек не исключил, что в пятом эпизоде последнего сезона сериала может появиться новый дракон.
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Актер из «Игры престолов» намекнул на появление нового дракона в сериале

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