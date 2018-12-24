Кино

Актера Сергея Юрского госпитализировали
Lenta.ru
вчера в 18:51

Актер Сергей Юрский попал больницу — его госпитализировали в инфекционное отделение с воспалением.
Lenta.ruвчера в 18:51
с чего всё началось

Актера Сергея Юрского госпитализировали в инфекционное отделение

Российского актера Сергея Юрского госпитализировали в инфекционное отделение больницы. Как стало известно РЕН ТВ, артиста театра и кино из дома доставили в лечебное учреждение с воспалением 23 декабря. Отметим, что Юрский остается в сознании.
РЕН ТВвчера в 17:06

Подробнее о событии

Близкие Сергея Юрского подтвердили информацию о госпитализации артиста

Телеканал 360°01:44

СМИ сообщили о госпитализации актера Сергея Юрского

РБКвчера в 18:56

Сергей Юрский попал в больницу

Интерфаксвчера в 18:32

РЕН ТВ: Сергея Юрского госпитализировали

РИА Новостивчера в 18:13

83-летний актер Сергей Юрский экстренно госпитализирован в Москве

Московский Комсомолецвчера в 17:14

Актера Сергея Юрского госпитализировали в инфекционное отделение

РЕН ТВвчера в 17:06

Актёр Сергей Юрский попал в больницу

Life.ruвчера в 16:47
Показать все источники
Автоматически обработаны 7163 источника, обновлено в 01:56, Ашберн
Кино

В новом фильме Джеймса Бонда хотят сделать трансгендером

Обновлено вчера в 10:57
Кино

Netflix снимет сериал про Шерлока-самозванца

Обновлено в 01:34
Кино

Завершились съёмки второй части «Чудо-женщины» с Галь Гадот

Галь Гадот объявила об окончании съёмок кинокомикса «Чудо-женщина 1984», заодно опубликовав несколько новых фото с площадки.
Обновлено вчера в 22:48
Кино

Дэдпул попал в трейлер четвертых «Мстителей»

Пользователь Mightyraccoon разместил в YouTube собственную версию трейлера четвертых "Мстителей", в которой заменил основных персонажей Дэдпулом.
Обновлено в 01:02
Кино

Фильм Алены Рахметалиевой получил награду Стамбульского фестиваля

Короткий метр режиссера Алены Рахметалиевой из Казахстана получил награду кинофестиваля в Стамбуле, который проводился с 14 по 16 декабря.
Обновлено в 00:14
Кино

Известная актриса Якутии скончалась на 32-м году жизни

После тяжелой болезни в воскресенье скоропостижно скончалась якутская актриса театра и кино Галина Тихонова.
Обновлено в 01:00
Кино

«Пустота» казанца произвела незабываемое впечатление

Фильм «Пустота» молодого казанского режиссера Павла Москвина получил специальный диплом жюри «За художественное осмысление трагических последствий военного синдрома».
Обновлено вчера в 06:00
Кино

«Аквамен»: чем нас привлекают вечно мокрые герои

«Аквамен» завладел вниманием зрителя не сюжетом, а визуальным рядом.
Обновлено вчера в 23:33
Кино

Фильм омского режиссера вошел в двадцатку лучших за 2018 год

По итогам 2018 года фильм режиссера из Омска Бориса Гуца «Фагот» вошел в двадцатку лучших российских фильмов по мнению журналов Esquire и Собака.ру.
Обновлено вчера в 22:07
Кино

Австрийцы снимут фильм о северных тиграх в Хабаровском крае

Фильм о самых северных на планете тиграх снимет австрийская телерадиокомпания ORF в Анюйском национальном парке.
Обновлено в 00:00
Кино

В дореволюционном Царицыне было 13 кинотеатров

Обновлено вчера в 22:36
Кино

В Пестречинском районе РТ представили передвижную выставку о кино

В сельском Доме культуры села Старое Шагалеево Пестречинского района РТ состоялось тематическое киномероприятие с участием Союза кинематографистов РТ – передвижная выставка кино и кинореквизита, сообщает пресс-служба Минкультуры РТ.
Обновлено вчера в 14:29
Кино

Вышел первый трейлер российского хоррора «Отрыв»

В Сети оказался первый полноценный трейлер отечественного хоррор-триллера «Отрыв» о группе друзей, которые застряли на вершине горы в канун Нового года.
Обновлено вчера в 10:00
Кино

В театре «У Никитских ворот» представят постановку фильма Бергмана

23 и 24 декабря на Старой сцене театра «У Никитских ворот» состоится премьера сценической версии культового художественного фильма Ингмара Бергмана «Сцены из супружеской жизни».
Обновлено вчера в 00:58
Кино

Кто на этот раз станет правителем престола?

Центром притяжения стала красавица-елка.
Обновлено в 00:09
ещё по теме
Сергей Юрский
Актёр
Советский и российский актёр и режиссёр театра и кино. Народный артист РСФСР.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное