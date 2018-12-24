Кино

Актера Сергея Юрского госпитализировали
Lenta.ru
18:51

Актер Сергей Юрский попал больницу — его госпитализировали в инфекционное отделение с воспалением.
Lenta.ru18:51
с чего всё началось

Актера Сергея Юрского госпитализировали в инфекционное отделение

Российского актера Сергея Юрского госпитализировали в инфекционное отделение больницы. Как стало известно РЕН ТВ, артиста театра и кино из дома доставили в лечебное учреждение с воспалением 23 декабря. Отметим, что Юрский остается в сознании.
РЕН ТВ17:06

Подробнее о событии

СМИ сообщили о госпитализации актера Сергея Юрского

РБК18:56

Актера Сергея Юрского госпитализировали

Lenta.ru18:51

Сергей Юрский попал в больницу

Интерфакс18:32

РЕН ТВ: Сергея Юрского госпитализировали

РИА Новости18:13

СМИ сообщили о госпитализации актера Сергея Юрского

Телеканал 360°17:07

Актера Сергея Юрского госпитализировали в инфекционное отделение

РЕН ТВ17:06

Актёр Сергей Юрский попал в больницу

Life.ru16:47
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Советский и российский актёр и режиссёр театра и кино. Народный артист РСФСР.
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