с чего всё началось

Продюсер проекта «Московский активист» Варвара Грязнова сообщила РБК, что полиция задержала группу дворников после встречи с главой управы Нагорного района столицы Аркадием Русских. «Полиция задержала их за несанкционированный митинг», — сказала Грязнова.

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