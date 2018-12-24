Культура
Актера Сергея Юрского госпитализировали
Актера Сергея Юрского госпитализировалиLenta.ru18:51
Актер Сергей Юрский попал больницу — его госпитализировали в инфекционное отделение с воспалением.
Lenta.ru18:51
с чего всё началось
Российского актера Сергея Юрского госпитализировали в инфекционное отделение больницы. Как стало известно РЕН ТВ, артиста театра и кино из дома доставили в лечебное учреждение с воспалением 23 декабря. Отметим, что Юрский остается в сознании.РЕН ТВ17:06
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Автоматически обработаны 7163 источника, обновлено в 19:42, Ашберн
Кино
Британский актер Уэст предложил сделать Джеймса Бонда трансгендером
По словам британского актера Доминика Уэста, с ролью Джеймса Бонда – женщины-трансгендера лучше всего справится Ханна Граф.
Обновлено в 19:40
Культура
Рамзан Кадыров рассказал о своих музыкальных талантах
Обновлено в 05:55
Кино
Компания Netflix снимет сериал по книге о детективе Шерлоке Холмсе
Обновлено в 08:53
Музыка
«Бурановские бабушки» выпустили новый альбом «Внучка»
21 декабря группа выпустила новый альбом, который они назвали «Внучка». Список песен состоит из 14 композиций.
Обновлено в 04:14
Музыка
Рианна анонсировала выход нового альбома
Примечательно, но Рианна не стала называть месяц или точную дату выхода свежего альбома, чем не на шутку разозлила преданных поклонников.
Обновлено в 13:00
Кино
Бокс-офис США: «Аквамен» спокойно лидирует в предрождественский уикенд
Общие ожидания на заокеанский уикенд были достаточно спокойные — с одной стороны сразу три заметных премьеры, из которых один полноценный блокбастер, а другой со средовым фальстартом, с другой — Рождество в этом году календарно пришлось на вторник, то есть даже формально к уикенду не относится, а значит каких-то заметных сборов ожидать от трёхдневки не приходилось.
Обновлено в 11:56
Музыка
В Петербурге стартует первый Международный органный фестиваль
Первый Международный органный фестиваль фестиваля «Венок Рождества - от Берна до Владивостока» открывается накануне сочельника католического Рождества, 23 декабря.
Обновлено в 11:44
Кино
«Пустота» казанца произвела незабываемое впечатление
Фильм «Пустота» молодого казанского режиссера Павла Москвина получил специальный диплом жюри «За художественное осмысление трагических последствий военного синдрома».
Обновлено в 06:00
Культура
Меган Трейнор вышла замуж за актёра из «Детей шпионов»
Меган Трейнор вышла замуж за своего бойфренда, актёра Дэрила Сабару. Церемония прошла в доме пары в Лос-Анджелесе 22 декабря 2018 года.
Обновлено в 14:23
Культура
Акунин узнал о литературных пристрастиях россиян
Россияне, согласно опросу, охотнее всего прочитали бы увлекательный роман про средний класс, написанный в стиле «как у Булгакова».
Обновлено в 14:28
Культура
В Волгограде при полном аншлаге прошел «Рождественский бал»
Артисты театра порадуют волгоградцев этой постановкой и в другие предновогодние даты, а в период рождественских каникул их ждут новые приключения на сцене.
Обновлено в 13:32
Культура
Директор ГМИИ назвала наиболее важные выставки 2019 года
Директор ГМИИ имени А.С. Пушкина Марина Лошак рассказал «Известиям», какие выставки нельзя пропустить в 2019 году.
Обновлено в 19:29
Культура
Три романа, в которых вы не заблудитесь. Эти книги порадуют читателя
Написанный американским профессором вьетнамского происхождения, роман рассказывает о вьетнамской войне устами человека, который ценит западную цивилизацию, но хорошо знает об ужасах, которые она принесла на его родину.
Обновлено в 14:52
Кино
В Карелии восстанавливают места съёмок популярных фильмов
В Медвежьегорском районе отстроили голубятню на месте съёмок фильма "Любовь и голуби".
Обновлено в 07:31
Театры
Мариинский театр после десятилетнего перерыва вернет на сцену оперу Чайковского «Чародейка»
В репертуар Мариинского театра после десятилетнего перерыва снова вернется опера Петра Чайковского Чародейка.
Обновлено в 17:29