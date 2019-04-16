Шоу-бизнес
Актриса Анджелина Джоли избавилась от фамилии бывшего мужаREGNUM 06:58
Актриса Анджелина Джоли после развода с Брэдом Питтом избавилась от двойной фамилии Джоли-Питт. Об этом со ссылкой на судебные документы сообщает издание Us Weekly. Теперь её сценическое имя совпадает с тем, что записано в паспорте.
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Происшествия
Рухнула кровля горящего собора Парижской Богоматери
Обновлено вчера в 14:32
Кино
«Игра престолов» побила собственный рекорд по просмотрам
Первую серию восьмого сезона сериала "Игра престолов" посмотрело на 500 тыс. человек больше, по сравнению с седьмым сезоном.
Обновлено в 07:01
Происшествия
Кокорин и Мамаев прибыли на очередное заседание суда
Обновлено в 05:32
Происшествия
Мосгорсуд приговорил норвежца Фруде Берга к 14 годам за шпионаж
Норвежец Фруде Берг был признан виновным в шпионаже против России. Мосгорсуд приговорил его к 14 годам колонии строгого режима.
Обновлено в 06:02
Гаджеты
Сгибаемый смартфон Samsung впервые дали в руки журналистам
Обновлено вчера в 12:30
Политика
У дома Зеленского задержали людей с пулеметом
Обновлено в 03:53
Транспорт
В московском метро ограничили движение на красной ветке
"На восточном участке Сокольнической линии ограничена скорость движения поездов из-за проблем с узлом водоснабжения, не принадлежащим метрополитену,", - сообщается в аккаунте Московского метро в Twitter.
Обновлено в 05:30
Общество
Суд разрешил выпустить Варвару Караулову из колонии по УДО
Вологодский городской суд принял решение удовлетворить ходатайство о досрочном освобождении из колонии Варвары Карауловой, осуждённой за попытку вступить в ряды террористической организации «Исламское государство»*.
Обновлено в 07:10
Футбол
Умер бывший генеральный директор ФК «Динамо» Сергей Федоров
Бывший генеральный директор московских футбольного и хоккейного клубов "Динамо" Сергей Федоров скончался в возрасте 57 лет.
Обновлено в 07:40
Хоккей
Александр Овечкин: Свечников сам предложил мне подраться
Андрей Свечников и Александр Овечкин подрались на 11 минуте матча.
Обновлено в 00:02
Экономика
Греф объявил о планах Сбербанка выплатить рекордные дивиденды
Сбербанк может выплатить по итогам прошлого года 361,3 млрд руб. дивидендов, исходя из 16 руб. на одну акцию.
Обновлено в 07:55
Происшествия
В Подмосковье нашли прикованный к дереву цепью скелет
Обновлено в 07:35
Экономика
Малоимущих россиян хотят освободить от НДФЛ
В правительстве рассматривается вопрос об освобождении от налога на доходы физических лиц граждан, чьи зарплаты после вычета оказываются ниже прожиточного минимума, пишут «Известия» со ссылкой на трехстороннюю комиссию по регулированию социально-трудовых отношений.
Обновлено вчера в 01:04
Общество
Названы самые криминогенные станции московского метрополитена
Самыми криминогенными станциями московского метро названы: Комсомольская, Таганская, Киевская, Павелецкая и Белорусская.
Обновлено вчера в 23:16
Футбол
Карпин включил Еременко в тройку лучших игроков РПЛ
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин считает полузащитника Романа Еременко одним из лучших футболистов чемпионата России.
Обновлено вчера в 17:23
Наука
В Израиле впервые напечатали на 3D-принтере живое сердце
Исследователи, представляющие Тель-Авивский университет, провели эксперимент, в ходе которого были напечатаны несколько десятков пульсирующих сердец из тканей человека.
Обновлено вчера в 11:18
Авто
Volkswagen показал огромный кроссовер, который больше, чем Teramont
Строго говоря, создавался прототип совместными усилиями концерна Volkswagen и его китайского партнера FAW, и больше всего концепт похож на вышеупомянутый Teramont, но адаптированный к требованиям китайского рынка.
Обновлено вчера в 08:14
Общество
Сын-семиклассник уральского мэра за год заработал 400 тысяч рублей
Глава Серовского городского округа Свердловской области Василий Сизиков задекларировал доход своего несовершеннолетнего сына за 2018 год.
Обновлено в 05:49
Происшествия
В Мадриде из-за угрозы взрыва эвакуируют 235-метровый небоскреб
В Мадриде сотрудники правоохранительных органов эвакуируют 235-метровый небоскреб Torre Espacio.
Обновлено в 07:25
Спорт
Тараканова вернулась от Плющенко к Пановой
Обновлено вчера в 13:27
Политика
Зеленский увеличил отрыв от Порошенко
По данным последнего опроса, кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский увеличил отрыв от действующего президента Украины Петра Порошенко, передает "Украинская правда".
Обновлено в 06:46
Общество
В ряде регионов России снизят тарифы на вывоз мусора на 14,5%
Председатель комитета Государственной думы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов заявил, что власти ряда российских регионов приняли решение снизить тарифы на вывоз мусора в среднем на 14,5%.
Обновлено в 04:36
Армия и оружие
Корпорация «Иркут» получила 175 заказов с авансами на самолёт МС-21
Компания-авиапроизводитель «Иркут» сообщает о получении сразу 175 заказов на производство самолётов МС-21.
Обновлено в 06:27
Происшествия
Орловцам, стрелявшим из пневматики по детям, предъявлено обвинение
В Орле расследуют дело отморозков, стрелявших из пневматики по детям.
Обновлено в 05:28
Экономика
Арбитраж в Гааге обязал Россию выплатить «Укрнафте» $44 млн
Украинская компания "Укрнафта" сообщила о решении международного арбитража в Гааге, который обязал Россию выплатить компенсацию за "утраченное в Крыму имущество" в размере $44,4 млн.
Обновлено в 08:03
Политика
Посол Франции возмутилась высказыванием украинского ведущего о пожаре
Посол Франции на Украине Изабель Дюмонт возмутилась высказыванием украинского телеведущего Тараса Березовца и назвала его комментарий о пожаре в соборе Парижской Богоматери позором.
Обновлено вчера в 19:42
Шоу-бизнес
Ради роли в новом фильме Анна Семенович перекрасилась в шатенку
Исполнительница ради роли в новом фильме сменила образ блондинки, став шатенкой.
Обновлено в 00:22
Авто
Lexus представил свой первый минивэн
Lexus LM стал первым минивэном в модельном ряду марки.
Обновлено в 03:40