Происшествия
Актера «Современника» арестовали за съемки в форме сотрудника ГИБДДРБК 10:50
В Москве задержали актера театра «Современник», снявшегося в видео, в котором он носил форму сотрудника ГИБДД, сообщили в пресс-службе московского управления МВД. Его арестовали на восемь суток.
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с чего всё началось
Речь идет об актере Дмитрии Смолеве, из-за его задержания 30 июля в "Современнике" прошла замена в спектакле "Дюма", сообщил в фейсбуке культурный обозреватель Слава Шадронов.Интерфакс09:58
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Кино
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Фильм "Король лев" собрал в мировом прокате $1 млрд.
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Финансы
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Происшествия
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Юрий Ещенко арестован по подозрению в государственной измене до 24 сентября.
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Религия
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Транспорт
ГИБДД впервые опубликовала карту со всеми камерами на дорогах
ГИБДД запустила на своем сайте новый интерактивный раздел, где собрана информация о средствах фиксации нарушений на дорогах, сообщила официальный представитель министерства внутренних дел Ирина Волк.
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Хоккей
ХК «Сочи» расторг контракт с Анисиным
Как сообщает клубная пресс-служба, хоккеист Михаил Анисин покинул ХК «Сочи», пробный контракт с игроком расторгнут.
Обновлено в 11:01
Общество
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Ситуация с лесными пожарами будет с каждым годом ухудшаться, придется к этому адаптироваться.
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Политика
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Глава МИД Малайзии Сайфуддин Абдалла призвал прекратить обвинять Россию в крушении Boeing MH17.
Обновлено в 14:05
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Facebook представила результаты работы над прибором для чтения мыслей
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Обновлено вчера в 08:19
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Южная Корея созвала экстренное совещание Совета национальной безопасности в связи с новыми ракетными испытаниями в КНДР, передает РИА "Новости".
Обновлено в 00:52
Наука
В Канаде нашли останки «Ктулху»
Ученые-палеонтологи нашли в Канаде новые останки доисторического хищника.
Обновлено в 04:39
Общество
Сбежавшая жена шейха Дубая надеется на защиту британского правосудия
Принцесса Хайя бинт аль-Хуссейн, покинувшая несколько месяцев назад своего мужа, шейха Дубая, попросила суд Лондона предоставить государственную защиту ей и ее детям.
Обновлено в 11:00
Футбол
«Динамо» хочет купить нападающего «Интера»
Московское "Динамо" заинтересовано в трансфере бразильского нападающего Габриэля Барбоза, права на которого принадлежат миланскому "Интеру", сообщает Inter News.
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Политика
Комитет сената США поддержал санкции против «Северного потока – 2»
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Политика
В Госдуме отреагировали на требование $5 млрд «Нафтогазом» у России
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Происшествия
Элитный спецназ ФСБ уличили в перевозке денег на больничных
Сотрудники спецподразделений «Альфа» и «Вымпел» ФСБ России занимались перевозкой средств, которые банкиры передавали крышевавшим их силовикам.
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Шоу-бизнес
Актер Игорь Ливанов рассказал о гибели жены и дочери
Российский актер Игорь Ливанов стал героем телепередачи "Судьба человека" на канале "Россия-1", в рамках которой рассказал ведущему Борису Корчевникову о жуткой трагедии из прошлого.
Обновлено в 13:55
Политика
МИД РФ допустил размещение запрещенных ДРСМД ракет рядом с США
Замглавы МИД России Сергей Рябков высказался о размещении запрещенных ДРСМД ракет.
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В Петербурге арестован гендиректор строительной компании «Норманн»
В Петербурге до 28 сентября заключен под стражу генеральный директор компании "Норманн Холдинг" Владимир Смирнов.
Обновлено в 12:41