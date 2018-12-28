Происшествия

Активистка сообщила о задержании дворников в Москве
РБК
09:39

Продюсер проекта «Московский активист» Варвара Грязнова сообщила РБК, что полиция задержала группу дворников после встречи с главой управы Нагорного района столицы Аркадием Русских. «Полиция задержала их за несанкционированный митинг», — сказала Грязнова.
РБК09:39
с чего всё началось
Участница «Московского активиста» Варвара Грязнова сообщила порталу ОВД-Инфо
, что в Москве в районе Нагорный были задержаны около 30 дворников, которые пришли к зданию управы требовать выплат за переработки.
Московский Комсомолец08:21

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В Москве задержали дворников, пожаловавшихся управе района на отсутствие оплаты за переработки

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В Дагестане завершили следствие по делу о 120-миллионной растрате

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