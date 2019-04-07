Шоу-бизнес

Актрису Аллу Демидову госпитализировалиРИА Новости 12:34

Народная артистка России Алла Демидова проходит плановое обследование в медицинском учреждении, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Гоголь-центра".
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Подробнее о событии

Актриса Алла Демидова попала в больницу

ТАСС12:43

Актриса Алла Демидова госпитализирована

RT на русском12:39

Актриса А.Демидова госпитализирована в Москве

Агентство Москва10:57

Актрисе Алле Демидовой потребовалась помощь врачей

Известия11:56

Названа причина госпитализации актрисы Аллы Демидовой

Life.ru12:56

Стали известны подробности госпитализации Аллы Демидовой

Газета.Ru12:37

Актрису Аллу Демидову госпитализировали

РИА Новости12:34
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Армия и оружие

Стреляющий дровами танк Т-80 сняли на видео

Обновлено в 15:35
Шоу-бизнес

Умерла вдова Валерия Золотухина

Тамара Золотухина скончалась 6 апреля 2019 года в возрасте 70 лет.
Обновлено вчера в 08:14
Политика

МИД Венгрии вызвал посла Украины

Украинского посла в Венгрии Любовь Непал вызвали в ведомство для разбирательств. Хунор ездит по миру с румынским дипломатическим паспортом.
Обновлено в 09:27
Экономика

В Системе быстрых платежей Центробанка произошел сбой

В работе Системы быстрых платежей (СБП) Центробанка произошел сбой, об этом сообщается на сайте регулятора.
Обновлено в 13:05
Шоу-бизнес

Эммануил Виторган заявил, что Собчак заслужила счастья и любви

Обновлено в 14:28
Гаджеты

В новых моделях смартфонов Samsung Galaxy A будут установлены аккумуляторы большой емкости

10 апреля должен состояться анонс новых смартфонов Samsung серии Galaxy A. Логично, что за несколько дней до премьеры компания опубликовала тизерную картинку с намеком на главную особенность новинок.
Обновлено в 15:37
Футбол

Курьёз дня: Чупо-Мотинг не захотел, чтобы партнёр забил гол

Мяч почти залетел в ворота, как вдруг по непонятным причинам другой игрок парижан Эрик Чупо-Мотинг выставил ногу и не позволил игровому снаряду пересечь линию чужих ворот.
Обновлено в 16:07
Авто

Названы самые дешевые иномарки в России в апреле

Как и в предыдущем месяце, лидерство в ТОП-е самых доступных иномарок в России удерживает японский седан Datsun on-DO.
Обновлено в 02:09
Политика

Певец Лебединский призвал Россию «поклониться» Украине

Российский певец Алексей "Профессор" Лебединский заявил в интервью "Обозревателю", что Москва должна попросить прощения у Украины и "поклониться в ноги".
Обновлено в 09:15
Происшествия

В Киеве автора фильмов о Майдане побили за жалобы на русскую музыку

Кинорежиссера-документалиста Юрия Грузинова, снимавшего сюжеты о Майдане и событиях в Донбассе, побили в Киеве после жалоб на звучавшую в кафе русскую музыку.
Обновлено в 10:38
Происшествия

Житель Воронежской области два года получал пенсию в 150 тыс. рублей

Житель Воронежской области около двух лет получал пенсию в размере 150 тыс. рублей благодаря мошенническим схемам своей дочери.
Обновлено в 15:25
Экономика

Для автомобилистов могут появиться два новых налога

Российских автомобилистов может ждать введение двух дополнительных налогов.
Обновлено в 08:25
Футбол

Семак: В матче против «Локомотива» Смольников много ошибался

По поводу замены Смольникова Семак объяснил, что защитник много ошибался и не вошел в игру так, как хотелось бы.
Обновлено в 14:31
Политика

Владимир Соловьев выгнал в прямом эфире эксперта из студии

Обновлено вчера в 03:58
Авто

Назван ТОП-3 способов купить новый автомобиль дешевле

Обновлено в 02:00
Музыка

YouTube заблокировал клип «На заре» группы «Альянс»

Обновлено в 14:46
Происшествия

Деревья на 23 млн рублей незаконно вырубили в Тверской области

Ущерб лесному фонду превышает 23 млн рублей. Задержан 32-летний житель Осташкова.
Обновлено в 13:25
Культура

Театр наций представит премьеру спектакля-акции «Иранская конференция»

Государственный театр наций под руководством народного артиста РФ Евгения Миронова на Основной сцене готовится представить спектакль-акцию "Иранская конференция".
Обновлено в 17:16
Политика

Посольство России возмутила статья о встрече с пострадавшим в Эймсбери

Посольство России в Лондоне ответило на опубликованную изданием The Mirror статью о встрече посла Александра Яковенко с пострадавшим в результате инцидента в Эймсбери Чарли Роули и его братом Мэттью.
Обновлено в 16:58
Политика

Зеленский заявил, что готов к переговорам с Путиным

«Должен быть (для Украины) формат переговоров с РФ в присутствии западных представителей», — сказал кандидат в президенты Украины.
Обновлено в 15:33
Хоккей

Кучеров назван второй звездой игрового дня НХЛ

Обновлено в 03:43
Армия и оружие

Стороны конфликта в Ливии начали воздушные военные операции

Обновлено в 11:00
Футбол

Диего Коста может получить до 12 матчей дисквалификации

Нападающий "Атлетико" Диего Коста может получить до 12 матчей бана за свое поведение во вчерашнем матче с "Барселоной" (0:2). Коста был удален в первом тайме, после того как оскорбил мать главного арбитра встречи Хиля Мансано, о чем тот написал в своем рапорте.
Обновлено в 12:30
Общество

Арестованный в Греции россиянин Винник рассказал о своей голодовке

Россиянин Александр Винник, который уже почти 20 месяцев без суда содержится в тюрьме в Греции, рассказал о том, почему приостановил голодовку.
Обновлено в 13:35
Армия и оружие

На Украине похвастались ракетами, способными долететь до Севастополя

Советник Порошенко утверждает, что "россияне нервничают" из-за этой ракеты.
Обновлено в 16:58
Наука

Учёные определили главную причину возникновения рака

Обновлено в 03:05
Политика

Супруга Порошенко скрывала, что родилась на ядерном полигоне

Обновлено в 13:20
Политика

Британский принц Уильям прошел трехнедельную стажировку в спецслужбах

Уточняется, что принц работал в отделе, который занимается прослушиванием средств коммуникации с целью выявления потенциальных угроз.
Обновлено вчера в 21:06
Армия и оружие

В Сирии испытали новейший российский ударный беспилотник

Обновлено в 04:09
Происшествия

В ЮАР слон убил браконьера, охотившегося на носорога

Обновлено в 07:03
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Алла Демидова
Актриса
Советская и российская актриса театра и кино, мастер художественного слова, педагог. Народная артистка РСФСР. Лауреат Государственной премии СССР.
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