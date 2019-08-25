Происшествия
Актер и режиссер Игорь Хомский погиб в ДТП в МосквеLenta.ru 06:27
Российский режиссер Игорь Хомский погиб в результате ДТП в Москве. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ. По его данным, Хомский арендовал машину каршеринга и врезался на ней в КамАЗ на одной из столичных улиц.
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Политика
Меркель и Песков сделали заявления по России и G7
Для возвращения к формату "Большой восьмерки" нужно продвижение в реализации Минских договоренностей по урегулированию ситуации на Украине, заявила канцлер Германии Ангела Меркель.
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Политика
В России предлагают вернуть смертную казнь
Александр Шерин – депутат нижней палаты российского парламента – поддержал идею главы Калужской области Анатолия Артамонова, предложившегося вернуть в нашей стране смертную казнь.
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Футбол
Крылья Советов — Спартак 1:2
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В Екатеринбурге православные активисты устроили «стояние на Покрасе»
Против приезда в Екатеринбург уличного художника Покраса Лампаса выступили православные активисты.
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Авто
В Китае стартовали продажи нового GAC GA6
Новое поколение седана GAC GA6 вышло на рынок. Дизайн модели как снаружи, так и внутри сильно отличается от предшественника.
Обновлено в 06:44
Происшествия
В Чечне закидали камнями следовавший в Петербург поезд
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Боксер Ковалев победил нокаутом и защитил титул чемпиона мира
Российский боксер Сергей Ковалев защитил титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в полутяжелом весе в бою против британца Энтони Ярда.
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Экономика
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Общество
Более 20 тыс. человек приняли участие в праздновании Дня российского флага на Поклонной горе
Свыше 20 тыс. человек отпраздновали 350-летие государственного флага РФ на Поклонной горе, сообщили Агентству городских новостей «Москва» организаторы праздника.
Обновлено в 14:13
Происшествия
С кукурузного поля в Подмосковье увезли все части аварийного А321
Все части самолета Airbus A321 авиакомпании "Уральские авиалинии", совершившего аварийную посадку в Подмосковье, вывезены с кукурузного поля, сообщили в воскресенье РИА Новости в пресс-службе перевозчика.
Обновлено в 02:53
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Елена Корикова тайно вышла замуж
Актриса подтвердила, что вновь сочеталась узами брака. 47-летняя российская актриса театра и кино Елена Корикова тайно вышла замуж.
Обновлено в 12:04
Происшествия
Рядом с территорией завода ЦНИИмаш в Королеве произошел пожар
Ранее в пресс-службе подмосковного ГУ МЧС РФ сообщили ТАСС, что загорелась кровля неэксплуатируемого здания на территории ЦНИИмаш в Королеве на площади 100 кв. м. 15 июня на территории завода ЦНИИмаш уже происходил пожар.
Обновлено в 10:26
Общество
Синоптик предупредил о резком похолодании в Москве
В конце августа в Москве ожидается похолодание, рассказал телеканалу RT научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Обновлено в 15:30
Футбол
Солист «Руки вверх» Сергей Жуков об Акинфееве, ЦСКА и Чалове
Обновлено в 11:39
Футбол
«Атлетико» одержал вторую победу подряд на старте чемпионата Испании
Мадридский «Атлетико» на выезде переиграл «Леганес» в матче 2-го тура испанской примеры.
Обновлено в 14:55
Футбол
«Монако» с Головиным набрал первые очки в сезоне
Полузащитник монегасков Александр Головин отыграл весь матч. Монако набрал первое очко в сезоне.
Обновлено в 11:32
Происшествия
Металлическая дверь упала на ребенка в российском торговом центре
Выставочный образец металлической двери упал на ребенка в тот момент, когда родитель общался с продавцом.
Обновлено в 15:06
Политика
Макрон и Зариф провели переговоры на саммите G7
На саммите G7 в Биаррице между Президентом Франции Эммануэлем Макроном и главой МИД Ирана Джавадом Зарифом прошли переговоры.
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Политика
В Абхазии состоялись выборы президента
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OnePlus 7T с тройной камерой показали на рендерах и видео
Обновлено в 08:33
Авто
Перелицованный Honda CR-V доберется до дилеров уже осенью
Компания Honda анонсировала выход на рынок нового кроссовера Honda Breeze. Модель доберется до дилеров марки уже этой осенью.
Обновлено вчера в 23:14
Политика
Компании из Китая купили более 50% акций украинской «Мотор Сич»
Китайские компании Skyrizon Aircraft и Xinwei Group приобрели более 50% акций завода "Мотор Сич" - единственного предприятия на Украине, специализирующегося на производстве авиационных двигателей.
Обновлено в 14:58
Общество
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Специалисты отметили, что зачастую рак поджелудочной железы трудно выявить на ранних стадиях, так как при опухоли небольшого размера не проявляются симптомы заболевания.
Обновлено в 05:32
Шоу-бизнес
Сын Игоря Верника высморкался в пятитысячную купюру
Обновлено вчера в 03:51
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Дмитрий Дибров с молодой женой врезались на мотоцикле в дерево
"Вчера врезались в дерево", - написала Полина к фото, где они с мужем запечатлены в мотоциклетных шлемах.
Обновлено в 12:32
Политика
Зеленский рассказал об утренних SMS о потерях в Донбассе
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Музыка
Крутой заявил, что «Новая волна» не вернётся в Юрмалу
Продюсер Игорь Крутой заявил, что международный конкурс молодых исполнителей «Новая волна» больше не вернётся в латвийскую Юрмалу.
Обновлено вчера в 13:02
Политика
В Сети удивились исполнению гимна Украины в самолете
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Общество
Девушка Роналду рассказала, что любила бы футболиста и нищим
Родригес добавила, что так думала не всегда, однако пересмотрела собственные взгляды на мир после того, как несколько месяцев назад потеряла отца.
Обновлено в 13:20