Происшествия

Актера «Современника» арестовали за съемки в форме сотрудника ГИБДДРБК 10:50

В Москве задержали актера театра «Современник», снявшегося в видео, в котором он носил форму сотрудника ГИБДД, сообщили в пресс-службе московского управления МВД. Его арестовали на восемь суток.
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с чего всё началось
Речь идет об актере Дмитрии Смолеве, из-за его задержания 30 июля в "Современнике" прошла замена в спектакле "Дюма", сообщил
 в фейсбуке культурный обозреватель Слава Шадронов.
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