Российский режиссер Игорь Хомский погиб в результате ДТП в Москве. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ. По его данным, Хомский арендовал машину каршеринга и врезался на ней в КамАЗ на одной из столичных улиц.

Актер и режиссер Игорь Хомский погиб в ДТП в Москве

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