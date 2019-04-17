Происшествия
Актера Панкратова-Черного сняли с рейсаРБК 05:44
РБК направил запрос в пресс-службу «Аэрофлота». В аэропорту Барнаула, из которого вылетал самолет артиста, сообщили, что в среду был задержан рейс «Аэрофлота» в Москву «в связи с недопониманием на борту одного из пассажиров, которым оказался известный российский актер», передало «РИА Новости».
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Стало известно, что Дженнифер Лоуренс снимется в дебютной авторской драме от студии A24.
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