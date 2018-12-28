Происшествия
Активистка сообщила о задержании дворников в Москве
Активистка сообщила о задержании дворников в МосквеРБК09:39
Продюсер проекта «Московский активист» Варвара Грязнова сообщила РБК, что полиция задержала группу дворников после встречи с главой управы Нагорного района столицы Аркадием Русских. «Полиция задержала их за несанкционированный митинг», — сказала Грязнова.
РБК09:39
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с чего всё началось
Участница «Московского активиста» Варвара Грязнова сообщила порталу ОВД-Инфо, что в Москве в районе Нагорный были задержаны около 30 дворников, которые пришли к зданию управы требовать выплат за переработки.Московский Комсомолец08:21
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