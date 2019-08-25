Происшествия

Актер и режиссер Игорь Хомский погиб в ДТП в МосквеLenta.ru 06:27

Российский режиссер Игорь Хомский погиб в результате ДТП в Москве. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ. По его данным, Хомский арендовал машину каршеринга и врезался на ней в КамАЗ на одной из столичных улиц.
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Опубликовано видео с места гибели режиссера Игоря Хомского

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