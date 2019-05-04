Общество

Актобе отказался от «Бессмертного полка»Вести.Ru 13:27

В казахстанском городе Актобе отказались от проведения акции "Бессмертный полк". Такое решение приняли городские власти, к которым поступили многочисленные жалобы от родственников ветеранов Великой отечественной войны.
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В казахстанском Актобе отказались проводить «Бессмертный полк»

Российская газета15:39

В Казахстане решили отказаться от «Бессмертного полка»

Газета.Ru13:31

Город в Казахстане запретил шествие «Бессмертного полка»

Взгляд.ру11:58

В казахстанском городе решили отказаться от «Бессмертного полка»

РИА Новости10:25

В Казахстане решили отказаться от «Бессмертного полка» из-за заторов

Lenta.ru09:37

В казахстанском Актобе отменили шествие «Бессмертного полка» на 9 мая

Московский Комсомолец08:52

В городе Актобе на западе Казахстана отменено шествие «Бессмертный полк»

Эхо Москвы07:30
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Футбол

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Надгробие Героя СССР осквернили на Кунцевском кладбище

Могилу Героя Советского Союза, лётчика Александра Медведева осквернили на Кунцевском кладбище в Москве. Неизвестные повредили надгробие.
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Культура

На аукцион выставят оригинальный костюм Дарта Вейдера

Оригинальный костюм уйдет с молотка в ходе аукциона, который получил название «Чудеса галактики».
Обновлено в 08:39
Космос

Шесть астероидов пролетят мимо Земли в течение двух лет

Обновлено вчера в 17:19
Авто

Новый кроссовер Hyundai Venue добрался до дилеров

Южнокорейский бренд Hyundai в скором времени объявит о начале продаж новой модели кроссовера Hyundai Venue.
Обновлено вчера в 13:35
Происшествия

Депутат Госдумы опроверг сообщения о том, что он устроил стрельбу

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Общество

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Нижегородец Андрей Репин обратил внимание на то, что на встрече с обманутыми дольщиками ЖК «Новинки Smart City», которая состоялась 3 мая в Богородском районе, заместитель министра строительства Нижегородской области Александр Курчанинов был одет в куртку армейского образца с нашивкой на рукаве, которая очень похожа на эмблему дивизии Верхмахта «Эдельвейс».
Обновлено в 07:45
Политика

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Президент Украины Петр Порошенко заявил, что преимуществом украинского паспорта перед российским является возможность свободно посетить большее количество стран.
Обновлено в 03:34
Общество

Во Франции в протестах участвовали 3,6 тыс. человек

На прошлой неделе протестовали 5,5 тыс. человек, из них в Париже — 2,6 тыс. Акции "желтых жилетов" начались в ноябре 2018 года из-за повышения цен на бензин.
Обновлено в 12:43
Шоу-бизнес

Седокова на отдыхе в Турции оправдалась за неидеальную фигуру

«Великолепный отдых с тремя детьми» в одном из высококлассных отелей Белека был омрачен подлым снимком из-за угла тыльной части ее фигуры, оказавшейся не такой идеальной, какою ее представляет Анна Седокова своим многочисленным обожателям в Сети.
Обновлено в 13:43
Общество

На Красной площади проходит вторая ночная репетиция военного парада

Вторая ночная репетиция парада Победы, в которой принимают участие пешие парадные расчёты и колонны военной техники, началась на Красной площади.
Обновлено в 15:29
Политика

Чистая нефть из России поступила на станцию «Мозырь» в Белоруссии

Впервые «Белнефтехим» сообщил о резком снижении качества поступающей из России нефти 19 апреля.
Обновлено в 10:57
Хоккей

Сборная России по хоккею проиграла финнам

Российские хоккеисты проиграли Финляндии (1:3) во второй встрече заключительного этапа Евротура сезона 2018/19, который проходит в чешском Брно.
Обновлено в 10:33
Здоровье

Россияне не могут покинуть Монголию из-за карантина после случаев чумы

Семнадцать российских туристов не могут покинуть провинцию Баян-Улгий на западе Монголии, после того как там ввели карантин из-за случаев чумы.
Обновлено в 09:16
Шоу-бизнес

59-летняя Лариса Гузеева ответила на критику своей внешности

Полтора месяца назад 59-летняя Лариса Гузеева удивила поклонников кардинальными переменами в имидже.
Обновлено в 08:48
Футбол

Денисов около 10 дней не приезжает на тренировки «Локомотива»

Согласно информации источника, капитан "Локомотива" Игорь Денисов уже больше недели не появляется на тренировках команды.
Обновлено в 15:29
Авто

Составлен топ-10 самых популярных российских авто с пробегом

Эксперты аналитического агентства «АвтоСТАТ» назвали самые популярные в России отечественные легковушки с пробегом.
Обновлено в 06:01
Авто

Основные преимущества и недостатки Renault Logan Stepway

Были названы основные преимущества и недостатки Renault Logan Stepway.
Обновлено в 07:20
Общество

В Петербурге откроется Фестиваль ледоколов

Фестиваль ледоколов откроется в субботу в Петербурге.
Обновлено вчера в 17:23
Единоборства

«Было тревожненько»: Шлеменко нокаутировал Андраде на турнире RCC 6

Российский боец смешанных единоборств (ММА) Александр Шлеменко техническим нокаутом в третьем раунде победил бразильца Вискарди Андраде в поединке на турнире RCC 6, прошедшем в субботу в Челябинске.
Обновлено в 15:45
Происшествия

После гибели военного из-за взрыва на полигоне возбуждено дело

Обновлено в 07:59
Политика

Ляшко приготовил «три ключевых вопроса» Зеленскому

Лидер парламентской фракции РПЛ Олег Ляшко заявил, что у него есть "три ключевых вопроса", которые он хотел бы задать новоизбранному президенту Украины Владимиру Зеленскому.
Обновлено в 13:37
Шоу-бизнес

Алла Пугачева судьбу финалистов детского «Голоса» увидела во сне

Как поделился позже в YouTube-программе TalkLike серебряный призер «Голоса» Максим Ержан, Нино Чеснер Пугачева предсказала карьеру актрисой, Насте Ивановой – дальнейшие успехи в музыке, а сам Максим на музыкальной сцене получит мировую славу.
Обновлено в 14:01
Шоу-бизнес

Ольга Бузова надела прозрачное платье на красную дорожку в Дубае

Телеведущая надела на мероприятие прозрачное черное платье в пол, продемонстрировав стройную фигуру.
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Политика

Глава Нацсовета по телерадиовещанию Украины подал в отставку

Президент Украины Петр Порошенко уже подписал указ, освобождающий Артеменко от должности главы Нацсовета.
Обновлено в 06:42
Армия и оружие

Боевики могут готовить наступление на сирийскую Хаму

Центр по примирению в Сирии не исключает, что боевики создают на юге Идлибской зоны деэскалации ударную группировку для наступления на город Хама.
Обновлено в 15:00
Политика

Трамп поддержал позицию Путина по Венесуэле

Обновлено вчера в 22:37
Общество

В пяти районах Курганской области ввели режим ЧС

Природные пожары в регионе постоянно угрожают населенным пунктам. Работу экстренных служб усложняет сухая ветреная погода.
Обновлено в 14:04
Общество

В Москве появились необычные площадки для регистрации брака

В Москве сегодня открылось двадцать необычных площадок для регистрации брака.
Обновлено в 05:10
Футбол

«Наконец-то этот день настал». Дзюба радуется чемпионству «Зенита»

Всех с Чемпионством! – написал Дзюба в своем Инстаграме. Дзюба впервые в карьере выиграл российскую премьер-лигу.
Обновлено в 15:41
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