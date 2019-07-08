Система бонус-малус предполагает, что размер платы клиента (в конкретном случае — размер взноса в ФСС) зависит от его истории страховых случаев. В России такая схема уже применяется при расчете стоимости ОСАГО: те автомобилисты, которые часто попадают в аварии, платят за полис больше.

с чего всё началось

В системе бонус-малус размер взноса зависит от истории страховых случаев. По той же схеме в России работает ОСАГО: автомобилистам, часто попадающим в ДТП, полис обходится дороже. Сотрудники ФСС рассказали, что планируют перейти к актуарному оцениванию долгосрочных обязательств.

Политика Радикалы поставили Зеленскому ультиматум в связи с телемостом РФ — Украина Экстремистская организация «Национальный корпус» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) дала президенту Украины Владимиру Зеленскому 24 часа для того, чтобы «адекватно отреагировать» на готовящийся телемост между Россией и Украиной.

Политика Скабеева назвала «мерзостью» брань грузинского ведущего в адрес Путина Напомним, что вечером 7 июля ведущий телеканала Георгий Габуния начал авторскую программу «P.S.» с брани в адрес российского президента Владимира Путина.

Политика Авиасообщение между Россией и Грузией завершается Уточняется, что сегодня, 7 июля, самолет MyWay Airlines совершил последний рейс в Москву из Тбилиси, а борт Georgian Airways - из Тбилиси в Санкт-Петербург.

Происшествия «Ъ» стало известно, почему Михаилу Музраеву инкриминируют теракт Евгений Ремезов был объявлен в розыск и задержан в мае этого года. А месяц назад по делу о теракте — Михаил Музраев и Владимир Зубков.

Происшествия В Индии 29 человек погибли в ДТП с автобусом В Индии не менее 29 человек стали жертвами ДТП с участием пассажирского автобуса, еще несколько человек получили травмы различной степени тяжести.

Общество СМИ узнали о повышении выплат грузчикам в Шереметьево в пять раз Сотрудник одной из авиакомпаний отметил, что проблема с наймом новых грузчиков заключается в том, что человека, который ранее не работал на такой позиции в аэропортах, необходимо до двух месяцев обучать.

Происшествия В Приморье обнаружили пропавший в 1941 году бомбардировщик В Приморье участники объединения «АвиаПоиск» обнаружили пропавший без вести в 1941 году бомбардировщик ДБ-3 Морской авиации Тихоокеанского флота.

Происшествия В Приморье ребенок лишился пальца из-за травмы в игровой зоне ТЦ Двухлетнему ребенку в городе Уссурийск Приморского края ампутировали палец, который он травмировал в игровой комнате торгового центра, сообщили РИА Новости в СУСК РФ по Приморскому краю.

Происшествия У берегов Индонезии произошло землетрясение Землетрясение магнитудой 5,5 зафиксировано в понедельник у берегов Индонезии.

Политика Министр экономики ФРГ рассказал о важности «Северного потока — 2» "Северный поток — 2" не сделает Берлин зависимым от Москвы, а, наоборот, принесет ему выгоду, заявил министр экономики ФРГ Петер Альтмайер в интервью изданию Bild.

Происшествия В Ставропольском крае задержана банда взломщиков банкоматов Полицейские на Ставрополье задержали банду взломщиков банкоматов. Все они уроженцы Перми, передает телеканал "Россия 24".

Политика Россия начнет признавать решения зарубежных судов по делам бизнеса Большинство стран — членов ООН не признает присоединения Крыма, и Россия может отказаться признавать решения зарубежных судов по Крыму, равно как и другие государства смогут не признавать решения крымских судов.

Авто JAC объявил российские цены на новую модель T6 Китайская компания JAC выводит на российский рынок новый пикап T6.

Происшествия Самолет вынужденно сел в Братске из-за смерти пассажира на борту Самолет авиакомпании S7, летевший из Новосибирска в Якутск, 7 июля совершил вынужденную посадку в аэропорту города Братска Иркутской области из-за плохого самочувствия пассажира, сообщили агентству "Интерфакс" в местном аэропорту в понедельник.

Общество Омский учитель получила выговор после показа детям фильма ужасов Учительница частной школы в Омске получила выговор после показа детям 8-14 лет фильма ужасов "Кукла", на что пожаловались некоторые родители.

Общество Россияне назвали регистрацию брака обязательной Похожего мнения придерживаются 11% опрошенных, однако они не считают регистрацию брака обязательным условием.

Единоборства Фергюсон сделал прогноз на бой Нурмагомедова и Порье Боец ММА Тони Фергюсон поделился ожиданиями от поединка россиянина Хабиба Нурмагомедова и американца Дастина Порье.

Политика Украинский телеканал поддержит матерный спич грузинского журналиста Флешмоб в поддержку грузинского журналиста Георгия Габуния, оскорбившего в эфире президента РФ, планируют провести сотрудники украинского телеканала «Прямой», 8 июля сообщает Страна.UA.

Политика В Совфеде ответили на резолюцию ОБСЕ по Абхазии и Южной Осетии Накануне Комитет по политическим вопросам и безопасности Парламентской ассамблеи (ПА) Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) на заседании в воскресенье принял резолюцию с призывом к России отменить признание независимости Абхазии и Южной Осетии.

Происшествия Под Ярославлем обнаружили пятилетнего ребенка, привязанного к столбу Полиция в Ярославской области проводит проверку после обнаружения в селе Юрьевском Мышкинского района пятилетнего мальчика, привязанного к столбу.