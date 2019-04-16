Шоу-бизнес

Актриса Анджелина Джоли избавилась от фамилии бывшего мужаREGNUM 06:58

Актриса Анджелина Джоли после развода с Брэдом Питтом избавилась от двойной фамилии Джоли-Питт. Об этом со ссылкой на судебные документы сообщает издание Us Weekly. Теперь её сценическое имя совпадает с тем, что записано в паспорте.
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Анджелина Джоли сменила фамилию

Woman.ru06:32

СМИ: Анджелина Джоли сменила фамилию

РИА Новости05:18

Анджелина Джоли вернула себе девичью фамилию

7Дней.ру03:10

Джоли после развода с Питтом сменила фамилию

Дни.ру07:26

Анджелина Джоли сменила фамилию

Газета.Ru03:26

Анджелина Джоли избавилась от фамилии бывшего мужа

Экспресс газета05:10

Анджелина Джоли официально вернула девичью фамилию после развода

Телепрограмма02:31
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Происшествия

Рухнула кровля горящего собора Парижской Богоматери

Обновлено вчера в 14:32
Кино

«Игра престолов» побила собственный рекорд по просмотрам

Первую серию восьмого сезона сериала "Игра престолов" посмотрело на 500 тыс. человек больше, по сравнению с седьмым сезоном.
Обновлено в 07:01
Происшествия

Кокорин и Мамаев прибыли на очередное заседание суда

Обновлено в 05:32
Происшествия

Мосгорсуд приговорил норвежца Фруде Берга к 14 годам за шпионаж

Норвежец Фруде Берг был признан виновным в шпионаже против России. Мосгорсуд приговорил его к 14 годам колонии строгого режима.
Обновлено в 06:02
Гаджеты

Сгибаемый смартфон Samsung впервые дали в руки журналистам

Обновлено вчера в 12:30
Политика

У дома Зеленского задержали людей с пулеметом

Обновлено в 03:53
Транспорт

В московском метро ограничили движение на красной ветке

"На восточном участке Сокольнической линии ограничена скорость движения поездов из-за проблем с узлом водоснабжения, не принадлежащим метрополитену,", - сообщается в аккаунте Московского метро в Twitter.
Обновлено в 05:30
Общество

Суд разрешил выпустить Варвару Караулову из колонии по УДО

Вологодский городской суд принял решение удовлетворить ходатайство о досрочном освобождении из колонии Варвары Карауловой, осуждённой за попытку вступить в ряды террористической организации «Исламское государство»*.
Обновлено в 07:10
Футбол

Умер бывший генеральный директор ФК «Динамо» Сергей Федоров

Бывший генеральный директор московских футбольного и хоккейного клубов "Динамо" Сергей Федоров скончался в возрасте 57 лет.
Обновлено в 07:40
Хоккей

Александр Овечкин: Свечников сам предложил мне подраться

Андрей Свечников и Александр Овечкин подрались на 11 минуте матча.
Обновлено в 00:02
Экономика

Греф объявил о планах Сбербанка выплатить рекордные дивиденды

Сбербанк может выплатить по итогам прошлого года 361,3 млрд руб. дивидендов, исходя из 16 руб. на одну акцию.
Обновлено в 07:55
Происшествия

В Подмосковье нашли прикованный к дереву цепью скелет

Обновлено в 07:35
Экономика

Малоимущих россиян хотят освободить от НДФЛ

В правительстве рассматривается вопрос об освобождении от налога на доходы физических лиц граждан, чьи зарплаты после вычета оказываются ниже прожиточного минимума, пишут «Известия» со ссылкой на трехстороннюю комиссию по регулированию социально-трудовых отношений.
Обновлено вчера в 01:04
Общество

Названы самые криминогенные станции московского метрополитена

Самыми криминогенными станциями московского метро названы: Комсомольская, Таганская, Киевская, Павелецкая и Белорусская.
Обновлено вчера в 23:16
Футбол

Карпин включил Еременко в тройку лучших игроков РПЛ

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин считает полузащитника Романа Еременко одним из лучших футболистов чемпионата России.
Обновлено вчера в 17:23
Наука

В Израиле впервые напечатали на 3D-принтере живое сердце

Исследователи, представляющие Тель-Авивский университет, провели эксперимент, в ходе которого были напечатаны несколько десятков пульсирующих сердец из тканей человека.
Обновлено вчера в 11:18
Авто

Volkswagen показал огромный кроссовер, который больше, чем Teramont

Строго говоря, создавался прототип совместными усилиями концерна Volkswagen и его китайского партнера FAW, и больше всего концепт похож на вышеупомянутый Teramont, но адаптированный к требованиям китайского рынка.
Обновлено вчера в 08:14
Спорт

Бобслеистка подала в суд на накормившую ее допингом госструктуру

Обновлено в 06:01
Общество

Сын-семиклассник уральского мэра за год заработал 400 тысяч рублей

Глава Серовского городского округа Свердловской области Василий Сизиков задекларировал доход своего несовершеннолетнего сына за 2018 год.
Обновлено в 05:49
Происшествия

Прокуратура Парижа не считает пожар в Нотр-Даме умышленным

Обновлено в 06:44
Происшествия

В Мадриде из-за угрозы взрыва эвакуируют 235-метровый небоскреб

В Мадриде сотрудники правоохранительных органов эвакуируют 235-метровый небоскреб Torre Espacio.
Обновлено в 07:25
Спорт

Тараканова вернулась от Плющенко к Пановой

Обновлено вчера в 13:27
Политика

Зеленский увеличил отрыв от Порошенко

По данным последнего опроса, кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский увеличил отрыв от действующего президента Украины Петра Порошенко, передает "Украинская правда".
Обновлено в 06:46
Общество

В ряде регионов России снизят тарифы на вывоз мусора на 14,5%

Председатель комитета Государственной думы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов заявил, что власти ряда российских регионов приняли решение снизить тарифы на вывоз мусора в среднем на 14,5%.
Обновлено в 04:36
Армия и оружие

Корпорация «Иркут» получила 175 заказов с авансами на самолёт МС-21

Компания-авиапроизводитель «Иркут» сообщает о получении сразу 175 заказов на производство самолётов МС-21.
Обновлено в 06:27
Происшествия

Орловцам, стрелявшим из пневматики по детям, предъявлено обвинение

В Орле расследуют дело отморозков, стрелявших из пневматики по детям.
Обновлено в 05:28
Экономика

Арбитраж в Гааге обязал Россию выплатить «Укрнафте» $44 млн

Украинская компания "Укрнафта" сообщила о решении международного арбитража в Гааге, который обязал Россию выплатить компенсацию за "утраченное в Крыму имущество" в размере $44,4 млн.
Обновлено в 08:03
Политика

Посол Франции возмутилась высказыванием украинского ведущего о пожаре

Посол Франции на Украине Изабель Дюмонт возмутилась высказыванием украинского телеведущего Тараса Березовца и назвала его комментарий о пожаре в соборе Парижской Богоматери позором.
Обновлено вчера в 19:42
Шоу-бизнес

Ради роли в новом фильме Анна Семенович перекрасилась в шатенку

Исполнительница ради роли в новом фильме сменила образ блондинки, став шатенкой.
Обновлено в 00:22
Авто

Lexus представил свой первый минивэн

Lexus LM стал первым минивэном в модельном ряду марки.
Обновлено в 03:40
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Анджелина Джоли
Американская актриса
Американская актриса, кинорежиссёр и сценарист, фотомодель, посол доброй воли ООН. Обладательница премии «Оскар», трёх премий «Золотой глобус» и двух «Премий Гильдии киноактёров США».
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Брэд Питт
Американский актёр
Американский актёр и кинопродюсер. Лауреат премии «Золотой глобус» за 1995 год - за роль второго плана в ленте «Двенадцать обезьян». Обладатель премии «Оскар» как один из продюсеров фильма «12 лет рабства» - победителя в категории «Лучший фильм» на церемонии 2014 года; до этой победы четыре раза становился «оскаровским» номинантом: трижды - как актёр и один раз - как продюсер.
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