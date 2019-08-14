Культура

Актёр Эрик Робертс заявил о намерении получить российское гражданствоNews.ru вчера в 16:20

Американский актёр Эрик Робертс на международном турнире по самбо в Сочи заявил, что хотел бы получить российское гражданство. По его словам, РФ напоминает ему Соединённые Штаты. Он отметил, что считает Россию романтичной страной.
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Американский актер Эрик Робертс хочет получить российское гражданство

Голливудский актер Эрик Робертс приехал в Сочи на международный турнир по боевому самбо и рассказал РИА Новости, что хотел бы получить второе гражданство - российское. Робертс стал почетным гостем десятого юбилейного международного турнира по профессиональному боевому самбо "Платформа S-70" в Сочи.
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Армия и оружие

Названы три «провальных» проекта вооружений РФ

Издание Business Insider назвало три «провальных» разработки нового российского вооружения, пишет «Взгляд».
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Происшествия

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Глава Барнаула Сергей Дугин написал заявление об уходе в отставку по собственному желанию.
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Супруги из Британии стали миллионерами благодаря своему коту

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В Торонто проводили в последний путь Аллу Вербер

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В Ростовской области спасли застрявшего между двух труб ребенка

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В Совфеде оценили планы Польши повысить цену на транзит газа из России

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Самым дорогим драгоценным камнем в истории стал бриллиант «Розовая звезда». В 2017 году его продали за 71 миллион долларов.
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Армия и оружие

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Американский актёр кино и телевидения, номинант на премии «Оскар» и «Золотой глобус». Старший брат Джулии Робертс. Снялся более чем в 400 кинолентах.
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