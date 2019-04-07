Шоу-бизнес
Актрису Аллу Демидову госпитализировали в столицеВечерняя Москва вчера в 11:15
В воскресенье, 7 апреля, стало известно о том, что советскую и российскую актрису театра и кино Аллу Демидову доставили в медучреждение. Согласно предварительным данным, ее госпитализировали в столичную клинику.
Читать в источнике
Оценить10
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7305 источников, обновлено в 00:57, Ашберн
Политика
Большинство россиян выступили против закона о неуважении к власти
Что россияне думают о законах Клишаса Более половины россиян — 64% — считают, что недавно принятые законы о наказании за неуважение к власти и за распространение недостоверных новостей призваны не допустить критики власти.
Обновлено в 00:00
Политика
Посольство РФ возмутила статья о встрече с пострадавшим в Эймсбери
Российские дипломаты возмущены освещением британской газетой The Mirror встречи посла Александра Яковенко с Чарльзом Роули, пострадавшим в результате инцидента в Эймсбери.
Обновлено вчера в 20:38
Общество
В ПФР рассказали, как узнать полный размер пенсии
В ПФР рассказали, как работающие пенсионеры могут узнать полный размер будущей пенсии в случае увольнения.
Обновлено вчера в 05:49
Происшествия
Полиция Румынии нашла на берегу Черного моря более 130 кг кокаина
Правоохранительные органы Румынии обнаружили 131 килограмм наркотиков на побережье Черного моря.
Обновлено вчера в 21:51
Экономика
СМИ узнали о просьбе Interjet к России починить простаивающие SSJ100
В Мексике российская делегация при участии гендиректора «Гражданских самолетов Сухого» (ГСС) Александра Рубцова и директора департамента авиапрома Минпромторга Равиля Хакимова обсудила с руководством одного из крупнейших эксплуатантов Sukhoi Superjet 100 (SSJ100) мексиканской авиакомпанией Interjet вопрос о дальнейшей эксплуатации российских самолетов.
Обновлено вчера в 20:56
Шоу-бизнес
Эммануил Виторган рассказал о своем отношении к Собчак
Народный артист России Эммануил Виторган в интервью газете "Вечерняя Москва" рассказал о своем отношении к телеведущей Ксении Собчак, назвав ее "добрым" и "хорошим" человеком.
Обновлено вчера в 20:50
Армия и оружие
Военная полиция РФ обнаружила схрон ИГ в лагере Ярмук
В лагере Ярмук под Дамаском был найден схрон боевиков ИГ (группировка «Исламское государство», запрещена в РФ) с боеприпасами.
Обновлено вчера в 22:52
Происшествия
В метро нашли машиниста, давшего женщине порулить поездом
На видеозаписи машинист общается со своей знакомой девушкой, рассказывает ей о работе в метро, а после – усаживает на свое место и дает «порулить», пока поезд движется к станции метро «Речной вокзал».
Обновлено вчера в 23:45
Наука
Останки крокодила возрастом 150 миллионов лет найдены в Германии
Специалисты из Шотландии, находящиеся на раскопках в южной части Германии, сделали удивительное открытие, обнаружив останки жившего 150 миллионов лет назад динозавра.
Обновлено 05 апреля в 12:10
Политика
Познер назвал способ объединить всех жителей России
Телеведущий Владимир Познер заявил, что у России пока нет национальной идеи, но жителей страны могла бы объединить правда.
Обновлено вчера в 23:03
Культура
Сыну Плющенко запретили выступать под песню Майкла Джексона
Сын двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской не сможет выступить со своей ледовой программой за рубежом.
Обновлено вчера в 17:48
Происшествия
Составлен рейтинг самых опасных регионов России для водителей
Госавтоинспекция МВД России составила рейтинг самых опасных регионов для водителей.
Обновлено вчера в 20:51
Общество
Роспотребнадзор подготовил проект нового СанПиНа для кафе и ресторанов
«Ведомости» ознакомились с подготовленным Роспотребнадзором проектом новых Санитарно-эпидемиологических правил и норм (СанПиН).
Обновлено вчера в 17:15
Политика
Зеленский намерен добиться вступления Украины в НАТО
Кандидат в президенты Украины и шоумен Владимир Зеленский заявил, что в случае избрания намерен продолжить курс на вступление государства в НАТО и Евросоюз.
Обновлено вчера в 14:25
Армия и оружие
Минобороны опубликовало документы о Крымской наступательной операции
Обновлено вчера в 22:32
Экономика
В России могут ввести два налога для автомобилистов
Российские водители автомобилей могут столкнуться с введением двух новых дополнительных налогов.
Обновлено вчера в 23:28
Финансы
Российские банки стали чаще отказывать в выдаче кредитов
Получить кредит в 2019 году стало сложнее. Российские банки стали чаще отказывать в выдаче почти всех видов займов.
Обновлено вчера в 23:30
Общество
Антимусорный митинг в Северодвинске собрал более двух тысяч участников
Участники митинга выступали за пересмотр территориальной схемы обращения с ТКО и введение полноценного раздельного сбора отходов.
Обновлено вчера в 10:14
Политика
Фарион: русскоязычные украинцы являются рабами и оккупантами
Бывший депутат Верховной рады Украины Ирина Фарион, выступая в эфире телеканала "ИнТБ" заявила, что русскоязычные жители страны являются оккупантами и рабами.
Обновлено в 00:13
Наука
Эксперимент подтвердил, что кошки знают и понимают свои клички
Главным был вопрос, могут ли кошки отличить свою кличку от других кличек и слов.
Обновлено вчера в 09:40
Наука
Что будет, если ежедневно съедать куриное яйцо, выяснили учёные
Эксперты уже много лет спорят о реальной пользе употребления свежих куриных яиц.
Обновлено 05 апреля в 15:18
Хоккей
Кучерова считают лучшим игроком НХЛ
Защитник "Виннипег Джетс" Дмитрий Куликов считает, что форвард "Тампа-Бэй Лайтнинг" Никита Кучеров является лучшим игроком Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Обновлено вчера в 19:09
Политика
Ягланд назвал возможный выход России из СЕ потрясением для Европы
Возможный выход России из Совета Европы и Brexit могут стать для Старого Света настоящим потрясением.
Обновлено вчера в 19:16
Происшествия
В Приамурье убили 11-летнюю девочку и ее отца
Как стало известно, родители убитой девочки были разведены.
Обновлено вчера в 23:36
Общество
Умер экс-гендиректор Korean Air Lines
Бывший гендиректор Korean Air Lines Чо Ян Хо скончался в возрасте 70 лет.
Обновлено вчера в 23:33
Политика
МИД Венгрии вызвал посла Украины
Украинского посла в Венгрии Любовь Непал вызвали в ведомство для разбирательств. Хунор ездит по миру с румынским дипломатическим паспортом.
Обновлено вчера в 09:27
Политика
Певец Лоза отреагировал на призыв Лебединского «поклониться» Украине
Ранее российский певец Алексей "Профессор" Лебединский заявил в интервью украинскому изданию "Обозреватель", что Россия должна "поклониться в ноги" Украине и "компенсировать убытки" Киева.
Обновлено вчера в 19:26
Финансы
Показатель лояльности россиян к банкам упал вдвое
В результате коэффициент лояльности клиентов, рассчитываемый НАФИ как разница между долями критиков и сторонников, упал за год вдвое — с 29 до 14 пунктов.
Обновлено в 00:30