Известная якутская актриса Галина Тихонова скончалась в понедельник на 32 году жизни. Как рассказал Федеральному агентству новостей источник, близкий к семье артистки, причиной смерти стал тяжелый приступ аллергической астмы. Дата прощания и похорон пока не уточняется.

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Якутская актриса театра и кино Галина Тихонова скончалась на 32-м году жизни от тяжёлой болезни, информирует kp.ru. По данным издания, она умерла 23 декабря. Как сообщил источник ФАН, причиной смерти стал тяжёлый приступ аллергической астмы.

Актриса Галина Тихонова скончалась на 32-м году жизни

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