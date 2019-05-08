Театры
Актриса Самбурская со скандалом покинула Театр на Малой БроннойРИА Новости 19:26
Актриса извинилась перед зрителями и призвала их сдавать билеты, приобретенные на постановки с ее участием. Настасья Самбурская получила приглашение в труппу Театра на Малой Бронной после окончания ГИТИСа.
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