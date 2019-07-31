с чего всё началось

В Москве задержали актера театра «Современник», снявшегося в видео, в котором он носил форму сотрудника ГИБДД, сообщили в пресс-службе московского управления МВД. Его арестовали на восемь суток.

Актера «Современника» арестовали за съемки в форме сотрудника ГИБДД

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