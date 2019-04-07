Актрису Аллу Демидову госпитализировалиРИА Новости 12:34

Народная артистка России Алла Демидова проходит плановое обследование в медицинском учреждении, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Гоголь-центра".

Технологии «Яндекс.Маркет» приобретает сервис самостоятельной оплаты покупок «Яндекс.Маркет» приобретает компанию Scan to buy, создавшую одноименный сервис самостоятельного сканирования и оплаты покупок в оффлайн-магазинах, рассказали РИА Новости в пресс-службе «Яндекс.Маркета».

Космос Японский зонд «Хаябуса-2» успешно провел взрыв на астероиде Напомним, «Хаябуса-2» стартовал к астероиду, расположенному между Землей и Марсом, примерно в 300 млн км от Земли, в конце 2014 года.

Экономика В Системе быстрых платежей Центробанка произошел сбой В работе Системы быстрых платежей (СБП) Центробанка произошел сбой, об этом сообщается на сайте регулятора.

Шоу-бизнес Умерла вдова Валерия Золотухина Тамара Золотухина, жена выдающегося актера Валерия Золотухина, скончалась 6 апреля в возрасте 70 лет.

Армия и оружие «Исламское государство» опубликовало видео с телами российских военных Новостное агентство Amaq, связанное с террористической группировкой «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России), распространило видео, на котором, предположительно, запечатлены тела погибших российских военнослужащих.

Общество В Москве на 8 апреля объявили желтый уровень погодной опасности Синоптики объявили желтый уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье 8 апреля.

Авто Tesla защитит Fiat Chrysler от европейских штрафов Как считают эксперты UBS, общая сумма штрафов может достичь €7,4 млрд, а сильнее всего пострадают Peugeot, Fiat Chrysler и Volkswagen, которые продают на европейском рынке больше автомобилей, чем другие компании.

Происшествия На МКАД столкнулись пять автомобилей На МКАД столкнулись пять автомобилей. Об этом 8 апреля сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу столичного управления ГИБДД.

Наука Что будет, если ежедневно съедать куриное яйцо, выяснили учёные Эксперты уже много лет спорят о реальной пользе употребления свежих куриных яиц.

Экономика Azimut указал на Ближний Восток Гендиректор сети Максим Бродовский указывает, что это будет первый отель в Израиле под брендом Azimut.

Культура Сыну Плющенко запретили выступать под песню Майкла Джексона Сын двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской не сможет выступить со своей ледовой программой за рубежом.

Политика Тереза Мэй предупредила о последнем шансе на Brexit Премьер-министр подчеркнула, что чем дольше идет процесс утверждения сделки с Брюсселем, тем выше шанс, что Великобритания никогда не выйдет из ЕС.

Происшествия Житель Воронежской области два года получал пенсию в 150 тыс. рублей Житель Воронежской области около двух лет получал пенсию в размере 150 тыс. рублей благодаря мошенническим схемам своей дочери.

Политика Совет Европы пригрозил потрясениями из-за выхода России из организации Чтобы избежать приостановки членства или полного выхода России из организации и создания «новой разделительной линии» на континенте, Москва, как считает глава организации, должна восстановить свои избирательные права в Совете Европы, несмотря на продолжающийся конфликт на Украине.

Футбол Семак: В матче против «Локомотива» Смольников много ошибался По поводу замены Смольникова Семак объяснил, что защитник много ошибался и не вошел в игру так, как хотелось бы.

Футбол Роналду продемонстрировал вокальные способности Форвард «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду поделился с подписчиками в «Инстаграме» своими вокальными способностями.

Экономика FT сообщила о периоде «синхронного замедления» глобальной экономики Мировая экономика вступила в этап «синхронного замедления», говорится в исследовании издания The Financial Times и аналитического центра Brookings.