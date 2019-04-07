Шоу-бизнес
Актрису Аллу Демидову госпитализировалиРИА Новости 12:34
Народная артистка России Алла Демидова проходит плановое обследование в медицинском учреждении, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Гоголь-центра".
Читать в источнике
Оценить10
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7305 источников, обновлено в 21:56, Ашберн
Происшествия
ГИБДД РФ назвала самые опасные для водителей регионы России
Среди всех субъектов России Краснодарский край оказался самым опасным для водителей в 2018 году, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на данные ГИБДД РФ.
Обновлено в 21:04
Армия и оружие
Курильские аэродроны: беспилотники защитят Дальний Восток
Дроны на Курильских островах достанутся 18-й пулеметно-артиллерийской дивизии (ПУЛАД), дислоцированной на островах Итуруп и Кунашир.
Обновлено в 17:01
Шоу-бизнес
Фото: модная прическа Аллы Пугачевой вызвала восторг фанатов
Свежайшее фото артистки, размещенное сегодня в Instagram отраслевого журналиста Артура Гаспаряна, стяжало "лайки" и одобрительные комментарии, в духе "Ого, как хорошо выглядит", "Будто снова юная" и "Браво, Алла".
Обновлено в 08:52
Авто
Aston Martin AM-RB 003 будет стоить более 1 миллиона долларов
Британский концерн сообщает, что эта модель будет стоить не менее 1 152 440 долларов, что эквивалентно 75 228 402 рублей по актуальному курсу.
Обновлено в 16:23
Политика
Фарион назвала русскоязычных украинцев «рабами»
Экс-депутат Верховной рады Украины Ирина Фарион в эфире телеканала "ИнТБ" заявила, что русскоязычные жители страны являются "рабами и оккупантами".
Обновлено в 19:56
Музыка
Ко дню рождения Михаила Круга музыканты Твери написали песню
Обновлено в 11:09
Шоу-бизнес
Скончалась вдова Валерия Золотухина
Актриса Театра на Таганке Рената Сотриади сообщила на своей странице в Facebook, что скончалась вдова народного артиста РСФСР Валерия Золотухина Тамара Золотухина.
Обновлено в 03:45
Авто
Китайская модель устроила фотосессию с российской Lada 4x4
Фотосессия с российским внедорожником Lada 4x4 украсила один из разделов популярного в Китае автопортала Auto.News18a.
Обновлено в 07:04
Авто
Эксперты составили рейтинг лучших двигателей Toyota
Эксперты составили рейтинг лучших двигателей автопроизводителя Toyota.
Обновлено в 09:46
Армия и оружие
В Эстонии начинаются крупнейшие в мире учения по кибербезопасности
Крупнейшие в мире учения по кибербезопасности Locked Shields 2019 ("Закрытые щиты" 2019) в понедельник начинаются в Эстонии, сообщила пресс-служба таллинского Центра киберзащиты НАТО.
Обновлено в 17:44
Армия и оружие
США потребовали от Хафтара прекратить наступление на Триполи
США требуют от подразделений армии маршала Халифы Хафтара немедленно прекратить наступление на ливийскую столицу Триполи, заявил госсекретарь США Майк Помпео.
Обновлено в 21:04
Общество
Госдума ввела налог на вёсельные лодки в России
«Была одобрена поправка об исключении весельных и моторных лодок с двигателем мощностью менее пяти лошадиных сил из перечня необлагаемых транспортным налогом транспортных средств - теперь их владельцы будут уплачивать транспортный налог», - написало издание.
Обновлено в 02:40
Экономика
Superjet взлетят за счет производителя
InterJet просит отремонтировать двигатели в долг О том, что InterJet откажется от восьми дополнительных самолетов SSJ 100, предусмотренных твердым контрактом с ЗАО "Гражданские самолеты Сухого" (ГСС, входит в Объединенную авиастроительную корпорацию — ОАК) от 2011 года, "Ъ" рассказали два топ-менеджера авиапрома.
Обновлено в 18:07
Политика
Порошенко назначил Зеленскому дату дебатов на стадионе «Олимпийский»
Действующий президент Украины Петр Порошенко в эфире украинского телеканала вызвал своего соперника Владимира Зеленского на дебаты 14 апреля.
Обновлено в 12:34
Авто
АВТОВАЗ реализовал более 3 тысяч газовых автомобилей LADA Vesta
АВТОВАЗ реализовал более 3 тысяч двухтопливных седанов LADA Vesta CNG с момента выхода модели на российский рынок, сообщает пресс-служба автопроизводителя.
Обновлено в 10:00
Здоровье
Детям-диабетикам предложили ездить из Новокузнецка в Кемерово за рецептами на инсулин
В Новокузнецке из-за увольнения главного эндокринолога, следом – молодого специалиста-эндокринолога и медсестёр, сложилась ситуация, которая пугает родителей детей-диабетиков: больным предлагают ездить за рецептами в областную столицу и там же проходить обследование у эндокринолога.
Обновлено в 07:50
Футбол
Месси оторвался от Мбаппе в споре за «Золотую бутсу»
Форвард «Барселоны» Лионель Месси продолжает уверенно лидировать в споре «Золотую бутсу» — награду лучшему бомбардиру сезона в Европе.
Обновлено в 20:47
Музыка
YouTube заблокировал клип «На заре» группы «Альянс»
Обновлено в 14:46
Финансы
Названы курс рубля на лето и валюта-неудачник этого года
Правда, отчасти столь сильный результат обусловлен тем, что прошлый год российская валюта завершила вблизи минимальных за 2,5 года уровней.
Обновлено вчера в 22:00
Происшествия
Слон в ЮАР убил браконьера, охотившегося на носорога
Обновлено в 15:54
Армия и оружие
В ДНР заявили, что сорвали провокацию ВСУ
Обновлено в 10:30
Происшествия
Пьяный водитель заявил, что во время ДТП машиной управляла собака
В Саратове водитель попытался свалить вину на собаку после того, как протаранил припаркованный автомобиль.
Обновлено в 16:30
Политика
Владимир Соловьев выгнал в прямом эфире эксперта из студии
Обновлено вчера в 03:58
Общество
Названы регионы-лидеры по вовлеченности жителей в малый бизнес
Калининградская область занимает первое место среди российских регионов по уровню занятости жителей в малом бизнесе, в этой сфере трудится почти четверть ее населения, следует из данных рейтинга РИА Новости*.
Обновлено в 17:13
Наука
Белок MFN1 останавливает нейродегенерацию в мутантных мышах
Команда исследователей выявила, что повышение уровня белка MFN1 взамен мутировавшему MFN2 уменьшает проявления нейродегенерации у лабораторных мышей.
Обновлено в 04:45
Армия и оружие
Стреляющий дровами танк Т-80 попал на видео
Появились кадры необычного тестирования обновленной пушки российского танка Т-80.
Обновлено в 11:49
Политика
Зеленский заявил, что готов к переговорам с Путиным
«Должен быть (для Украины) формат переговоров с РФ в присутствии западных представителей», — сказал кандидат в президенты Украины.
Обновлено в 15:33
Интернет
Режим «Картинка в картинке» в Android-версии YouTube становится доступным во всем мире
В 2017 году компания Google представила режим «Картинка в картинке» (PiP) для приложения YouTube в Android, однако функциональность была доступна только пользователям платных подписок RED/Premium.
Обновлено в 10:06
Гаджеты
Кнопочные телефоны с возможностями смартфонов набирают популярность
Кнопочные телефоны на операционной системе KaiOS имеют возможности смартфонов при значительно меньших габаритах, цене и энергозатратности.
Обновлено в 19:08