Шоу-бизнес
Актрису Аллу Демидову госпитализировалиРИА Новости 12:34
Народная артистка России Алла Демидова проходит плановое обследование в медицинском учреждении, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Гоголь-центра".
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Технологии
«Яндекс.Маркет» приобретает сервис самостоятельной оплаты покупок
«Яндекс.Маркет» приобретает компанию Scan to buy, создавшую одноименный сервис самостоятельного сканирования и оплаты покупок в оффлайн-магазинах, рассказали РИА Новости в пресс-службе «Яндекс.Маркета».
Обновлено в 18:34
Космос
Японский зонд «Хаябуса-2» успешно провел взрыв на астероиде
Напомним, «Хаябуса-2» стартовал к астероиду, расположенному между Землей и Марсом, примерно в 300 млн км от Земли, в конце 2014 года.
Обновлено вчера в 11:16
Экономика
В Системе быстрых платежей Центробанка произошел сбой
В работе Системы быстрых платежей (СБП) Центробанка произошел сбой, об этом сообщается на сайте регулятора.
Обновлено в 13:05
Армия и оружие
СМИ узнали об авиаударе войск Сараджа по аэродрому недалеко от Триполи
Самолет Военно-воздушных сил (ВВС) правительства национального согласия (ПНС) Ливии совершил авианалет к юго-западу от Триполи.
Обновлено в 17:52
Музыка
YouTube заблокировал клип «На заре» группы «Альянс»
Обновлено в 14:46
Шоу-бизнес
Умерла вдова Валерия Золотухина
Тамара Золотухина, жена выдающегося актера Валерия Золотухина, скончалась 6 апреля в возрасте 70 лет.
Обновлено вчера в 23:41
Армия и оружие
«Исламское государство» опубликовало видео с телами российских военных
Новостное агентство Amaq, связанное с террористической группировкой «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России), распространило видео, на котором, предположительно, запечатлены тела погибших российских военнослужащих.
Обновлено в 17:46
Общество
В Москве на 8 апреля объявили желтый уровень погодной опасности
Синоптики объявили желтый уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье 8 апреля.
Обновлено в 05:27
Авто
Tesla защитит Fiat Chrysler от европейских штрафов
Как считают эксперты UBS, общая сумма штрафов может достичь €7,4 млрд, а сильнее всего пострадают Peugeot, Fiat Chrysler и Volkswagen, которые продают на европейском рынке больше автомобилей, чем другие компании.
Обновлено в 11:53
Происшествия
На МКАД столкнулись пять автомобилей
На МКАД столкнулись пять автомобилей. Об этом 8 апреля сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу столичного управления ГИБДД.
Обновлено в 18:43
Армия и оружие
Стреляющий дровами танк Т-80 попал на видео
Появились кадры необычного тестирования обновленной пушки российского танка Т-80.
Обновлено в 11:49
Наука
Что будет, если ежедневно съедать куриное яйцо, выяснили учёные
Эксперты уже много лет спорят о реальной пользе употребления свежих куриных яиц.
Обновлено 05 апреля в 15:18
Экономика
Azimut указал на Ближний Восток
Гендиректор сети Максим Бродовский указывает, что это будет первый отель в Израиле под брендом Azimut.
Обновлено в 18:07
Культура
Сыну Плющенко запретили выступать под песню Майкла Джексона
Сын двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской не сможет выступить со своей ледовой программой за рубежом.
Обновлено в 17:48
Политика
Тереза Мэй предупредила о последнем шансе на Brexit
Премьер-министр подчеркнула, что чем дольше идет процесс утверждения сделки с Брюсселем, тем выше шанс, что Великобритания никогда не выйдет из ЕС.
Обновлено в 01:50
Авто
Легендарная «Победа» плюс Mitsubishi Pajero
Обновлено в 07:53
Происшествия
В ЮАР слон убил браконьера, охотившегося на носорога
Обновлено в 07:03
Происшествия
Житель Воронежской области два года получал пенсию в 150 тыс. рублей
Житель Воронежской области около двух лет получал пенсию в размере 150 тыс. рублей благодаря мошенническим схемам своей дочери.
Обновлено в 15:25
Армия и оружие
Пьяные украинские военные насмерть забили мужчину в Луганской области
Обновлено в 14:23
Политика
Совет Европы пригрозил потрясениями из-за выхода России из организации
Чтобы избежать приостановки членства или полного выхода России из организации и создания «новой разделительной линии» на континенте, Москва, как считает глава организации, должна восстановить свои избирательные права в Совете Европы, несмотря на продолжающийся конфликт на Украине.
Обновлено в 16:23
Футбол
Семак: В матче против «Локомотива» Смольников много ошибался
По поводу замены Смольникова Семак объяснил, что защитник много ошибался и не вошел в игру так, как хотелось бы.
Обновлено в 14:31
Шоу-бизнес
Дочь Юлии Началовой впервые появилась на публике после похорон мамы
Недавно Вера впервые после трагедии появилась перед большой аудиторией.
Обновлено в 08:30
Футбол
Роналду продемонстрировал вокальные способности
Форвард «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду поделился с подписчиками в «Инстаграме» своими вокальными способностями.
Обновлено в 17:55
Экономика
FT сообщила о периоде «синхронного замедления» глобальной экономики
Мировая экономика вступила в этап «синхронного замедления», говорится в исследовании издания The Financial Times и аналитического центра Brookings.
Обновлено в 17:58
Политика
Зеленский рассказал о своих действиях в случае победы на выборах
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский рассказал, куда отправится в первую очередь, если победит на выборах.
Обновлено вчера в 22:53