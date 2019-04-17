Происшествия
Актера Панкратова-Черного сняли с рейсаРБК 05:44
РБК направил запрос в пресс-службу «Аэрофлота». В аэропорту Барнаула, из которого вылетал самолет артиста, сообщили, что в среду был задержан рейс «Аэрофлота» в Москву «в связи с недопониманием на борту одного из пассажиров, которым оказался известный российский актер», передало «РИА Новости».
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По итогам 2018 года доход школьника составил 409,3 тыс. рублей.
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Бывший президент Судана Омар аль-Башир переведен в тюрьму, расположенную в столице страны городе Хартум.
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Министр напомнил, что в 2018 году должно было быть завершено исполнение майских указов президента РФ Владимира Путина, в том числе, по повышению зарплат для 12 категорий бюджетников.
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Происшествия
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В Севастополе уроженец Дагестана убил мужчину в баре за отказ танцевать лезгинку, сообщает МВД по Республике Дагестан на официальной странице ведомства в Instagram.
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Экс-глава «Космосавиаспецстроя» объявлен в международный розыск
Адвокат обвиняемого Анатолий Клейменов просил суд отказать в рассмотрении ходатайства в связи с тем, что защита обжаловала постановление об объявлении Вайсмана в розыск.
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35-летняя Саша Савельева с новорожденным сыном Сегодня Савельева и Сафонов отмечают 9-летнюю годовщину со дня свадьбы.
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«Зенит» ведёт переговоры с Ковачичем
Питерцы уже ведут переговоры касательно возможного трансфера. Ковачич принадлежит "Реалу" и выступает в "Челси" на правах аренды.
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Основной владелец группы "ГАЗ" бизнесмен Олег Дерипаска предупредил о возможном банкротстве и национализации компании из-за американских санкций.
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Главный военный прокурор Украины и заместитель генпрокурора Анатолий Матиос появился на совместном брифинге с главой Службы безопасности Украины (СБУ) и опроверг сообщения о своем «побеге» из страны, передает УНИАН.
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