Режиссер Игорь Хомский погиб в ДТП в Москве. Арендованный в каршеринге автомобиль 42-летнего мужчины влетел в КамАЗ на одной из улиц столицы. По данным РЕН ТВ, от полученных травм режиссер скончался до приезда скорой.

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42-летний российский режиссер Игорь Хомский погиб в ДТП в Москве. Как передает РЕН ТВ, кинематографист "влетел в КамАЗ" на арендованном в каршеринге автомобиле. По данным канала, Хомский скончался от полученных травм до приезда скорой помощи.

Актер и режиссер Игорь Хомский погиб в ДТП в Москве

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