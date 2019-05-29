Кино
Актер из «Игры престолов» попал в реабилитационную клиникуBFM.ru 06:25
Звезда сериала «Игра престолов» Кит Харингтон попал в реабилитационную клинику на фоне проблем с алкоголем и стресса, сообщает The New York Post. До этого исполнитель роли Джона Сноу был замечен в нескольких инцидентах, когда едва стоял на ногах.
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Здоровье
Травников проинспектировал начало работы нового медотделения для детей
Новое отделение позволит уменьшить сроки ожидания и обеспечения доступности медпомощи детям раннего возраста отдаленных районов.
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Эгилс Левитс стал президентом Латвии
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Общество
В Крыму нашли массовое захоронение армии князя Василия Долгорукова
В районе Армянска на севере Крыма удалось идентифицировать останки захороненных солдат числом примерно в 800 человек, заявил гендиректор Центрального музея Тавриды Андрей Мальгин.
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Шоу-бизнес
У Олега Меньшикова отбирают квартиру
Актер может лишиться роскошной квартиры площадью 171 кв. м в самом центре Москвы.
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Общество
Петербург оказался лидером в стране по оплате услуг смартфонами
Петербург оказался лидером в стране по оплате услуг смартфонами.
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Экономика
Орешкин объяснил свои слова о снижении соцподдержки ради роста ВВП
Глава Минэкономразвития Максим Орешкин заявил, что у России нет необходимости ограничивать социальную поддержку граждан ради экономического роста, как это делали в Китае.
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Авто
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В открытой базе Федерального агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) появилось Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) для автомобиля Audi Q3 второго поколения.
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Неизвестные написали на машине девушки Кариуса слово «лузер»
Неизвестные написали на автомобиле слово "лузер".
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«Аэрофлот» считает публичное заявление губернатора Хабаровского края Сергея Фургала о том, что причина катастрофы лайнера SSJ-100, выполнявшего рейс SU1492 Москва — Мурманск — «это на 100 процентов человеческий фактор», неприкрытой попыткой оказать давление на комиссию Межгосударственного авиационного комитета и следственные органы, а также подготовить определенным образом общественное мнение.
Обновлено в 05:05
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Назван ТОП-5 доступных автомобилей с самым большим клиренсом
2 место – LADA Vesta Cross и Vesta SW Cross Внедорожная "Веста", как заявлено по паспорту, получила 203 миллиметра дорожного просвета, однако замеры "За рулем" снова показали меньше – 200 мм.
Обновлено в 00:53
Политика
Матвиенко призвала уйти в отставку чиновника, напавшего на журналиста
Глава Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала "запредельным" поведение главы Ширинского района Хакасии Сергея Зайцева, который напал на журналиста "России 24".
Обновлено в 05:36
Общество
Во Владивостоке проверили школу, в которой прошел скандальный флешмоб
Обновлено вчера в 22:55
Происшествия
Хлопок газа разрушил дом в Воронеже, есть пострадавшие
Два человека пострадали в результате хлопка бытового газа в частном жилом доме в Воронеже утром 29 мая, сообщила ИА REGNUM руководитель пресс-службы ГУ МВД по Воронежской области Наталья Куликова.
Обновлено в 05:39
Футбол
Мальдини предстоит определиться с будущим в «Милане»
Директору по развитию "Милана" Паоло Мальдини предстоит решить вопрос со своим будущим.
Обновлено вчера в 09:39
Политика
Песков сообщил о поставке С-400 Турции раньше сроков
Обновлено в 03:57
Политика
Глава Коми уволил зампреда правительства в связи с утратой доверия
Заместитель правительства Коми Лариса Максимова была уволена в связи с утратой доверия.
Обновлено в 07:33
Происшествия
В Крыму в опрокинувшейся на горе машине погиб ребенок
В районе села Строгановка Симферопольского района припаркованный на горе автомобиль с пятилетним ребенком самопроизвольно покатился со склона и опрокинулся, что привело к трагическом последствиям.
Обновлено в 05:04
Авто
Hyundai Creta нового поколения засветился на тестах без камуфляжа
Кроссовер Creta или, как называют его в некоторых странах, ix25 фотошпионы поймали на дорогах Южной Кореи.
Обновлено в 05:58
Политика
Китай лишит США редкоземельных металлов
Китай готов лишить США доступа к редкоземельным металлам, которые используются везде от потребительской электроники до военной техники.
Обновлено в 01:46
Здоровье
В России вводится новый порядок контроля за лечением онкобольных
Минздрав вводит новую систему оказания онкологической помощи. Теперь все лечение входит в систему ОМС, сообщает «Российская газета».
Обновлено в 02:43
Происшествия
В Татарстане шесть человек пострадали в ДТП с маршруткой
Обновлено в 06:50
Шоу-бизнес
Медовый месяц в разгаре: Каменских в белом бикини позировала для пляжного фото
На пляжном фото девушка позирует в солнцезащитных очках и белом бикини. Примечательно, что на снимке отсутствует муж певицы - Потап.
Обновлено в 06:26
Авто
Спортивный седан Infiniti Q50 стал доступен по специальной цене
Японская компания Infiniti подготовила для своих российских клиентов весьма заманчивое предложение: с 1 июня марка запускает специальные цены на спортивный седан Q50 2019 года выпуска.
Обновлено в 06:57
Экономика
Россиянам предрекли падение реальных доходов в 2019 году
Реальные располагаемые доходы россиян в 2019 году продолжат падение, предпосылок для роста доходов нет.
Обновлено в 05:00
Политика
Лавров рассказал, кто спровоцировал кризис в Косове
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров считает, что последние события в Косове были спровоцированы теми, кто хочет превратить Балканы в санитарный кордон перед Россией.
Обновлено в 07:07
Политика
В Грузии начали собирать подписи за запрет российской эстрады
В соцсетях в Грузии появилась петиция с требованием запретить в объектах общепита российскую эстрадную музыку, за пять дней подписи поставили более 1,3 тыс. человек, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
Обновлено в 05:55
Футбол
Погба согласился на понижение зарплаты ради перехода в «Реал»
По данным источника, первым трансфером «Реала» во время летнего межсезонья станет полузащитник «Челси» Эден Азар, а затем сливочные купят Погба.
Обновлено в 02:19
Шоу-бизнес
Няня сына Меган Маркл уволилась после двух недель работы
Няня принца Арчи, сына герцогини Сассекской Меган Маркл и принца Гарри, уволилась после двух недель работы.
Обновлено в 02:10