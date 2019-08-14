Культура
Актёр Эрик Робертс заявил о намерении получить российское гражданствоNews.ru вчера в 16:20
Американский актёр Эрик Робертс на международном турнире по самбо в Сочи заявил, что хотел бы получить российское гражданство. По его словам, РФ напоминает ему Соединённые Штаты. Он отметил, что считает Россию романтичной страной.
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с чего всё началось
Голливудский актер Эрик Робертс приехал в Сочи на международный турнир по боевому самбо и рассказал РИА Новости, что хотел бы получить второе гражданство - российское. Робертс стал почетным гостем десятого юбилейного международного турнира по профессиональному боевому самбо "Платформа S-70" в Сочи.РИА Новостивчера в 15:05
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