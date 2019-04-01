Политика
Активист «Правого сектора» Пирожок задержан в столицеРоссийская газета 10:45
Как сообщили в пресс-службе УФСБ по Москве и Московской области, совместная операция, в ходе которой был задержан гражданин Украины Игорь Пирожок, проводилась 9 апреля сотрудниками МВД РФ и ФСБ РФ.
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Политика
Путин ответил главе Финляндии на условия снятия санкций с России
Президент Российской Федерации Владимир Путин ответил президенту Финляндии Саули Ниинистё, который назвал условия снятия санкций Запада с России.
Обновлено в 10:29
Армия и оружие
На Украину летят десантники США
Посол Украины в США Валерий Чалый в своем Facebook сообщил о том, что на Украину летят американские десантники.
Обновлено в 05:03
Интернет
Microsoft начала тестирование браузера Edge на основе Chromium
Браузер Microsoft Edge на движке Chromium стал доступен на Windows 10.
Обновлено в 02:45
Транспорт
Минтранс назвал дату завершения строительства трассы М-11
На заседании Временной комиссии Совета Федерации, которая проводит так называемый парламентский контроль за реализацией масштабного проекта, он пояснил, что эту задачу поставили перед концессионером - представителем "Группы ВТБ".
Обновлено в 13:36
Наука
Ученые предупреждают о смертельной опасности шашлыка
Ученые со всего мира в преддверии наступления летнего сезона предупреждают любителей шашлыка о смертельной опасности этого, приготовленного на природе, блюда.
Обновлено в 03:44
Происшествия
Свидетель по делу Кокорина и Мамаева рассказал о причинах драк
На процессе по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева начался допрос свидетелей.
Обновлено в 09:31
Политика
Президент Украины извинился за слоган «Порошенко или Путин»
Президент Украины Петр Порошенко извинился за "превратно понятый" предвыборный плакат, на котором он изображен рядом с президентом России Владимиром Путиным.
Обновлено в 06:53
Хоккей
ЦСКА победил СКА и вышел в финал Кубка Гагарина
Обновлено в 14:50
Космос
Имя крупнейшей «безымянной» планете выберут в интернете
Пользователи Сети смогут выбрать имя для крупнейшей «безымянной» карликовой планеты Солнечной системы — плутоида 2007 OR10.
Обновлено в 13:48
Происшествия
Экс-мэра Владивостока Пушкарева приговорили к 15 годам колонии
Тверской суд Москвы приговорил бывшего мэра Владивостока Игоря Пушкарева к 15 годам колонии за коррупционные преступления.
Обновлено в 14:47
Общество
Омбудсмен Анна Кузнецова посетит детский дом в Кольчугине
Обновлено в 05:30
Происшествия
Мужчина упал на пути на станции «Деловой центр» московского метро
На станции Солнцевской линии московского метро «Деловой центр» пассажир упал на пути, когда говорил по телефону.
Обновлено в 13:43
Политика
В Казахстане объявлены досрочные президентские выборы
Обновлено в 03:10
Футбол
Уткин назвал Фетисова «бюрократом и каменной задницей»
Уткин назвал интервью Фетисова лицемерным и демагогическим.
Обновлено в 09:54
Экономика
Чайка оценил ущерб от коррупционных преступлений в 2018 году
Материальный ущерб, нанесенный коррупционными преступлениями, выявленными в 2018 году, составил 65,7 млрд руб. Об этом говорится в поступившем в Совет Федерации докладе генпрокурора Юрия Чайки по итогам 2018 года, сообщает "РИА Новости".
Обновлено в 02:15
Авто
Новый Toyota Highlander: опубликован первый тизер
Кроссовер Toyota Highlander четвертого поколения дебютирует 17 апреля на международном автосалоне в Нью-Йорке.
Обновлено в 10:28
Шоу-бизнес
Снова брюнетка: Андрей Аршавин вышел в свет с новой возлюбленной
Как известно, Андрей Аршавин после расставания с гражданской женой Юлией Барановской стал строить отношения с эффектной брюнеткой Алисой Казьминой.
Обновлено в 09:36
Политика
На Украине пригрозили Скабеевой предупреждением от ПАСЕ
С ведущей телеканала «Россия 1» Ольгой Скабеевой проведут «очень серьезный разговор» по поводу ее поведения, заявил глава украинской делегации в Парламентской ассамблее совета Европы (ПАСЕ) Владимир Арьев, передает «Прямой».
Обновлено в 12:54
Происшествия
На Алтае учитель разбил школьнику лицо
В Майминском районе Республики Алтай правоохранительные органы проводят проверку после того, как учитель схватил ребенка за шиворот, бросил на пол и разбил ему лицо, сообщает портал «Новости Горного Алтая».
Обновлено в 11:33
Политика
Путин прокомментировал приглашение Трампа цитатой из Ильфа и Петрова
Президент России Владимир Путин прокомментировал ситуацию с приглашением главы Белого дома Дональда Трампа совершить визит в Вашингтон цитатой из романа Ильи Ильфа и Евгения Петрова.
Обновлено в 09:55
Наука
Доказано существование новой формы вещества
Ученые Эдинбургского университета в Шотландии обнаружили, что некоторые металлы при определенных условиях могут находиться в новом агрегатном состоянии, объединяющем твердые и жидкие фазы.
Обновлено в 05:09
Общество
В Москве умерла невестка Сергея Есенина
Обновлено в 11:57
Происшествия
В Германии завершили анализ ДНК тел погибших в ходе авиакатастрофы
Анализ ДНК тел погибших при авиакатастрофе в ФРГ завершен, гибель совладелицы S7 подтверждена, заявили РИА Новости в прокуратуре Дармштадта.
Обновлено в 11:03
Авто
Suzuki рассказала о новом Suzuki Jimny для России
Компактный внедорожник Suzuki Jimny нового поколения приедет в Россию к началу осени 2019 года. Цены станут известны ближе к старту продаж.
Обновлено в 07:04
Происшествия
Путин ответил на вопрос о подозреваемом в шпионаже норвежце Берге
Президент РФ Владимир Путин призвал дождаться решения суда по делу обвиняемого в шпионаже норвежца Фруде Берга: пока он не осужден, говорить о возможном помиловании преждевременно.
Обновлено в 10:44
Политика
В Кремле прокомментировали доклад о хищениях в «Роскосмосе»
Согласно докладу генпрокурора Юрия Чайки о состоянии законности и правопорядка в России в 2018 году, направленному в Совет Федерации, на подведомственных предприятиях Роскосмоса и Ростеха были похищены более 1,6 миллиарда рублей, выделенных на модернизацию производственной базы и создание новейших перспективных разработок вооружения.
Обновлено в 06:32
Происшествия
В Мытищах четверых детей обнаружили в захламленной квартире
Обновлено вчера в 15:14
Наука
Пересадка кишечного микробиома облегчила симптомы аутизма
В январе 2017 года группа ученых под руководством Дае-Вука Канга (Dae-Wook Kang) запустила долгосрочный проект по изучению влияния трансплантации кишечного микробиома здоровых людей на симптомы расстройства аутистического спектра — как желудочно-кишечные, так и поведенческие.
Обновлено в 11:40
Гаджеты
HTC удаляет свои приложения из Google Play
В общей сложности 14 приложений HTC были удалены из Play Store за последние три месяца.
Обновлено вчера в 21:00