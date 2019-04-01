Политика

Активист «Правого сектора» Пирожок задержан в столицеРоссийская газета 10:45

Как сообщили в пресс-службе УФСБ по Москве и Московской области, совместная операция, в ходе которой был задержан гражданин Украины Игорь Пирожок, проводилась 9 апреля сотрудниками МВД РФ и ФСБ РФ.
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ФСБ показала видео задержания Пирожка из «Правого сектора»

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ФСБ сообщила о задержании в Москве вербовщика «Правого сектора»

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ТАСС06:55

Опубликовано видео задержания члена «Правого сектора»* по фамилии Пирожок

РИА Новости09:02
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Политика

Путин ответил главе Финляндии на условия снятия санкций с России

Президент Российской Федерации Владимир Путин ответил президенту Финляндии Саули Ниинистё, который назвал условия снятия санкций Запада с России.
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Посол Украины в США Валерий Чалый в своем Facebook сообщил о том, что на Украину летят американские десантники.
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Браузер Microsoft Edge на движке Chromium стал доступен на Windows 10.
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Транспорт

Минтранс назвал дату завершения строительства трассы М-11

На заседании Временной комиссии Совета Федерации, которая проводит так называемый парламентский контроль за реализацией масштабного проекта, он пояснил, что эту задачу поставили перед концессионером - представителем "Группы ВТБ".
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Свидетель по делу Кокорина и Мамаева рассказал о причинах драк

На процессе по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева начался допрос свидетелей.
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Президент Украины извинился за слоган «Порошенко или Путин»

Президент Украины Петр Порошенко извинился за "превратно понятый" предвыборный плакат, на котором он изображен рядом с президентом России Владимиром Путиным.
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Имя крупнейшей «безымянной» планете выберут в интернете

Пользователи Сети смогут выбрать имя для крупнейшей «безымянной» карликовой планеты Солнечной системы — плутоида 2007 OR10.
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Экс-мэра Владивостока Пушкарева приговорили к 15 годам колонии

Тверской суд Москвы приговорил бывшего мэра Владивостока Игоря Пушкарева к 15 годам колонии за коррупционные преступления.
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Общество

Омбудсмен Анна Кузнецова посетит детский дом в Кольчугине

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Происшествия

Мужчина упал на пути на станции «Деловой центр» московского метро

На станции Солнцевской линии московского метро «Деловой центр» пассажир упал на пути, когда говорил по телефону.
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В Казахстане объявлены досрочные президентские выборы

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Уткин назвал Фетисова «бюрократом и каменной задницей»

Уткин назвал интервью Фетисова лицемерным и демагогическим.
Обновлено в 09:54
Экономика

Чайка оценил ущерб от коррупционных преступлений в 2018 году

Материальный ущерб, нанесенный коррупционными преступлениями, выявленными в 2018 году, составил 65,7 млрд руб. Об этом говорится в поступившем в Совет Федерации докладе генпрокурора Юрия Чайки по итогам 2018 года, сообщает "РИА Новости".
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Снова брюнетка: Андрей Аршавин вышел в свет с новой возлюбленной

Как известно, Андрей Аршавин после расставания с гражданской женой Юлией Барановской стал строить отношения с эффектной брюнеткой Алисой Казьминой.
Обновлено в 09:36
Политика

На Украине пригрозили Скабеевой предупреждением от ПАСЕ

С ведущей телеканала «Россия 1» Ольгой Скабеевой проведут «очень серьезный разговор» по поводу ее поведения, заявил глава украинской делегации в Парламентской ассамблее совета Европы (ПАСЕ) Владимир Арьев, передает «Прямой».
Обновлено в 12:54
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На Алтае учитель разбил школьнику лицо

В Майминском районе Республики Алтай правоохранительные органы проводят проверку после того, как учитель схватил ребенка за шиворот, бросил на пол и разбил ему лицо, сообщает портал «Новости Горного Алтая».
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Путин прокомментировал приглашение Трампа цитатой из Ильфа и Петрова

Президент России Владимир Путин прокомментировал ситуацию с приглашением главы Белого дома Дональда Трампа совершить визит в Вашингтон цитатой из романа Ильи Ильфа и Евгения Петрова.
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Доказано существование новой формы вещества

Ученые Эдинбургского университета в Шотландии обнаружили, что некоторые металлы при определенных условиях могут находиться в новом агрегатном состоянии, объединяющем твердые и жидкие фазы.
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В Москве умерла невестка Сергея Есенина

Обновлено в 11:57
Происшествия

В Германии завершили анализ ДНК тел погибших в ходе авиакатастрофы

Анализ ДНК тел погибших при авиакатастрофе в ФРГ завершен, гибель совладелицы S7 подтверждена, заявили РИА Новости в прокуратуре Дармштадта.
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Армия Хафтара взяла под контроль большую часть района вокруг Триполи

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Suzuki рассказала о новом Suzuki Jimny для России

Компактный внедорожник Suzuki Jimny нового поколения приедет в Россию к началу осени 2019 года. Цены станут известны ближе к старту продаж.
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Путин ответил на вопрос о подозреваемом в шпионаже норвежце Берге

Президент РФ Владимир Путин призвал дождаться решения суда по делу обвиняемого в шпионаже норвежца Фруде Берга: пока он не осужден, говорить о возможном помиловании преждевременно.
Обновлено в 10:44
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В Кремле прокомментировали доклад о хищениях в «Роскосмосе»

Согласно докладу генпрокурора Юрия Чайки о состоянии законности и правопорядка в России в 2018 году, направленному в Совет Федерации, на подведомственных предприятиях Роскосмоса и Ростеха были похищены более 1,6 миллиарда рублей, выделенных на модернизацию производственной базы и создание новейших перспективных разработок вооружения.
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В Мытищах четверых детей обнаружили в захламленной квартире

Обновлено вчера в 15:14
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Пересадка кишечного микробиома облегчила симптомы аутизма

В январе 2017 года группа ученых под руководством Дае-Вука Канга (Dae-Wook Kang) запустила долгосрочный проект по изучению влияния трансплантации кишечного микробиома здоровых людей на симптомы расстройства аутистического спектра — как желудочно-кишечные, так и поведенческие.
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HTC удаляет свои приложения из Google Play

В общей сложности 14 приложений HTC были удалены из Play Store за последние три месяца.
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