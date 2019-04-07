Шоу-бизнес

Актрису Аллу Демидову госпитализировали в столицеВечерняя Москва вчера в 11:15

В воскресенье, 7 апреля, стало известно о том, что советскую и российскую актрису театра и кино Аллу Демидову доставили в медучреждение. Согласно предварительным данным, ее госпитализировали в столичную клинику.
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Подробнее о событии

Актрисе Алле Демидовой потребовалась помощь врачей

Известиявчера в 11:56

Актриса Алла Демидова госпитализирована

RT на русскомвчера в 12:39

Актрису Аллу Демидову госпитализировали

РИА Новостивчера в 12:34

Актриса Алла Демидова попала в больницу

ТАССвчера в 12:43

Названа причина госпитализации актрисы Аллы Демидовой

Life.ruвчера в 12:56

Стали известны подробности госпитализации Аллы Демидовой

Газета.Ruвчера в 12:37

Актриса А.Демидова госпитализирована в Москве

Агентство Москвавчера в 10:57
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Армия и оружие

Армия Хафтара взяла под контроль лагерь Ярмук к югу от Триполи

Ливийская национальная армия маршала Халифы Хафтара установила контроль над военным лагерем Ярмук к югу от Триполи, сообщил военный источник в генкомандовании армии Хафтара.
Обновлено в 01:50
Интернет

Названы способы повысить скорость беспроводного интернета

Эксперт британской компании Virgin Media назвал восемь способов повышения скорости беспроводного интернета.
Обновлено вчера в 22:49
Транспорт

Бесшумно и комфортно. Как в столице обновляется парк трамваев

Новые трамваи запустили в Москве в 2017 году. С тех пор они перевезли уже 95 миллионов пассажиров.
Обновлено в 00:55
Футбол

«Локомотив» и «Зенит» сыграли вничью

Обновлено вчера в 14:35
Политика

Познер назвал способ объединить всех жителей России

Телеведущий Владимир Познер заявил, что у России пока нет национальной идеи, но жителей страны могла бы объединить правда.
Обновлено вчера в 23:03
Происшествия

В Магаданской области бушует самый крупный лесной пожар в России

Обновлено в 00:19
Армия и оружие

В Эстонии начинаются крупнейшие в мире учения по кибербезопасности

Крупнейшие в мире учения по кибербезопасности Locked Shields 2019 ("Закрытые щиты" 2019) в понедельник начинаются в Эстонии, сообщила пресс-служба таллинского Центра киберзащиты НАТО.
Обновлено вчера в 17:44
Происшествия

В Приамурье убили 11-летнюю девочку и ее отца

В одном из домов села Ивановка Амурской области обнаружили тела 11-летней девочки и ее 38-летнего отца.
Обновлено вчера в 23:36
Кино

Майкл Бэй отказался снимать продолжение «Трансформеров»

Обновлено вчера в 23:00
Хоккей

Уилли Дежарден покинул пост главного тренера «Лос-Анджелеса»

Дежарден возглавил «Лос-Анджелес» в ноябре 2018 года, сменив Джона Стивенса, под руководством которого команда провалила начало регулярного чемпионата.
Обновлено вчера в 13:47
Общество

В России может появиться норма учебной нагрузки для школьников

Эксперты Общероссийского народного фронта предлагают Роспотребнадзору разработать максимальную суточную норму учебной нагрузки для школьников.
Обновлено в 00:30
Футбол

«Уотфорд» обыграл «Вулверхэмптон» и вышел в финал Кубка Англии

Футболисты Уотфорда нанесли поражение Вулверхэмптону (3:2) в полуфинале Кубка Англии.
Обновлено вчера в 13:44
Происшествия

Составлен рейтинг самых опасных регионов России для водителей

Госавтоинспекция МВД России составила рейтинг самых опасных регионов для водителей.
Обновлено вчера в 20:51
Политика

Большинство россиян выступили против закона о неуважении к власти

Что россияне думают о законах Клишаса Более половины россиян — 64% — считают, что недавно принятые законы о наказании за неуважение к власти и за распространение недостоверных новостей призваны не допустить критики власти.
Обновлено в 00:00
Происшествия

В Петербурге погибла женщина из-за прорыва трубы с кипятком

В Санкт-Петербурге из-за прорыва трубы с кипятком в многоквартирном доме на 2-й Комсомольской улице погибла женщина, пишет в понедельник, 8 апреля, портал 78.ru.
Обновлено в 00:26
Происшествия

Под Воронежем сотрудница ПФР назначила отцу пенсию 150 тысяч рублей

Потом афера вскрылась, Романову уволили и завели на нее уголовное дело, а отцу назначили пенсию обычную.
Обновлено в 02:19
Экономика

Число ИП в России впервые превысило количество компаний

Количество индивидуальных предпринимателей в России впервые превысило число юридических лиц, свидетельствуют материалы агентства «Федеральная служба информации».
Обновлено в 01:00
Экономика

Visa введет льготный тариф для микробизнеса

Международная платежная система Visa введет льготный тариф для торговых точек с ежегодным оборотом до 10 млн руб. в год.
Обновлено вчера в 23:58
Игры

GTA San Andreas подогнали до графики пятой части

Обновлено в 01:25
Политика

Фарион: русскоязычные украинцы являются рабами и оккупантами

Бывший депутат Верховной рады Украины Ирина Фарион, выступая в эфире телеканала "ИнТБ" заявила, что русскоязычные жители страны являются оккупантами и рабами.
Обновлено в 00:13
Наука

Ученые назвали главную причину возникновения рака

Обновлено вчера в 16:33
Шоу-бизнес

В Омске избили участника «Дома-2» Романа Гриценко

Обновлено вчера в 22:41
Политика

Медведев спас Путина от Володина: эксперты о предложении спикера изменить Конституцию

«По поводу предложений об изменении Конституции хочу подчеркнуть, что фундаментальные изменения в нее не нужны, о чем я говорил в статье, посвященной 25-летию Основного закона», — ответил Медведев.
Обновлено вчера в 03:31
Шоу-бизнес

Яна Поплавская отказывается рожать от молодого мужа

Поплавская уверяла, что не смогла просить мужу измену, а спасать "инвалидные отношения" не посчитала нужным.
Обновлено вчера в 04:08
Происшествия

На берег Черного моря вынесло 130 кг кокаина

Полиция Румынии проверяет побережье Черного моря после того, как волнами вынесло пакеты со 130 кг кокаина, передает "Би-би-си".
Обновлено вчера в 15:39
Общество

Роспотребнадзор открыл горячую линию по вопросам общепита

Роспотребнадзор открыл горячую линию по вопросам качества услуг на предприятиях общественного питания.
Обновлено в 02:23
Политика

Зеленский заявил, что готов к переговорам с Путиным

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский заявил, что нужно в присутствии западных представителей говорить с Россией о мире в Донбассе, и сообщил, что готов к переговорам с российским президентом Владимиром Путиным.
Обновлено вчера в 20:35
Экономика

В России появится реестр запрещенных для банков фраз клиентам

Четкие сценарии общения с клиентами, регламентирующие допустимые фразы, для банков появятся в России во II квартале 2019 года.
Обновлено вчера в 13:00
Армия и оружие

Дальность крылатой ракеты «Брамос» доведут до 500 километров

Производит одноименные крылатые ракеты, а также пусковые установки, системы управления ракет, оборудует хранилища, отвечает за обучение экипажей, ремонт и модернизацию ракет.
Обновлено вчера в 20:45
Технологии

Газопровод к космодрому Восточный начнут строить в 2019 году

Строительство газопровода от магистрали «Сила Сибири» к объектам космодрома Восточный в Амурской области начнется в 2019 году.
Обновлено вчера в 22:46
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Алла Демидова
Актриса
Советская и российская актриса театра и кино, мастер художественного слова, педагог. Народная артистка РСФСР. Лауреат Государственной премии СССР.
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