Происшествия
Актера Панкратова-Черного сняли с рейсаРБК 05:44
РБК направил запрос в пресс-службу «Аэрофлота». В аэропорту Барнаула, из которого вылетал самолет артиста, сообщили, что в среду был задержан рейс «Аэрофлота» в Москву «в связи с недопониманием на борту одного из пассажиров, которым оказался известный российский актер», передало «РИА Новости».
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Футбол
Гвардиола прокомментировал отменённый гол Стерлинга
Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола прокомментировал отменённый в концовке матча с "Тоттенхэмом" (4:3) гол хавбека "горожан" Рахима Стерлинга.
Обновлено в 18:46
Происшествия
Самолёт во Внуково остановили по требованию пассажиров из-за пламени
Пассажиры заметили это и потребовали остановить лайнер. Самолёт направлялся из Москвы в Махачкалу.
Обновлено в 12:42
Игры
Игра с видами Нотр-Дама и его интерьером временно стала бесплатной
Компания Ubisoft объявила, что делает бесплатным скачивание игры Assassin's Creed: Unity на сервисе Uplay, действие которой происходит, в частности, на территории собора Нотр-Дам.
Обновлено в 18:05
ЖКХ
Назван вид российского жилья с наименьшей оплатой за ЖКХ
Согласно исследованию девелоперской компании «Талан», меньше всего за услуги ЖКХ платят жители хрущевок.
Обновлено в 17:59
Футбол
Салах решил покинуть «Ливерпуль» из-за разногласий с Клоппом
Нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах сообщил руководству клуба о желании уйти в летнее трансферное окно, сообщает AS.
Обновлено в 10:49
Авто
УАЗ выпустил новую версию «буханки»
Новая версия автомобиля УАЗ «Комби» («буханка») появилась у официальных дилеров марки, новинка получила название «Трофи», сообщает «Российская газета».
Обновлено в 11:13
Экономика
Медведев назвал интересной идею совместить ОСАГО и каско
Премьер-министр Дмитрий Медведев положительно оценил идею об объединении рисков по полисам ОСАГО и каско в единый полис.
Обновлено в 10:58
Наука
Мозг свиньи частично оживили через четыре часа после ее смерти
Ученым удалось частично оживить мозг свиньи через четыре часа после смерти животного, результаты их опытов опубликованы в журнале Nature.
Обновлено в 14:37
Армия и оружие
Бывшие дезертиры урегулируют свой статус в сирийской провинции Даръа
Молодежь сирийской провинции Даръа активно поступает на военную службу после урегулирования ситуации с дезертирами, сообщает специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН).
Обновлено в 07:00
Гаджеты
Складные Galaxy Fold начали ломаться еще до выхода
Журналисты и блогеры, которые тестировали складной смартфон Samsung Galaxy Fold, пожаловались в соцсетях, что он начал ломаться с первых же дней использования.
Обновлено в 17:44
Армия и оружие
СБУ обвинила в убийствах украинских военных чинов генерала ФСБ
Организатором убийств представителя ГУР Минобороны Украины Шаповала и полковника СБУ Хараберюша является генерал-лейтенант ФСБ РФ Дмитрий Минаев.
Обновлено в 06:59
Футбол
Побивший американца футболист заслужил прощение «Спартака»
Полузащитник московского «Спартака» Аяз Гулиев, сломавший нос гражданину США в Москве, вернулся в общую группу команды.
Обновлено в 14:26
Происшествия
В Португалии девять человек погибли в ДТП с туристическим автобусом
Девять человек погибли в результате ДТП с туристическим автобусом на португальском острове Мадейра, сообщается на сайте ассоциации спасателей Португалии.
Обновлено в 15:02
Политика
Новак назвал обходной путь на случай перекрытия белорусской «Дружбы»
Минэнерго России не рассматривает вариант, при котором Минск перекроет трубу "Дружба".
Обновлено в 15:56
Политика
Медведев: Людям трудно, некоторые просто выживают
Глава правительства РФ Дмитрий Медведев сообщил о том, что 19 млн человек в России живут так, как жить не должны, передает корреспондент ИА REGNUM 17 апреля.
Обновлено в 05:15
Космос
Ракета Antares с кораблем Cygnus стартовала к МКС
Ракета-носитель Antares вместе с кораблем Cygnus с грузом стартовала в Виргинии на МКС. Видео взлета NASA опубликовало в Twitter.
Обновлено в 17:01
Транспорт
Кресла Аэрофлота признали самыми комфортабельными в Европе
Крупнейший российский перевозчик Аэрофлот был признан лучшим в Европе по уровню комфорта кресел.
Обновлено в 12:15
Наука
Впервые сердце человека напечатали на 3D-принтере
Обновлено вчера в 05:00
Армия и оружие
Чем блок послал: как НАТО трансформирует украинскую армию
«Известия» разбирались в том, как военное объединение трансформирует украинскую армию.
Обновлено в 17:02
Футбол
«Ювентус» провёл предварительные переговоры с Конте
Туринский «Ювентус» провёл предварительные переговоры с итальянским специалистом Антонио Конте, сообщает Sky Sport Italia.
Обновлено в 15:44
Игры
Авторы The Last of Us: Part 2 сняли финальную сцену игры
Обновлено в 03:43
Политика
В Москве оценили шансы Порошенко на победу во втором туре выборов
Российский сенатор Алексей Пушков оценил шансы действующего президента Украины Петра Порошенко на победу во втором туре выборов, которые состоятся 21 апреля.
Обновлено в 16:46
Экономика
Топилин назвал регионы, отставшие по повышению зарплаты бюджетникам
Министр напомнил, что в 2018 году должно было быть завершено исполнение майских указов президента РФ Владимира Путина, в том числе, по повышению зарплат для 12 категорий бюджетников.
Обновлено в 09:52
Интернет
В Индии запретили приложение TikTok
Обновлено в 09:21
Шоу-бизнес
Максим Галкин показал, как Алла Пугачева музицирует с детьми
Известный российский шоумен Максим Галкин показал, как Алла Пугачева музицирует с 5-летними малышами, Лизой и Гарри.
Обновлено в 04:27
Происшествия
Пак не простил Мамаева и Кокорина
Стоит добавить, что Кокорин что Мамаев в очередной раз принесли свои извинения Паку и предложили примириться.
Обновлено в 15:56
Политика
Time не включил Путина в рейтинг 100 самых влиятельных людей мира
Американский журнал Time составил список 100 наиболее влиятельных людей 2019 года. В рейтинге не оказалось президента РФ Владимира Путина.
Обновлено в 10:38