Культура

Актера Сергея Юрского госпитализировали
Lenta.ru
вчера в 18:51

Актер Сергей Юрский попал больницу — его госпитализировали в инфекционное отделение с воспалением.
Lenta.ruвчера в 18:51
с чего всё началось

Актера Сергея Юрского госпитализировали в инфекционное отделение

Российского актера Сергея Юрского госпитализировали в инфекционное отделение больницы. Как стало известно РЕН ТВ, артиста театра и кино из дома доставили в лечебное учреждение с воспалением 23 декабря. Отметим, что Юрский остается в сознании.
РЕН ТВвчера в 17:06

Подробнее о событии

СМИ сообщили о госпитализации актера Сергея Юрского

РБКвчера в 18:56

Актера Сергея Юрского госпитализировали

Lenta.ruвчера в 18:51

Сергей Юрский попал в больницу

Интерфаксвчера в 18:32

РЕН ТВ: Сергея Юрского госпитализировали

РИА Новостивчера в 18:13

СМИ сообщили о госпитализации актера Сергея Юрского

Телеканал 360°вчера в 17:07

Актера Сергея Юрского госпитализировали в инфекционное отделение

РЕН ТВвчера в 17:06

Актёр Сергей Юрский попал в больницу

Life.ruвчера в 16:47
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Кино

Нового Джеймса Бонда в Британии предложили сделать трансгендером

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Netflix хочет снять нестандартный сериал о Шерлоке Холмсе

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21 декабря группа выпустила новый альбом, который они назвали «Внучка». Список песен состоит из 14 композиций.
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В Красноярске открывается Суриковский фестиваль искусств

Сегодня, 24 декабря, в 19 часов в Малом концертном зале красноярской краевой филармонии состоится открытие XIII Зимнего суриковского фестиваля искусств.
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Общие ожидания на заокеанский уикенд были достаточно спокойные — с одной стороны сразу три заметных премьеры, из которых один полноценный блокбастер, а другой со средовым фальстартом, с другой — Рождество в этом году календарно пришлось на вторник, то есть даже формально к уикенду не относится, а значит каких-то заметных сборов ожидать от трёхдневки не приходилось.
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Обновлено вчера в 11:44
Кино

«Пустота» казанца произвела незабываемое впечатление

Фильм «Пустота» молодого казанского режиссера Павла Москвина получил специальный диплом жюри «За художественное осмысление трагических последствий военного синдрома».
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Культура

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Культура

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Обновлено вчера в 17:29
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Сергей Юрский
Актёр
Советский и российский актёр и режиссёр театра и кино. Народный артист РСФСР.
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