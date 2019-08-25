Происшествия
Режиссер Игорь Хомский погиб в ДТПГазета.Ru 08:29
Режиссер Игорь Хомский погиб в результате страшного ДТП на 43-м году жизни. По словам очевидцев, он врезался на арендованном автомобиле в стоявший на парковке грузовик. Режиссер сериала "Закон каменных джунглей" Игорь Хомский погиб утром 25 августа.
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Политика
Клинцевич прокомментировал идею Туска пригласить Украину на G7
Член оборонного комитета Совфеда России Франц Клинцевич считает, что предложение главы Евросовета Дональда Туска пригласить на G7 вместо РФ Украину направлено на накаливание русофобии на саммите, при этом линия поведения ЕС остается антироссийской.
Обновлено вчера в 19:43
Киберспорт
Команда OG стала чемпионом The International 2019
Команда OG стала победителем турнира The International 2019, проходящего в китайском Шанхае.
Обновлено в 08:46
Космос
НАСА объяснило провал стыковки «Союза» с МКС
В Национальном аэрокосмическом агентстве США (НАСА) сообщили, что стыковка корабля «Союз МС-14» с Международной космической станцией сорвалась из-за технических проблем с системой автоматической стыковки.
Обновлено вчера в 02:59
Культура
Меньшикова планируют вскоре выписать из больницы
Обновлено в 10:24
Армия и оружие
Новый самолет на замену Ан-2 «Кукурузник» создадут в России
Как сообщил РИА Новости источник в авиапроме, решение о судьбе ТВС-2ДТС, а также о том, какие его технологические особенности будут использованы при создании нового самолета, примут в сентябре.
Обновлено вчера в 20:21
Политика
Елизавета II пожаловалась на Трампа, испортившего ее газон
Королева Британи Елизавета II посетовала на то, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп испортил газон на лужайке перед Букингемским двором.
Обновлено вчера в 22:37
Политика
Зеленский заявил о взятии Дюнкерка украинскими казаками
Обновлено в 09:16
Общество
Православные устроят хэппенинг на кресте Покраса Лампаса на Уралмаше
Обновлено вчера в 01:58
Футбол
«Монако» упустил победу над «Нимом»
25 августа в городе Монако на стадионе «Луи II» был разыгран матч 3-го тура французской Лиги 1 между командами «Монако» и «Ним».
Обновлено в 11:06
Культура
Александр Велединский: «Я терпеливый, как всякий русский человек»
Кинообозреватель «НГ» Наталия ГРИГОРЬЕВА спросила у Александра ВЕЛЕДИНСКОГО, почему он не оставил идею снять фильм, сценарий к которому написал более 20 лет назад, почему в кино ему работать интереснее, чем на телевидении, и верит ли он в случайности.
Обновлено в 10:20
Политика
Кравчук объяснил бессмысленность гимна Украины
Первый украинский лидер Леонид Кравчук объяснил, почему гимн его страны в старой редакции был бессмысленным. Об этом сообщает "112 Украина".
Обновлено в 00:24
Политика
Борис Джонсон отказался платить Евросоюзу при «жестком» Brexit
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что его страна не будет выплачивать отступные в полном объеме (39 миллиардов фунтов стерлингов) в случае выхода из Евросоюза без заключения сделки.
Обновлено в 08:22
Киберспорт
В сеть выложили первый геймплейный ролик The Dark Crystal: Age of Resistance Tactics
Обновлено в 08:11
Политика
Савченко заявила о начале украинизации России
Депутат Верховной рады Надежда Савченко заявила, что в России началось продвижение украинского языка, передает РИА Новости.
Обновлено 23 августа в 23:56
Политика
Высокую делегацию России пригласили посетить Польшу в январе
Обновлено в 06:01
Единоборства
Боксер Ковалев победил нокаутом и защитил титул чемпиона мира
Российский боксер Сергей Ковалев защитил титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в полутяжелом весе в бою против британца Энтони Ярда.
Обновлено вчера в 15:40
Политика
В Кремле объяснили отставку посла в Великобритании
Отставка посла России в Великобритании Александра Яковенко не связана с ухудшением отношений двух стран.
Обновлено вчера в 15:16
Происшествия
В Ульяновске уволили сотрудника Росгвардии за отказ помочь таксисту
Сотрудника Росгвардии в Ульяновске, который проигнорировал просьбу о помощи, уволили по результатам проверки, его коллегу и руководителя привлекли к дисциплинарной ответственности.
Обновлено в 10:01
Армия и оружие
Видео с пилотажем Су-57 появилось в Сети
Ролик, на котором показан пилотаж тренировочных полетов тройки самолетов пятого поколения Су-57, появился в Сети.
Обновлено в 09:58
Происшествия
Пять человек погибли при столкновении вертолета с самолетом на Майорке
Вертолет и небольшой самолет столкнулись на Майорке, по крайней мере пять человек погибли. Об этом сообщает Associated Press.
Обновлено в 09:53
Происшествия
Полиция Гонконга впервые применила водометы против протестующих
Гонконгская полиция впервые применила водометы против протестующих в районе Цуен Ван, сообщает South China Morning Post.
Обновлено в 08:08
Армия и оружие
Павших в боях за Молдавию красноармейцев перезахоронили в республике
Останки около 70 солдат и офицеров Красной армии, павших в боях за освобождение Молдавии от фашистов, перезахоронили в ходе торжественной церемонии в мемориальном комплексе в села Каракуй, сообщает ТАСС.
Обновлено в 10:48
Общество
В Росгвардии изучат законопроект об идентификации личности сотрудников
Росгвардия изучит проект закона об обязательном размещении на форме или амуниции сотрудников хорошо различимых идентификационных номеров при несении службы в общественных местах.
Обновлено в 08:29
Политика
Трамп рассказал о работе над возвращением России в G7
Обновлено в 06:33
Политика
В США российский пулемет признали лучшим в мире
В США журнал National Interest признал российский пулемёт Калашникова ПКМ (РКМ) лучшим в мире среди переносимого стрелкового оружия.
Обновлено в 04:21
Армия и оружие
Минобороны сообщило о пусках ракет «Синева» и «Булава» с подлодок
Министерство обороны России сообщило об успешном выполнении пусков баллистических ракет морского базирования «Синева» и «Булава» с подлодок «Тула» и «Юрий Долгорукий».
Обновлено вчера в 02:16
Политика
Глава МИД Ирана прибыл на саммит G7 во Францию
Глава Министерства иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф прилетел во французский город Биарриц, где проходит саммит «Большой семёрки» (G7).
Обновлено в 10:08
Политика
В Сети удивились исполнению гимна Украины в самолете
Обновлено в 08:45
Футбол
«Манчестер Сити» победил «Борнмут», Агуэро оформил дубль
«Манчестер Сити» в матче 3-го тура чемпионата Англии в гостях победил «Борнмут» со счетом 3:1. Дубль оформил Серхио Агуэро.
Обновлено в 10:59