Кино
Якутская актриса театра и кино Галина Тихонова скончалась на 32-м году жизни от тяжёлой болезни, информирует kp.ru. По данным издания, она умерла 23 декабря. Как сообщил источник ФАН, причиной смерти стал тяжёлый приступ аллергической астмы.
RT на русском06:15
с чего всё началось
Известная якутская актриса Галина Тихонова скончалась в понедельник на 32 году жизни. Как рассказал Федеральному агентству новостей источник, близкий к семье артистки, причиной смерти стал тяжелый приступ аллергической астмы. Дата прощания и похорон пока не уточняется.ФАН05:30
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