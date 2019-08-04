Шоу-бизнес

Актрисы Кара Делевинь и Эшли Бенсон поженилисьNews.ru 09:36

Британская актриса и модель Кара Делевинь тайно обвенчалась со своей девушкой Эшли Бенсон. Свадьба состоялась в Лас-Вегасе. На церемонии присутствовали в качестве гостей Шарлиз Терон и Софи Тёрнер, а также музыканты братья Джонас, передаёт The Sun.
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Кара Делевинь и актриса из «Милых обманщиц» тайно обвенчались в Лас-Вегасе

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Super.ru06:09
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Автоматически обработано 7275 источников, обновлено в 22:09, Ашберн
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Кара Делевинь
Британская модель
Британская модель и актриса. Одна из «стильных людей фэшн-индустрии в возрасте до 45 лет» по мнению американской версии журнала Vogue. В рейтинге «50 супермоделей мира» профессионального портала Models.com фотомодель занимает 5 место, а в рейтинге британской Evening Standard «1000 самых влиятельных лиц 2011 года» находится в категории «самых приглашаемых». Также Кара написала первую свою книгу «Зеркало, Зеркало», которая вышла в свет 5 октября 2017.
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