Шоу-бизнес

Актрису Аллу Демидову госпитализировали в столицеВечерняя Москва вчера в 11:15

В воскресенье, 7 апреля, стало известно о том, что советскую и российскую актрису театра и кино Аллу Демидову доставили в медучреждение. Согласно предварительным данным, ее госпитализировали в столичную клинику.
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Актриса Алла Демидова попала в больницу

ТАССвчера в 12:43

Актриса Алла Демидова госпитализирована

RT на русскомвчера в 12:39

Стали известны подробности госпитализации Аллы Демидовой

Газета.Ruвчера в 12:37

Актрисе Алле Демидовой потребовалась помощь врачей

Известиявчера в 11:56

Названа причина госпитализации актрисы Аллы Демидовой

Life.ruвчера в 12:56

Актрису Аллу Демидову госпитализировали

РИА Новостивчера в 12:34

Актриса А.Демидова госпитализирована в Москве

Агентство Москвавчера в 10:57
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Политика

Большинство россиян выступили против закона о неуважении к власти

Что россияне думают о законах Клишаса Более половины россиян — 64% — считают, что недавно принятые законы о наказании за неуважение к власти и за распространение недостоверных новостей призваны не допустить критики власти.
Обновлено в 00:00
Политика

Посольство РФ возмутила статья о встрече с пострадавшим в Эймсбери

Российские дипломаты возмущены освещением британской газетой The Mirror встречи посла Александра Яковенко с Чарльзом Роули, пострадавшим в результате инцидента в Эймсбери.
Обновлено вчера в 20:38
Общество

В ПФР рассказали, как узнать полный размер пенсии

В ПФР рассказали, как работающие пенсионеры могут узнать полный размер будущей пенсии в случае увольнения.
Обновлено вчера в 05:49
Происшествия

Полиция Румынии нашла на берегу Черного моря более 130 кг кокаина

Правоохранительные органы Румынии обнаружили 131 килограмм наркотиков на побережье Черного моря.
Обновлено вчера в 21:51
Экономика

СМИ узнали о просьбе Interjet к России починить простаивающие SSJ100

В Мексике российская делегация при участии гендиректора «Гражданских самолетов Сухого» (ГСС) Александра Рубцова и директора департамента авиапрома Минпромторга Равиля Хакимова обсудила с руководством одного из крупнейших эксплуатантов Sukhoi Superjet 100 (SSJ100) мексиканской авиакомпанией Interjet вопрос о дальнейшей эксплуатации российских самолетов.
Обновлено вчера в 20:56
Шоу-бизнес

Эммануил Виторган рассказал о своем отношении к Собчак

Народный артист России Эммануил Виторган в интервью газете "Вечерняя Москва" рассказал о своем отношении к телеведущей Ксении Собчак, назвав ее "добрым" и "хорошим" человеком.
Обновлено вчера в 20:50
Армия и оружие

Военная полиция РФ обнаружила схрон ИГ в лагере Ярмук

В лагере Ярмук под Дамаском был найден схрон боевиков ИГ (группировка «Исламское государство», запрещена в РФ) с боеприпасами.
Обновлено вчера в 22:52
Происшествия

В метро нашли машиниста, давшего женщине порулить поездом

На видеозаписи машинист общается со своей знакомой девушкой, рассказывает ей о работе в метро, а после – усаживает на свое место и дает «порулить», пока поезд движется к станции метро «Речной вокзал».
Обновлено вчера в 23:45
Наука

Останки крокодила возрастом 150 миллионов лет найдены в Германии

Специалисты из Шотландии, находящиеся на раскопках в южной части Германии, сделали удивительное открытие, обнаружив останки жившего 150 миллионов лет назад динозавра.
Обновлено 05 апреля в 12:10
Политика

Познер назвал способ объединить всех жителей России

Телеведущий Владимир Познер заявил, что у России пока нет национальной идеи, но жителей страны могла бы объединить правда.
Обновлено вчера в 23:03
Происшествия

В Екатеринбурге охранник парковки чуть не сгорел на рабочем месте

Обновлено в 00:30
Культура

Сыну Плющенко запретили выступать под песню Майкла Джексона

Сын двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской не сможет выступить со своей ледовой программой за рубежом.
Обновлено вчера в 17:48
Происшествия

Составлен рейтинг самых опасных регионов России для водителей

Госавтоинспекция МВД России составила рейтинг самых опасных регионов для водителей.
Обновлено вчера в 20:51
Общество

Роспотребнадзор подготовил проект нового СанПиНа для кафе и ресторанов

«Ведомости» ознакомились с подготовленным Роспотребнадзором проектом новых Санитарно-эпидемиологических правил и норм (СанПиН).
Обновлено вчера в 17:15
Политика

Зеленский намерен добиться вступления Украины в НАТО

Кандидат в президенты Украины и шоумен Владимир Зеленский заявил, что в случае избрания намерен продолжить курс на вступление государства в НАТО и Евросоюз.
Обновлено вчера в 14:25
Армия и оружие

Минобороны опубликовало документы о Крымской наступательной операции

Обновлено вчера в 22:32
Экономика

В России могут ввести два налога для автомобилистов

Российские водители автомобилей могут столкнуться с введением двух новых дополнительных налогов.
Обновлено вчера в 23:28
Финансы

Российские банки стали чаще отказывать в выдаче кредитов

Получить кредит в 2019 году стало сложнее. Российские банки стали чаще отказывать в выдаче почти всех видов займов.
Обновлено вчера в 23:30
Общество

Антимусорный митинг в Северодвинске собрал более двух тысяч участников

Участники митинга выступали за пересмотр территориальной схемы обращения с ТКО и введение полноценного раздельного сбора отходов.
Обновлено вчера в 10:14
Политика

Фарион: русскоязычные украинцы являются рабами и оккупантами

Бывший депутат Верховной рады Украины Ирина Фарион, выступая в эфире телеканала "ИнТБ" заявила, что русскоязычные жители страны являются оккупантами и рабами.
Обновлено в 00:13
Наука

Эксперимент подтвердил, что кошки знают и понимают свои клички

Главным был вопрос, могут ли кошки отличить свою кличку от других кличек и слов.
Обновлено вчера в 09:40
Наука

Что будет, если ежедневно съедать куриное яйцо, выяснили учёные

Эксперты уже много лет спорят о реальной пользе употребления свежих куриных яиц.
Обновлено 05 апреля в 15:18
Хоккей

Кучерова считают лучшим игроком НХЛ

Защитник "Виннипег Джетс" Дмитрий Куликов считает, что форвард "Тампа-Бэй Лайтнинг" Никита Кучеров является лучшим игроком Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Обновлено вчера в 19:09
Политика

Ягланд назвал возможный выход России из СЕ потрясением для Европы

Возможный выход России из Совета Европы и Brexit могут стать для Старого Света настоящим потрясением.
Обновлено вчера в 19:16
Происшествия

В Приамурье убили 11-летнюю девочку и ее отца

Как стало известно, родители убитой девочки были разведены.
Обновлено вчера в 23:36
Общество

Умер экс-гендиректор Korean Air Lines

Бывший гендиректор Korean Air Lines Чо Ян Хо скончался в возрасте 70 лет.
Обновлено вчера в 23:33
Общество

Эксперты нашли в программе реновации в Москве 1000-квартирные дома

Обновлено в 00:19
Политика

МИД Венгрии вызвал посла Украины

Украинского посла в Венгрии Любовь Непал вызвали в ведомство для разбирательств. Хунор ездит по миру с румынским дипломатическим паспортом.
Обновлено вчера в 09:27
Политика

Певец Лоза отреагировал на призыв Лебединского «поклониться» Украине

Ранее российский певец Алексей "Профессор" Лебединский заявил в интервью украинскому изданию "Обозреватель", что Россия должна "поклониться в ноги" Украине и "компенсировать убытки" Киева.
Обновлено вчера в 19:26
Финансы

Показатель лояльности россиян к банкам упал вдвое

В результате коэффициент лояльности клиентов, рассчитываемый НАФИ как разница между долями критиков и сторонников, упал за год вдвое — с 29 до 14 пунктов.
Обновлено в 00:30
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Алла Демидова
Актриса
Советская и российская актриса театра и кино, мастер художественного слова, педагог. Народная артистка РСФСР. Лауреат Государственной премии СССР.
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