Происшествия
Актера «Современника» арестовали за съемки в форме сотрудника ГИБДДРБК 10:50
В Москве задержали актера театра «Современник», снявшегося в видео, в котором он носил форму сотрудника ГИБДД, сообщили в пресс-службе московского управления МВД. Его арестовали на восемь суток.
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с чего всё началось
По решению суда актер получил восемь суток административного ареста за незаконное ношение форменной одежды и мелкое хулиганство, сообщается на сайте ГУ МВД РФ по Москве.ТК Звезда10:26
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