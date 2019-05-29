Кино

Актер из «Игры престолов» попал в реабилитационную клиникуBFM.ru 06:25

Звезда сериала «Игра престолов» Кит Харингтон попал в реабилитационную клинику на фоне проблем с алкоголем и стресса, сообщает The New York Post. До этого исполнитель роли Джона Сноу был замечен в нескольких инцидентах, когда едва стоял на ногах.
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Газета.Ru04:38

Актер из «Игры престолов» лечится от алкоголизма из-за окончания сериала

РИА Новостивчера в 20:31

Звезда «Игры престолов» Харингтон попал в клинику из-за алкоголизма и стресса

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Телеканал 360°вчера в 22:49

Исполнитель главной роли в «Игре престолов» слег в больницу из-за стресса

Lenta.ruвчера в 22:08

Звезда «Игры престолов» попал в центр реабилитации из-за окончания сериала

Известиявчера в 21:20

СМИ: Кит Харингтон попал в реабилитационный центр из-за окончания «Игры престолов»

ТАСС01:52
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Автоматически обработано 7256 источников, обновлено в 07:41, Ашберн
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