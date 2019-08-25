Происшествия

Актер и режиссер Игорь Хомский погиб в ДТП в МосквеРоссийская газета 07:40

42-летний российский режиссер Игорь Хомский погиб в ДТП в Москве. Как передает РЕН ТВ, кинематографист "влетел в КамАЗ" на арендованном в каршеринге автомобиле. По данным канала, Хомский скончался от полученных травм до приезда скорой помощи.
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Режиссер «Закона каменных джунглей» погиб в ДТП в Москве

Режиссер Игорь Хомский погиб в ДТП в Москве. Арендованный в каршеринге автомобиль 42-летнего мужчины влетел в КамАЗ на одной из улиц столицы. По данным РЕН ТВ, от полученных травм режиссер скончался до приезда скорой.
РЕН ТВ06:11

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В Москве в результате ДТП погиб актер и режиссер Игорь Хомский

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Режиссёр Игорь Хомский погиб в ДТП в Москве

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В Москве в ДТП погиб режиссер «Закона каменных джунглей» Игорь Хомский

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Опубликовано видео с места гибели Игоря Хомского

РИА Новости08:12

Режиссер Игорь Хомский погиб в ДТП в Москве

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Режиссер Игорь Хомский погиб в ДТП в Москве

Москва 2406:33

Раскрыты обстоятельства ДТП, в котором погиб режиссер Игорь Хомский

РЕН ТВ06:56
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