Культура
Актер Сергей Юрский попал больницу — его госпитализировали в инфекционное отделение с воспалением.
Lenta.ruвчера в 18:51
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Российского актера Сергея Юрского госпитализировали в инфекционное отделение больницы. Как стало известно РЕН ТВ, артиста театра и кино из дома доставили в лечебное учреждение с воспалением 23 декабря. Отметим, что Юрский остается в сознании.РЕН ТВвчера в 17:06
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