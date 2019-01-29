Актер из Санкт-Петербурга получил «Порно-Оскар»Известия вчера в 18:10

Российский порноактёр Алексей Маетный из Санкт-Петербурга одержал победу в одной из номинаций премии AVN Awards, которую получают создатели и актёры фильмов «для взрослых». Об этом Маетный рассказал в интервью RT.

с чего всё началось

Порноактер из Санкт-Петербурга Алексей Маетный стал лауреатом премии AVN Awards, учрежденной для звезд и создателей «фильмов для взрослых». Для россиянина это уже пятая подобная награда за последние два года. Как пишет RT, 35-я церемония вручения премий AVN Awards прошла 26 января в США.

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