Кино
Актера Сергея Юрского госпитализировали
Актера Сергея Юрского госпитализировалиLenta.ruвчера в 18:51
Актер Сергей Юрский попал больницу — его госпитализировали в инфекционное отделение с воспалением.
Lenta.ruвчера в 18:51
Оценить
с чего всё началось
Российского актера Сергея Юрского госпитализировали в инфекционное отделение больницы. Как стало известно РЕН ТВ, артиста театра и кино из дома доставили в лечебное учреждение с воспалением 23 декабря. Отметим, что Юрский остается в сознании.РЕН ТВвчера в 17:06
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7163 источника, обновлено в 01:56, Ашберн
Кино
В новом фильме Джеймса Бонда хотят сделать трансгендером
Обновлено вчера в 10:57
Кино
Netflix снимет сериал про Шерлока-самозванца
Обновлено в 01:34
Кино
Завершились съёмки второй части «Чудо-женщины» с Галь Гадот
Галь Гадот объявила об окончании съёмок кинокомикса «Чудо-женщина 1984», заодно опубликовав несколько новых фото с площадки.
Обновлено вчера в 22:48
Кино
Дэдпул попал в трейлер четвертых «Мстителей»
Пользователь Mightyraccoon разместил в YouTube собственную версию трейлера четвертых "Мстителей", в которой заменил основных персонажей Дэдпулом.
Обновлено в 01:02
Кино
Фильм Алены Рахметалиевой получил награду Стамбульского фестиваля
Короткий метр режиссера Алены Рахметалиевой из Казахстана получил награду кинофестиваля в Стамбуле, который проводился с 14 по 16 декабря.
Обновлено в 00:14
Кино
Известная актриса Якутии скончалась на 32-м году жизни
После тяжелой болезни в воскресенье скоропостижно скончалась якутская актриса театра и кино Галина Тихонова.
Обновлено в 01:00
Кино
«Пустота» казанца произвела незабываемое впечатление
Фильм «Пустота» молодого казанского режиссера Павла Москвина получил специальный диплом жюри «За художественное осмысление трагических последствий военного синдрома».
Обновлено вчера в 06:00
Кино
«Аквамен»: чем нас привлекают вечно мокрые герои
«Аквамен» завладел вниманием зрителя не сюжетом, а визуальным рядом.
Обновлено вчера в 23:33
Кино
Фильм омского режиссера вошел в двадцатку лучших за 2018 год
По итогам 2018 года фильм режиссера из Омска Бориса Гуца «Фагот» вошел в двадцатку лучших российских фильмов по мнению журналов Esquire и Собака.ру.
Обновлено вчера в 22:07
Кино
Австрийцы снимут фильм о северных тиграх в Хабаровском крае
Фильм о самых северных на планете тиграх снимет австрийская телерадиокомпания ORF в Анюйском национальном парке.
Обновлено в 00:00
Кино
В дореволюционном Царицыне было 13 кинотеатров
Обновлено вчера в 22:36
Кино
В Пестречинском районе РТ представили передвижную выставку о кино
В сельском Доме культуры села Старое Шагалеево Пестречинского района РТ состоялось тематическое киномероприятие с участием Союза кинематографистов РТ – передвижная выставка кино и кинореквизита, сообщает пресс-служба Минкультуры РТ.
Обновлено вчера в 14:29
Кино
Вышел первый трейлер российского хоррора «Отрыв»
В Сети оказался первый полноценный трейлер отечественного хоррор-триллера «Отрыв» о группе друзей, которые застряли на вершине горы в канун Нового года.
Обновлено вчера в 10:00
Кино
В театре «У Никитских ворот» представят постановку фильма Бергмана
23 и 24 декабря на Старой сцене театра «У Никитских ворот» состоится премьера сценической версии культового художественного фильма Ингмара Бергмана «Сцены из супружеской жизни».
Обновлено вчера в 00:58
Кино
Кто на этот раз станет правителем престола?
Центром притяжения стала красавица-елка.
Обновлено в 00:09