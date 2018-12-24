Кино

Актриса Галина Тихонова скончалась на 32-м году жизни
RT на русском
06:15

Якутская актриса театра и кино Галина Тихонова скончалась на 32-м году жизни от тяжёлой болезни, информирует kp.ru. По данным издания, она умерла 23 декабря. Как сообщил источник ФАН, причиной смерти стал тяжёлый приступ аллергической астмы.
RT на русском06:15
с чего всё началось

Стала известна причина смерти 31-летней якутской актрисы Тихоновой

Известная якутская актриса Галина Тихонова скончалась в понедельник на 32 году жизни. Как рассказал Федеральному агентству новостей источник, близкий к семье артистки, причиной смерти стал тяжелый приступ аллергической астмы. Дата прощания и похорон пока не уточняется.
ФАН05:30

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Актриса Галина Тихонова ушла из жизни после тяжелой болезни в 31 год

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Из-за приступа астмы. Стала известна причина смерти актрисы Галины Тихоновой

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Названа причина смерти 31-летней звезды якутского кино

Газета.Ru08:28

Названа причина смерти 31-летней актрисы Галины Тихоновой

Российская газета07:21

Актриса Галина Тихонова скончалась на 32-м году жизни

RT на русском06:15

СМИ: якутская актриса Тихонова умерла из‐за приступа астмы

Телеканал 360°05:43

Стала известна причина смерти 31-летней якутской актрисы Тихоновой

ФАН05:30
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