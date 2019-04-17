Происшествия

Актера Панкратова-Черного сняли с рейсаРБК 05:44

РБК направил запрос в пресс-службу «Аэрофлота». В аэропорту Барнаула, из которого вылетал самолет артиста, сообщили, что в среду был задержан рейс «Аэрофлота» в Москву «в связи с недопониманием на борту одного из пассажиров, которым оказался известный российский актер», передало «РИА Новости».
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Панкратов-Черный рассказал о скандале на борту самолета

РИА Новости08:34

Перепалка Панкратова-Черного со стюардом попала на видео

Пятый канал09:04

«Простите меня, Христа ради, если я виноват»: актера Александра Панкратова-Черного сняли с самолёта в Барнауле

Катунь 2404:04

«Аэрофлот»: А.Панкратова-Черного пьяным сняли с рейса Барнаул - Москва из-за угрозы безопасности полета

Агентство Москва06:27

Панкратов-Черный рассказал всю правду о скандале на борту самолета

Московский Комсомолец07:39

Очевидцы: в Барнауле с самолета сняли народного артиста Панкратова-Черного

Алтапресс02:49

«Я заказал всего 100 грамм водки, а мог бы литр!»: Панкратова-Черного сняли с самолета

КП - Барнаул04:35
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Общество

Суд в Петербурге дал время для примирения Аршавина с супругой

Обновлено в 08:16
Политика

Первый замглавы администрации Забайкалья умер на рабочем месте

Первый замглавы администрации губернатора Забайкальского края Сергей Трофимов умер на рабочем месте в среду, 17 апреля.
Обновлено в 08:43
Происшествия

Пак рассказал в суде, что компания Кокорина угрожала ему убийством

Директор департамента Минпромторга Денис Пак, проходящий потерпевшим в деле о драке с участием Павла Мамаева и Александра Кокорина, выступил в суде, передает корреспондент РИА Новости из зала заседаний.
Обновлено в 08:22
Здоровье

Быкова ввели в искусственную кому

Российского писателя Дмитрия Быкова ввели в искусственную кому.
Обновлено в 09:34
Политика

Стало известно о попытках стран ЕС заблокировать санкции против России

Против введения каких-либо новых санкций в отношении России выступила Германия. Ее поддержали Франция, Италия и другие члены Евросоюза.
Обновлено в 08:53
Космос

Первый известный межзвездный метеор мог попасть на Землю в 2014 году

Обновлено в 04:58
Общество

Кадастровая палата дала советы по покупке дачи

Эксперты Федеральной кадастровой палаты Росреестра рассказали о мерах предосторожности при покупке дачи.
Обновлено в 02:36
Политика

Медведев: Людям трудно, некоторые просто выживают

Глава правительства РФ Дмитрий Медведев сообщил о том, что 19 млн человек в России живут так, как жить не должны, передает корреспондент ИА REGNUM 17 апреля.
Обновлено в 05:15
Происшествия

Собор Парижской Богоматери закроется на пять-шесть лет

Собор Парижской Богоматери может закрыть свои двери для посетителей на шесть лет после пожара, сообщает в среду агентство Associated Press со ссылкой на настоятеля Нотр-Дама Патрика Шове.
Обновлено в 08:00
Политика

Депутат Рады от фракции Порошенко устроил потасовку в прямом эфире

Обновлено в 00:45
Экономика

ЦБ зафиксировал рост числа поддельных денежных знаков в России

В банковской системе России в I квартале 2019 года выявлено 8911 поддельных денежных знаков, что на 5,9% больше показателей прошлого года за аналогичный период.
Обновлено в 07:58
Интернет

NBC: Facebook использовал данные пользователей для лидерства на рынке

Компания Facebook с Марком Цукербергом во главе использовала личные данные пользователей одноимённой соцсети в качестве «разменной монеты» за лидерство на рынке, сообщает NBC со ссылкой на документы, попавшие в распоряжение канала.
Обновлено вчера в 15:05
Общество

Гидрометцентр России рассказал о погоде предстоящим летом

Ранее Вильфанд рассказал о погоде в мае в европейской части России.
Обновлено в 07:48
Политика

Главный военный прокурор Украины Матиос опроверг свой побег из страны

Главный военный прокурор Украины и заместитель генпрокурора Анатолий Матиос появился на совместном брифинге с главой Службы безопасности Украины (СБУ) и опроверг сообщения о своем «побеге» из страны, передает УНИАН.
Обновлено в 08:49
Экономика

ЦБ передал Вокбанк в Фонд консолидации банковского сектора

Банк России возложил функции временной администрации в отношении Волго-Окского коммерческого банка (Вокбанк) на управляющую компанию "Фонд консолидации банковского сектора".
Обновлено в 02:00
Шоу-бизнес

Ольга Зарубина подделала ДНК-тест дочери Александра Малинина

60-летняя эстрадная певица Ольга Зарубина сделала громкое заявление. Она рассказала о настоящем отце своей дочери.
Обновлено в 05:43
Происшествия

Жителя Севастополя зарезали за отказ танцевать лезгинку в баре

Пьяный строитель из Дагестана убил посетителя в кафе Севастополя за отказ танцевать лезгинку.
Обновлено в 09:05
Футбол

Сарри будет рад, если «Челси» его уволит

Сарри считает, что при лучшем персонале результаты команды были бы лучше.
Обновлено в 07:15
Политика

Хоккеист Дацюк попросил Путина отменить новый закон о СНИЛС

Хоккеист СКА Павел Дацюк обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой отменить последние поправки в закон "Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования".
Обновлено в 07:33
Политика

Жириновский призвал жертвовать деньги на свои храмы, а не на Нотр-Дам

По мнению Жириновского, России не стоит быть настолько добрыми и предложил жертвовать деньги на восстановление российских церквей и памятников.
Обновлено в 05:16
Политика

Первый российский экспедиционный корабль построят в 2024 году

Первый российский экспедиционный корабль будет перепроектирован и построен в 2024 году, заявил журналистам в среду президент Объединённой судостроительной корпорации Алексей Рахманов.
Обновлено в 08:34
Политика

В Раде заявили о подготовке Петра Порошенко к путчу и срыву выборов президента

В Верховной Раде заявили, что украинский президент Петр Порошенко и поддерживающие его военные готовятся к путчу и срыву второго тура выборов главы государства, который должен состояться 21 апреля.
Обновлено в 08:27
Наука

Захороненные в могилах мегалитов люди оказались родственниками

Учеными из шведского университета Упсалы при помощи достижений генетики было проведено тщательное изучение мегалитической постройки Европы, одной из самых известных которой считает Стоунхендж, находящийся в Англии.
Обновлено вчера в 08:33
Кино

Режиссеры новых «Мстителей» попросили не распространять спойлеры

Обновлено в 09:45
Шоу-бизнес

Вторая жена ушла от Григорьева-Апполонова к баскетболисту

После 17 лет брака супруга певца Марина Банкова ушла от него к баскетболисту клуба "Химки" Андрею Зубкову, пишет "СтарХит" со ссылкой на собственный источник.
Обновлено в 05:34
Политика

Порошенко объявил, что его рейтинг резко вырос до 40%

В комментариях к посту Порошенко многие выражают резкое недовольство такой "накруткой".
Обновлено в 08:06
Происшествия

Недовольных много. В Свердловский фонд капремонта пришли с обысками

Интерес силовиков связан с жалобами подрядчиков, которые выполняли ремонтные работы в многоквартирных домах.
Обновлено в 08:42
Хоккей

Кубок Гагарина побывает в Омске

Обновлено в 05:34
Общество

Госдума сняла запрет на перестрахование рисков по ОСАГО

Госдума приняла в третьем чтении комплексные поправки в законодательство об ОСАГО.
Обновлено в 03:55
Кино

Дженнифер Лоуренс вернётся в кино после годового перерыва

Стало известно, что Дженнифер Лоуренс снимется в дебютной авторской драме от студии A24.
Обновлено в 04:30
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