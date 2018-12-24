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Общие ожидания на заокеанский уикенд были достаточно спокойные — с одной стороны сразу три заметных премьеры, из которых один полноценный блокбастер, а другой со средовым фальстартом, с другой — Рождество в этом году календарно пришлось на вторник, то есть даже формально к уикенду не относится, а значит каких-то заметных сборов ожидать от трёхдневки не приходилось.