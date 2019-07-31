Происшествия
Актера «Современника» арестовали за съемки в форме сотрудника ГИБДДРБК 10:50
В Москве задержали актера театра «Современник», снявшегося в видео, в котором он носил форму сотрудника ГИБДД, сообщили в пресс-службе московского управления МВД. Его арестовали на восемь суток.
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с чего всё началось
Речь идет об актере Дмитрии Смолеве, из-за его задержания 30 июля в "Современнике" прошла замена в спектакле "Дюма", сообщил в фейсбуке культурный обозреватель Слава Шадронов.Интерфакс09:58
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