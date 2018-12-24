Российского актера Сергея Юрского госпитализировали в инфекционное отделение больницы. Как стало известно РЕН ТВ, артиста театра и кино из дома доставили в лечебное учреждение с воспалением 23 декабря. Отметим, что Юрский остается в сознании.

с чего всё началось

Актер Сергей Юрский попал больницу — его госпитализировали в инфекционное отделение с воспалением.

Кино Кино В новом фильме Джеймса Бонда хотят сделать трансгендером

Кино Кино Netflix снимет сериал про Шерлока-самозванца

Кино Кино Завершились съёмки второй части «Чудо-женщины» с Галь Гадот Галь Гадот объявила об окончании съёмок кинокомикса «Чудо-женщина 1984», заодно опубликовав несколько новых фото с площадки.

Кино Кино Дэдпул попал в трейлер четвертых «Мстителей» Пользователь Mightyraccoon разместил в YouTube собственную версию трейлера четвертых "Мстителей", в которой заменил основных персонажей Дэдпулом.

Кино Кино Фильм Алены Рахметалиевой получил награду Стамбульского фестиваля Короткий метр режиссера Алены Рахметалиевой из Казахстана получил награду кинофестиваля в Стамбуле, который проводился с 14 по 16 декабря.

Кино Кино Известная актриса Якутии скончалась на 32-м году жизни После тяжелой болезни в воскресенье скоропостижно скончалась якутская актриса театра и кино Галина Тихонова.

Кино Кино «Пустота» казанца произвела незабываемое впечатление Фильм «Пустота» молодого казанского режиссера Павла Москвина получил специальный диплом жюри «За художественное осмысление трагических последствий военного синдрома».

Кино Кино «Аквамен»: чем нас привлекают вечно мокрые герои «Аквамен» завладел вниманием зрителя не сюжетом, а визуальным рядом.

Кино Кино Фильм омского режиссера вошел в двадцатку лучших за 2018 год По итогам 2018 года фильм режиссера из Омска Бориса Гуца «Фагот» вошел в двадцатку лучших российских фильмов по мнению журналов Esquire и Собака.ру.

Кино Кино Австрийцы снимут фильм о северных тиграх в Хабаровском крае Фильм о самых северных на планете тиграх снимет австрийская телерадиокомпания ORF в Анюйском национальном парке.

Кино Кино В дореволюционном Царицыне было 13 кинотеатров

Кино Кино В Пестречинском районе РТ представили передвижную выставку о кино В сельском Доме культуры села Старое Шагалеево Пестречинского района РТ состоялось тематическое киномероприятие с участием Союза кинематографистов РТ – передвижная выставка кино и кинореквизита, сообщает пресс-служба Минкультуры РТ.

Кино Кино Вышел первый трейлер российского хоррора «Отрыв» В Сети оказался первый полноценный трейлер отечественного хоррор-триллера «Отрыв» о группе друзей, которые застряли на вершине горы в канун Нового года.

Кино Кино В театре «У Никитских ворот» представят постановку фильма Бергмана 23 и 24 декабря на Старой сцене театра «У Никитских ворот» состоится премьера сценической версии культового художественного фильма Ингмара Бергмана «Сцены из супружеской жизни».