Кино
Актера Алексея Булдакова похоронили на Троекуровском кладбищеРоссийская газета 09:13
Народный артист Российской Федерации Алексей Иванович Булдаков, скоропостижно скончавшийся 3 апреля в столице Монголии Улан-Баторе, похоронен на Троекуровском кладбище Москвы.
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Происшествия
Пьяный боец ВСУ подорвал блиндаж с сослуживцами
Обновлено в 09:00
Общество
Серебренникова отпустили из-под домашнего ареста
Мосгорсуд отпустил режиссера Кирилла Серебренникова из-под домашнего ареста, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 08:49
Авто
Great Wall готовит к Шанхаю стильный пикап
Новый легкий грузовик бренда, обладающий стильной внешностью, будет представлен уже на следующей неделе в Шанхае.
Обновлено в 11:01
Политика
Чубайс ответил Навальному на критику экс-министра Абызова
Председатель правления «Роснано» Анатолий Чубайс на своей странице в Facebook выступил с критикой оппозиционного политика и основателя Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального.
Обновлено в 09:04
Энергетика
Саудовская Аравия пригрозила отказаться от доллара
Саудовская Аравия рассматривает вариант отказа от использования американского доллара при расчетах за операции по продаже нефти, передает Reuters.
Обновлено в 10:40
Экономика
Количество ИП в России впервые превысило количество компаний
По состоянию на 7 апреля в России действует 4,014 млн индивидуальных предпринимателей (ИП).
Обновлено в 02:07
Авто
В России Mitsubishi и Jeep повысили цены на свои автомобили
В ходе регулярного мониторинга цен, специалисты выяснили, что компании Mitsubishi и Jeep подняли цены на свои автомобили в России практически на все модели.
Обновлено в 09:39
Здоровье
В Москве построят современные инфекционные больницы
Собянин уточнил, что власти приняли решение о строительстве новых больниц площадью порядка 140 тыс. кв. м. Чиновник также заверил, что одна из самых современных в мире систем инфекционной помощи заработает в Москве уже в течение ближайших трех-четырех лет.
Обновлено в 10:16
Политика
В Кремле прокомментировали готовность Зеленского к диалогу с Путиным
Как сообщало ИА REGNUM, о своей готовности к встречам и переговорам с президентом РФ Владимиром Путиным в случае победы на президентских выборах претендент на высший руководящий пост Украины Владимир Зеленский заявлял неоднократно.
Обновлено в 07:16
Политика
Закон о неуважении к власти не поддержало большинство россиян
Большая часть россиян считает, что закон направлен на недопущение критики власти. Опрос россиян проводили специалисты «Левада-центра».
Обновлено в 03:19
Происшествия
В Петербурге суд не стал лишать мать-инвалида родительских прав
Выборгский районный суд в понедельник не удовлетворил иск органов опеки о лишении родительских прав жительницы Санкт-Петербурга, инвалида по слуху, которую разлучили с двумя маленькими детьми, а затем передали их из соцучреждений под опеку бабушке, сообщила Мария Эрмель, президент ассоциации "Ребенок дома", оказывающей женщине юридическую поддержку.
Обновлено в 10:20
Происшествия
Защита Мамаева обжаловала продление ареста футболиста
Обновлено в 08:00
Происшествия
В Оренбурге пенсионер умер в цирке, помогая клоунам на сцене
Следственные органы Оренбургской области проводят проверку по факту гибели пенсионера во время циркового представления: мужчина был вызван клоунами на сцену, принял участие в нескольких шуточных сценах и упал замертво, сообщили в следственном управлении СКР по региону.
Обновлено в 08:30
Политика
В «Рейтинге травли» оказались Киселёв, Скабеева и Дудь
Эксперты рассказали, что в списке оказался и телеведущий Дмитрий Киселев, а также Ольга Скабеева, Ксения Собчак, Аркадий Бабченко, Юрий Дудь, Владимир Соловьёв, Илья Варламов и Андрей Малахов.
Обновлено в 04:59
Происшествия
Арестован руководитель крупнейшего подрядчика РЖД по ремонту вагонов
«Самойлов подозревается в получении взятки в размере 1,06 млн руб. от компании-подрядчика из Кемерово», — рассказал РБК источник в Следственном комитете России.
Обновлено в 10:19
Авто
Toyota придумала встроенную в автомобиль мойку кузова
На рассмотрение патентного ведомства США компанией Toyota направлена заявка на встроенную мойку кузова.
Обновлено в 08:18
Шоу-бизнес
В Сети появилось видео с репетиций нового шоу Пугачевой
Певица со всей ответственностью готовится к концерту. Некоторое время назад в Сети появился видеоролик с репетиции масштабного турне.
Обновлено в 05:09
Футбол
Поющий за рулем Роналду выложил видео семейной поездки
Футболист Криштиану Роналду опубликовал в соцсети видеозапись из салона своего автомобиля во время семейной поездки со старшим сыном и возлюбленной Джорджиной Родригес.
Обновлено в 05:57
Происшествия
Житель Воронежской области два года получал пенсию в 150 тысяч рублей
Обновлено вчера в 17:14
Происшествия
Власти помогут семье петербурженки, погибший при аварии на теплосети
Власти Санкт-Петербурга помогут семье пенсионерки, которая погибла у себя дома из-за прорыва трубы с горячей водой.
Обновлено в 09:59
Музыка
YouTube заблокировал клип «На заре» группы «Альянс»
Композитор Олег Парастаев опубликовал на своём YouTube-канале клип группы "Альянс" на популярную в 1987 году песню "На заре".
Обновлено в 05:10
Спорт
Российскую фигуристку дисквалифицировали на год за допинг
Дисциплинарная комиссия Международного союза конькобежцев (ISU) дисквалифицировала российскую фигуристку Анастасию Шакун на один год, передает "РИА Новости".
Обновлено в 08:23
Происшествия
Шестилетняя девочка выжила после падения с 26 этажа в Китае
Шестилетняя девочка выпала с 26 этажа китайского небоскреба, в результате отделавшись только переломами руки.
Обновлено в 10:18
Армия и оружие
Первые истребители Су-57 может получить авиационный полк в ЮВО
Истребители пятого поколения Су-57 может первым получить один из авиационных полков Южного военного округа.
Обновлено в 06:55
Политика
В Раде пожаловались на немецких парламентариев в ПАСЕ
Депутат Рады Борислав Береза пожаловался на поведение немецкой делегации в ПАСЕ.
Обновлено в 11:00
Политика
Дебаты между Порошенко и Зеленским могут не состояться
Накануне, Порошенко выступая в прямом эфире одного из местных телеканалов, предложил провести дебаты с Зеленским 14 апреля на стадионе «Олимпийский» в Киеве.
Обновлено в 08:04
Авто
Автомобили Ravon вернутся в Россию
Бренд Ravon постепенно возобновляет поставки своих моделей в страны СНГ, в том числе и в Россию.
Обновлено в 01:48