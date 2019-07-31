с чего всё началось

В Москве задержали актера театра «Современник», снявшегося в видео, в котором он носил форму сотрудника ГИБДД, сообщили в пресс-службе московского управления МВД. Его арестовали на восемь суток.

Актера «Современника» арестовали за съемки в форме сотрудника ГИБДД

Здоровье Более 20 тысяч россиян умерли в 2018 году от ВИЧ-инфекции ВИЧ-инфекция стала одной из основных причин смертности в молодом трудоспособном возрасте, в 2018 году от ВИЧ умирали чаще, чем от онкологии, заболеваний органов пищеварения и нервной системы, следует из доклада "Эпидемическая ситуация по ВИЧ-инфекции в России в 2018 году".

Политика В Малайзии призвали отказаться от обвинений против России по делу MH17 Глава МИД Малайзии Сайфуддин Абдалла призвал прекратить обвинять Россию в крушении Boeing MH17.

Финансы ФРС США снизила ставку впервые за 10 лет Федеральная резервная система (ФРС) США снизила ключевую ставку на 25 базисных пунктов до 2–2,25%. Это произошло впервые с конца 2008 г.

Политика Зеленский предложил мэру продать личное авто для оплаты долгов города Исполняющему обязанности мэра города Виктору Федоренко глава государства предложил продать свой автомобиль для погашения долгов муниципалитета за тепло, сообщило издание «Прочерк».

Шоу-бизнес Елена Малышева занялась бегом по примеру Валерии По словам ведущей программы «Жить здорово!», Валерия вдохновила, наконец, заняться спортом и ее саму.

Происшествия Элитный спецназ ФСБ уличили в перевозке денег на больничных Сотрудники спецподразделений «Альфа» и «Вымпел» ФСБ России занимались перевозкой средств, которые банкиры передавали крышевавшим их силовикам.

Культура Умер бродвейский режиссер Харольд Принс Харольд Принс родился 30 января 1928 года в Нью-Йорке.

Космос Получен первый космический снимок с помощью «Спектр-РГ» Космическая рентгеновская обсерватория "Спектр-РГ", ставшая итогом совместного проекта России и Германии, прислала на Землю первые научные данные.

Политика Комитет сената США поддержал санкции против «Северного потока – 2» Комитет американского сената по международным делам проголосовал за санкции против проекта газопровода «Северный поток – 2». Об этом в среду, 31 июля, сообщило агентство Reuters.

Космос Корабль «Прогресс» поставил рекорд по скорости полета к МКС Транспортный грузовой корабль "Прогресс МС-12", стартовавший с Байконура, добрался и пристыковался к Международной космической станции (МКС), сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Центр управления полетами госкорпорации Роскосмос.

Происшествия В Калифорнии разбился истребитель ВМС США В Калифорнии потерпел крушение истребитель F/A-18E/F Super Hornet ВМС США, сообщает CNN.

Политика Зеленский отказался принять в подарок свой гипсовый бюст Президент Украины Владимир Зеленский отказался принять в подарок свой гипсовый бюст, который выставили на продажу в интернете.

Политика Трамп надеется на сделку с Россией по контролю над вооружениями «Думаю, мы заключим сделку с Россией, где у нас будет контроль над вооружениями», — заявил он телеканалу C-Span.

Финансы Украинская гривна укрепилась до трехлетнего максимума Украинская гривна во вторник подорожала к американскому доллару до максимальных за три года отметок.

Единоборства Поветкин проведет бой с Фьюри 31 августа Боксер-тяжеловес Александр Поветкин встретится с британцем Хьюи Фьюри, бывшим претендентом на титул чемпиона мира в супертяжелом весе, 31 августа, сообщает промоутерская компания «Мир бокса».

Путешествия Туристы из России поставили рекорд по посещаемости Турции Ранее сообщалось, что на популярном курорте в Турции погибли уже десятки россиян.

Наука Созданы линзы, которые увеличивают масштаб изображения при моргании Роботизированные глазные линзы, которые увеличивают масштаб изображения при двойном моргании, сконструировали ученые из Калифорнийского университета в Сан-Диего, об этом сообщает портал New Scientist.

Происшествия Суд арестовал подозреваемую в избиении ребёнка в Нижнем Новгороде СК России сообщил о том, что подозреваемая в систематическом истязании 12-летнего сына жительница Нижнего Новгорода арестована на два месяца.

Политика МИД РФ допустил размещение запрещенных ДРСМД ракет рядом с США Замглавы МИД России Сергей Рябков высказался о размещении запрещенных ДРСМД ракет.

Политика Президент упростил получение автомобильных номеров Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который даёт владельцам автомобилей право получить номерной знак непосредственно у его изготовителя.

Экономика Работающие пенсионеры получат прибавку к пенсии с 1 августа Ежегодная корректировка пенсий работающих пенсионеров, которая начнется с 1 августа 2019 года, затронет около 14 млн граждан.

Авто Названы 10 самых популярных премиальных кроссоверов в России Эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» изучили российский рынок новых премиальных кроссоверов и назвали топ-10 самых популярных моделей данного сегмента по итогам первого полугодия 2019 года.