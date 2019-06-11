Политика
Вход в КС Украины заблокировали перед приездом ЗеленскогоМосковский Комсомолец 04:19
Въезд в Конституционный суд Украины был заблокирован протестующими против указов президента Владимира Зеленского перед его прибытием в здание для участия в слушаниях по рассмотрению жалобы депутатов Верховной рады на ее досрочный роспуск.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7274 источника, обновлено в 05:22, Ашберн
Происшествия
В деле о загрязнении нефти в «Дружбе» появились ещё четыре фигуранта
В уголовном деле о загрязнении нефти в трубопроводе «Дружба» появились четыре новых фигуранта.
Обновлено в 01:55
Культура
Участник шоу «Голос» найден мертвым
Участник шоу «Голос» Алексей Сафиулин найден мертвым в своей квартире. Об этом сообщает издание StarHit.
Обновлено в 04:19
Происшествия
В Польше нашли тоннель, возможно, ведущий в Янтарную комнату
Сотрудники музея Второй мировой войны в Мамерках на северо-западе Польши обнаружили вход в тоннель, в котором может быть спрятана Янтарная комната.
Обновлено в 04:25
Авто
Семиместный Mercedes-Benz GLB представлен официально
Немецкая компания Mercedes-Benz представила новый кроссовер Mercedes-Benz GLB.
Обновлено вчера в 22:25
Общество
В России с 12 июня изменится порядок выезда детей за границу
В России с 12 июня изменится порядок выезда детей за границу, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.
Обновлено в 02:51
Авто
В России с 1 июля запретят ввоз праворульных микроавтобусов
С 1 июля в Российскую Федерацию будет запрещен ввоз транспортных средств с посадочными местами от 8 единиц при наличии праворульной модификации, сообщает daily-motor.ru.
Обновлено вчера в 13:20
Транспорт
Госдума рекомендовала правительству не ужесточать скоростной режим
Комитет Госдумы по транспорту и госстроительству рекомендовал правительству РФ не отменять так называемый нештрафуемый порог превышения скорости в 20 км/ч.
Обновлено в 04:35
Политика
Большинство россиян высказались за независимость Донбасса от Украины
Социологи "Левада-центра" отметили колебания общественного мнения в России относительно будущего непризнанных республик на юго-востоке Украины: впервые с апреля 2014 года заметно выросло число сторонников вхождения региона в состав РФ и впервые за всю историю опроса резко подросла доля сторонников докризисного положения дел.
Обновлено вчера в 23:18
Происшествия
На танкере в порту Махачкалы прогремел взрыв
Два человека погибли, судьба еще одного остается неизвестной после взрыва на танкере в порту Махачкалы.
Обновлено в 01:45
Экономика
Сбербанк запустил сервис переводов с получением наличных в банкоматах
«Сбербанк» запустил с 11 июня сервис переводов с получением в банкомате наличных без карт, сообщает пресс-служба банка.
Обновлено в 03:51
Футбол
«Локомотив» предложит «Крузейро» 2,5 миллиона евро за защитника Мурило
Крузейро в ближайшее время должен получить предложение от Локомотива о трансфере защитника Мурило Серкейры, сообщает Superesportes.
Обновлено в 03:53
Гаджеты
Популярность Sony Xperia 1 набирает обороты
Компания запускает на мировой рынок смартфонов свое новое устройство – Sony Xperia 1. Аппарат уже доступен для предзаказа в некоторых странах Европы.
Обновлено 08 июня в 08:08
Политика
Зеленский записал обращение к украинцам
Президент Украины Владимир Зеленский записал обращение к украинцам, в котором рассказал о своем участии на заседании Конституционного суда по рассмотрению его указа о роспуске Верховной Рады.
Обновлено вчера в 12:01
Общество
Роспотребнадзор предложил не уничтожать пригодные к еде продукты
Как сообщается на сайте СПЧ, "ведомство считает целесообразным обеспечить разработку нормативно-правовых актов о запрете на захоронение и уничтожение продуктов питания, пригодных для употребления в пищу".
Обновлено в 04:31
Игры
Опубликован трейлер игры Marvel’s Avengers
На выставке E3 2019 мировая общественность увидела первый сюжетный трейлер игры Marvel’s Avengers.
Обновлено в 04:42
Общество
Более половины парка российских авиакомпаний находятся в группе риска
Росавиация в 2019 году начала требовать от российских авиакомпаний сертифицировать в России изменения в конструкции иностранных самолетов, зарегистрированных в иностранных реестрах, в основном на Бермудских островах, сообщили сотрудники пяти авиакомпаний.
Обновлено в 01:35
Наука
Ученые выяснили, как сон со светом влияет на набор веса у женщин
Исследование показало, что те женщины, которые по вечерам подолгу сидели при искусственном освещении (будь то свет от компьютера или торшера), на 17% чаще прибавляли в весе, чем те, кто старался следовать за природными ритмами и исключал по вечерам дополнительные источники света.
Обновлено в 03:25
Шоу-бизнес
Ургант открестился от ребенка возлюбленной
62-летний артист Андрей Ургант прокомментировал информацию о беременности 32-летней Елены Романовой, на которой был женат.
Обновлено в 05:12
Политика
Додон аннулировал указ о роспуске парламента
Президент Молдавии Игорь Додон заявил, что аннулировал указ о роспуске парламента и проведении досрочных выборов.
Обновлено в 03:49
Шоу-бизнес
Сын Бари Алибасова признал, что отец может умереть
Бари Алибасов-младший, сын музыкального продюсера, рассказал о риске летального исхода для отца.
Обновлено вчера в 22:37
Армия и оружие
В Индии выяснили причину катастрофы МИ-17
Исходя из отчетов Следственной палаты, главы ВВС и ПВО Индии предстанут перед трибуналом из-за ошибки, которая привела к гибели индийских военнослужащих.
Обновлено в 03:13
Политика
Лавров заявил о противоречии санкций США нормам ВТО
Односторонние санкции и торговые войны США являются методами нечестной конкуренции, которые противоречат нормам Всемирной торговой организации (ВТО).
Обновлено в 03:12
Кино
Дени Вильнёв поставит пилотный эпизод сериала «Дюна: Сестричество»
Режиссер полнометражной экранизации романа Фрэнка Герберта «Дюна» Дени Вильнёв поможет с запуском сериала-спин-оффа «Дюна: Сестричество» (Dune: The Sisterhood) и поставит пилотный эпизод проекта.
Обновлено в 03:08
Экономика
Арбитражный суд отказался вводить наблюдение в отношении Utair
Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа решил не вводить наблюдение в отношении Utair, как этого требовала компания «Флеш лайт капитал», передает «РИА Новости».
Обновлено в 04:29
Экономика
Россия начнет выплачивать пенсии трудовым мигрантам
Россия начнет платить пенсии официально устроенным трудовым мигрантам из стран Евразийского экономического союза.
Обновлено в 05:01
Происшествия
СК проверяет данные о драке со стрельбой возле школы в Грозном
Следователи организовали проверку в связи с появившимся в СМИ видеороликом с дракой старшеклассников на территории одной из школ Грозного.
Обновлено вчера в 18:17
Экономика
Суд решил немедленно передать 10% акций банка «Восточный» Аветисяну
Амурский арбитраж обязал Evison (кипрская структура инвестфонда Baring Vostok, который основал Майкл Калви) немедленно исполнить решение о передаче 9,99% акций банка «Восточный» компании «Финвижн» Артема Аветисяна.
Обновлено в 05:15
Происшествия
Матвиенко обсудила дело Голунова с Чайкой
Обновлено в 03:55