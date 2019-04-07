Шоу-бизнес

Актрису Аллу Демидову госпитализировалиРИА Новости 12:34

Народная артистка России Алла Демидова проходит плановое обследование в медицинском учреждении, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Гоголь-центра".
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Актриса Алла Демидова попала в больницу

ТАСС12:43

Названа причина госпитализации актрисы Аллы Демидовой

Life.ru12:56

Актрису Аллу Демидову госпитализировали

РИА Новости12:34

Актрисе Алле Демидовой потребовалась помощь врачей

Известия11:56

Актриса Алла Демидова госпитализирована

RT на русском12:39

Стали известны подробности госпитализации Аллы Демидовой

Газета.Ru12:37

Актриса А.Демидова госпитализирована в Москве

Агентство Москва10:57
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Технологии

«Яндекс.Маркет» приобретает сервис самостоятельной оплаты покупок

«Яндекс.Маркет» приобретает компанию Scan to buy, создавшую одноименный сервис самостоятельного сканирования и оплаты покупок в оффлайн-магазинах, рассказали РИА Новости в пресс-службе «Яндекс.Маркета».
Обновлено в 18:34
Происшествия

Жителей Усть-Камчатска разбудило землетрясение магнитудой 4,5

Обновлено в 15:45
Космос

Японский зонд «Хаябуса-2» успешно провел взрыв на астероиде

Напомним, «Хаябуса-2» стартовал к астероиду, расположенному между Землей и Марсом, примерно в 300 млн км от Земли, в конце 2014 года.
Обновлено вчера в 11:16
Экономика

В Системе быстрых платежей Центробанка произошел сбой

В работе Системы быстрых платежей (СБП) Центробанка произошел сбой, об этом сообщается на сайте регулятора.
Обновлено в 13:05
Армия и оружие

СМИ узнали об авиаударе войск Сараджа по аэродрому недалеко от Триполи

Самолет Военно-воздушных сил (ВВС) правительства национального согласия (ПНС) Ливии совершил авианалет к юго-западу от Триполи.
Обновлено в 17:52
Музыка

YouTube заблокировал клип «На заре» группы «Альянс»

Обновлено в 14:46
Шоу-бизнес

Умерла вдова Валерия Золотухина

Тамара Золотухина, жена выдающегося актера Валерия Золотухина, скончалась 6 апреля в возрасте 70 лет.
Обновлено вчера в 23:41
Армия и оружие

«Исламское государство» опубликовало видео с телами российских военных

Новостное агентство Amaq, связанное с террористической группировкой «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России), распространило видео, на котором, предположительно, запечатлены тела погибших российских военнослужащих.
Обновлено в 17:46
Армия и оружие

В США высоко оценили новые подствольные гранатометы России

Обновлено в 14:05
Общество

В Москве на 8 апреля объявили желтый уровень погодной опасности

Синоптики объявили желтый уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье 8 апреля.
Обновлено в 05:27
Авто

Tesla защитит Fiat Chrysler от европейских штрафов

Как считают эксперты UBS, общая сумма штрафов может достичь €7,4 млрд, а сильнее всего пострадают Peugeot, Fiat Chrysler и Volkswagen, которые продают на европейском рынке больше автомобилей, чем другие компании.
Обновлено в 11:53
Происшествия

На МКАД столкнулись пять автомобилей

На МКАД столкнулись пять автомобилей. Об этом 8 апреля сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу столичного управления ГИБДД.
Обновлено в 18:43
Армия и оружие

Стреляющий дровами танк Т-80 попал на видео

Появились кадры необычного тестирования обновленной пушки российского танка Т-80.
Обновлено в 11:49
Хоккей

СКА и ЦСКА довели полуфинальную серию Кубка Гагарина до седьмого матча

Обновлено в 15:38
Наука

Что будет, если ежедневно съедать куриное яйцо, выяснили учёные

Эксперты уже много лет спорят о реальной пользе употребления свежих куриных яиц.
Обновлено 05 апреля в 15:18
Экономика

Azimut указал на Ближний Восток

Гендиректор сети Максим Бродовский указывает, что это будет первый отель в Израиле под брендом Azimut.
Обновлено в 18:07
Здоровье

Роспотребнадзор предупредил о начале сезона активности клещей

Обновлено в 10:11
Культура

Сыну Плющенко запретили выступать под песню Майкла Джексона

Сын двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской не сможет выступить со своей ледовой программой за рубежом.
Обновлено в 17:48
Шоу-бизнес

Эммануил Виторган высказался о расставании Собчак с его сыном

Обновлено в 17:17
Политика

Тереза Мэй предупредила о последнем шансе на Brexit

Премьер-министр подчеркнула, что чем дольше идет процесс утверждения сделки с Брюсселем, тем выше шанс, что Великобритания никогда не выйдет из ЕС.
Обновлено в 01:50
Авто

Легендарная «Победа» плюс Mitsubishi Pajero

Обновлено в 07:53
Происшествия

В ЮАР слон убил браконьера, охотившегося на носорога

Обновлено в 07:03
Происшествия

Житель Воронежской области два года получал пенсию в 150 тыс. рублей

Житель Воронежской области около двух лет получал пенсию в размере 150 тыс. рублей благодаря мошенническим схемам своей дочери.
Обновлено в 15:25
Армия и оружие

Пьяные украинские военные насмерть забили мужчину в Луганской области

Обновлено в 14:23
Политика

Совет Европы пригрозил потрясениями из-за выхода России из организации

Чтобы избежать приостановки членства или полного выхода России из организации и создания «новой разделительной линии» на континенте, Москва, как считает глава организации, должна восстановить свои избирательные права в Совете Европы, несмотря на продолжающийся конфликт на Украине.
Обновлено в 16:23
Футбол

Семак: В матче против «Локомотива» Смольников много ошибался

По поводу замены Смольникова Семак объяснил, что защитник много ошибался и не вошел в игру так, как хотелось бы.
Обновлено в 14:31
Шоу-бизнес

Дочь Юлии Началовой впервые появилась на публике после похорон мамы

Недавно Вера впервые после трагедии появилась перед большой аудиторией.
Обновлено в 08:30
Футбол

Роналду продемонстрировал вокальные способности

Форвард «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду поделился с подписчиками в «Инстаграме» своими вокальными способностями.
Обновлено в 17:55
Экономика

FT сообщила о периоде «синхронного замедления» глобальной экономики

Мировая экономика вступила в этап «синхронного замедления», говорится в исследовании издания The Financial Times и аналитического центра Brookings.
Обновлено в 17:58
Политика

Зеленский рассказал о своих действиях в случае победы на выборах

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский рассказал, куда отправится в первую очередь, если победит на выборах.
Обновлено вчера в 22:53
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Алла Демидова
Актриса
Советская и российская актриса театра и кино, мастер художественного слова, педагог. Народная артистка РСФСР. Лауреат Государственной премии СССР.
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