Происшествия

Актера «Современника» арестовали за съемки в форме сотрудника ГИБДДРБК 10:50

В Москве задержали актера театра «Современник», снявшегося в видео, в котором он носил форму сотрудника ГИБДД, сообщили в пресс-службе московского управления МВД. Его арестовали на восемь суток.
Читать в источнике
Комментировать17
с чего всё началось
По решению суда актер получил восемь суток административного ареста за незаконное ношение форменной одежды и мелкое хулиганство, сообщается
 на сайте ГУ МВД РФ по Москве.
ТК Звезда10:26

Подробнее о событии

Актера «Современника» арестовали за случайную роль пьяного инспектора ДПС

Вести.Ru09:38

Актера «Современника» арестовали за съемки в форме сотрудника ГИБДД

РБК10:50

Актера «Современника» арестовали за исполнение роли автоинспектора на улице Москвы

Интерфакс09:58

Актеру театра «Современник» назначили 8 суток ареста за сатирический видеоролик

Эхо Москвы15:04

В «Современнике» прокомментировали задержание актера из-за формы ГИБДД

РИА Новости10:26

Актер «Современника» арестован за ролик, оскорбляющий полицию

ТАСС09:18

Арестованным за съемки в клипе в форме сотрудника ГИБДД актером «Современника» оказался Д.Смолев

Агентство Москва09:30
Показать все источники
Автоматически обработаны 7272 источника, обновлено в 21:55, Ашберн
Музыка

В США отменили юбилейный фестиваль «Вудсток»

По данным журнала Variety, организаторы вынуждены были отменить юбилейный рок-фестиваль Вудсток, которому в этом году исполняется 50 лет.
Обновлено в 15:44
Общество

В Москве возобновят строительство станции метро «Суворовская»

Обновлено в 19:42
Музыка

Продюсера Максима Фадеева обвинили в плагиате

Новости шоу-бизнеса: саратовский бард Pashket V (Павел Петров) обвинил российского продюсера Максима Фадеева в плагиате.
Обновлено вчера в 22:54
Единоборства

Экс-чемпион мира по боксу приговорен к 18 годам за насилие над дочерью

Бывший чемпион мира по боксу в полусреднем весе Карлос Бальдомир сядет в тюрьму на 18 лет, сообщает World Boxing News.
Обновлено в 16:25
Армия и оружие

Самолеты Минобороны перебросят в Красноярск для тушения пожаров

Обновлено в 12:48
Армия и оружие

Минобороны Украины назвало главного иностранного донора ВСУ

США оказывает вооруженным силам Украины (ВСУ) самую большую помощь среди всех государств-спонсоров.
Обновлено в 19:38
Происшествия

Бывшему главе Audi предъявили обвинения по делу о «дизельном скандале»

Прокуратура Мюнхена предъявила обвинения бывшему главе Audi (входит в структуру Volkswagen) Руперту Штадлеру в связи с «дизельным скандалом».
Обновлено в 14:02
Экономика

Работающим пенсионерам пересчитают пенсии

Пенсионный фонд России (ПФР) 1 августа проведет перерасчет страховых выплат пенсионерам, работающим в 2018 году, передает РИА "Новости".
Обновлено в 09:27
Происшествия

ТАСС назвал причиной крушения SSJ в Шереметьево ошибку пилотов

Основной причиной крушения пассажирского самолета Sukhoi Superjet 100 в московском аэропорту Шереметьево в начале мая следователи считают ошибку пилотов.
Обновлено в 15:14
Происшествия

В Калифорнии разбился истребитель F-16

Истребитель F-16 потерпел крушение в Калифорнии возле базы ВВС, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 15:17
Общество

УАЗ сократит тысячу сотрудников завода

Ульяновский автомобильный завод (УАЗ) готовится сократить «порядка тысячи сотрудников, занятых в офисных, вспомогательных и сервисных подразделениях», сообщил председатель правительства Ульяновской области Александр Смекалин в Facebook.
Обновлено в 17:51
Наука

В Японии одобрили создание гибридных эмбрионов человека и грызунов

Обновлено 29 июля в 17:06
Футбол

Зидан: «Верю, что Бэйл тренировался, а не играл в гольф»

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан прокомментировал информацию о том, что не полетевший с командой на Audi Cup хавбек Гарет Бэйл якобы играл в гольф во время матча "сливочных" с "Тоттенхэмом".
Обновлено в 19:21
Политика

Минкульт Украины подтвердил упразднение Киевского патриархата

Обновлено в 10:08
Происшествия

Два человека погибли в ДТП с автобусом на плотине ГЭС в Иркутске

Обновлено в 21:41
Общество

Россия приостановит ввоз груш и персиков из Китая

Россельхознадзор с 10 августа приостановит ввоз в Россию семечковых и косточковых культур из Китая в связи с поставками заражённой продукции.
Обновлено в 06:22
Энергетика

«Укртранснафта» получила компенсацию за ЧП с «Дружбой»

"Укртранснафта" рассказала о том, что получила компенсацию за попадание некачественной нефти в нефтепровод "Дружба".
Обновлено в 12:33
Шоу-бизнес

Исакова поделилась снимком с дочерью, которую долго скрывала

Свои «лайки» под снимком поставили не только поклонники Виктории, но и многочисленные коллеги звезды.
Обновлено в 18:45
Шоу-бизнес

Алеся Кафельникова намекнула на новый роман

Пока Алеся не дает комментариев по поводу отношений с Джеем, но ее поклонники уверены: у их любимицы новый роман.
Обновлено в 15:00
Происшествия

Трое пожилых туристов из Германии погибли на Аляске

Обновлено в 21:09
Хоккей

«Рейнджерс» выкупил контракт Шаттенкирка

"Рейнджерс" выкупил контракт защитника Кевина Шаттенкирка, сообщил на своей странице в Twitter журналист Бретт Сиргалис.
Обновлено в 18:04
Происшествия

Первому фигуранту дела о беспорядках в Москве предъявлено обвинение

Обновлено в 18:04
Армия и оружие

Минобороны рассекретило документы об освобождении Каунаса

Ранее Минобороны рассекретило документы к 75-летию освобождения Минска.
Обновлено в 20:58
Финансы

ФРС США понизила базовую процентную ставку впервые с 2008 года

Решение FOMC о снижении ставки стало первым с 2008 года.
Обновлено в 15:21
Общество

Галкин раскритиковал россиян за реакцию на бедствия в стране

Обновлено в 18:20
Политика

Трамп назвал главного союзника США вне НАТО

Американский президент Дональд Трамп назначил Бразилию главным союзником США, не входящим в блок НАТО.
Обновлено в 21:28
Здоровье

Ученые из США подсчитали число сильно пьющих пенсионеров

Оказалось, что около 10,6% опрошенных пожилых людей периодически или постоянно впадает в запои, причем и доля сильно пьющих любителей спиртного, и их общее количество заметно выросли.
Обновлено в 10:14
Политика

В МИД РФ допустили размещение запрещенных ДРСМД ракет поближе к США

2 февраля президент РФ Владимир Путин заявил, что ответ России на выход США из ДРСМД будет зеркальным и Москва начнет подготовку к разработке новых видов ракет.
Обновлено в 06:14
Экономика

В России утвердили правила расчета прожиточного минимума пенсионеров

По словам премьер-министра, новый подход позволит защитить россиян от необоснованного снижения величины прожиточного минимума, а также позволит повысить средний уровень социальной поддержки пенсионеров.
Обновлено вчера в 12:43
Политика

В Станице Луганской начинаются работы по разминированию моста

В четверг, 1 августа, начнутся работы по разминированию перед ремонтом моста в Станице Луганской.
Обновлено в 17:42
Главное