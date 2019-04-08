Кино

Актера Алексея Булдакова похоронили на Троекуровском кладбищеРоссийская газета 09:13

Народный артист Российской Федерации Алексей Иванович Булдаков, скоропостижно скончавшийся 3 апреля в столице Монголии Улан-Баторе, похоронен на Троекуровском кладбище Москвы.
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МИР 2409:53

Алексея Булдакова похоронили на Троекуровском кладбище в Москве

Говорит Москва09:27

Народного артиста РФ Булдакова похоронили на Троекуровском кладбище

Вечерняя Москва08:27

Алексея Булдакова похоронили на Троекуровском кладбище

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Большая часть россиян считает, что закон направлен на недопущение критики власти. Опрос россиян проводили специалисты «Левада-центра».
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Советский и российский актёр театра и кино, народный артист Российской Федерации.
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