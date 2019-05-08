Актеру Мерзликину грозит два года за пересечение украинской границыРоссийская газета 04:38

Где заявили, что санкции по данному правонарушению предполагают либо тюремный срок, либо штраф в размере порядка двух тысяч долларов. Напомним: актер признался в незаконном пересечении границы двух государств в своем Instagram, где разместил соответствующее видео.

Актеру Мерзликину грозит два года за пересечение украинской границы

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