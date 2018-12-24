Российского актера Сергея Юрского госпитализировали в инфекционное отделение больницы. Как стало известно РЕН ТВ, артиста театра и кино из дома доставили в лечебное учреждение с воспалением 23 декабря. Отметим, что Юрский остается в сознании.

с чего всё началось

Актер Сергей Юрский попал больницу — его госпитализировали в инфекционное отделение с воспалением.

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