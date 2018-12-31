Кино
Актер Владимир Дыховичный умер в возрасте 30 лет
Актер Владимир Дыховичный умер в возрасте 30 летРИА Новостивчера в 16:23
Актер Владимир Дыховичный ушел из жизни в возрасте 30 лет, об этом на своей странице в Facebook написала вдова режиссера Ивана Дыховичного Ольга.
РИА Новостивчера в 16:23
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7168 источников, обновлено в 02:29, Ашберн
Кино
Walt Disney сэкономит почти 100 миллионов без Джека Воробья
Обновлено вчера в 14:31
Кино
Объявлена дата выхода 3 сезона «Очень странных дел»
Netflix поделились новогодним постером и тизером к третьему сезону «Очень странных дел», попутно анонсировав дату премьеры восьми новых эпизодов шоу – 4 июля.
Обновлено вчера в 03:51
Кино
Умер легендарный актер Болливуда 80-х Кадер Кхан
Индийский актер-ветеран и сценарист Кадер Кхан, звезда индийского кино семидесятых-восьмидесятых, скончался на 82-м году жизни 31 декабря в одной из клиник в Канаде, где работает его старший сын.
Обновлено вчера в 09:05
Кино
Звезда «Орвилла» получила камео в «Людях Икс: Тёмный Феникс»
В предстоящем блокбастере «Тёмный Феникс» ожидается кинодебют популярной мутантки из оригинальных комиксов о Людях Икс – Элисон Блэр, известной как Искра («Dazzler»).
Обновлено вчера в 12:17
Кино
Вышел тизер второго сезона успешного сериала «Убивая Еву»
Появились тизер и кадры второго сезона "Убивая Еву".
Обновлено вчера в 13:20
Кино
Прошлое на ёлке. Как новогодние игрушки поменялись за 100 лет
Обновлено в 00:00
Кино
В Сети появились первые три минуты продолжения «Американских богов»
В Сети появились первые три минуты второго сезона "Американских богов".
Обновлено вчера в 13:33
Кино
Составлен топ-10 лучших сериалов 2018 года, по версии IMDb
Эксперты сервиса IMDb составили рейтинг лучших сериалов 2018 года. Первое место заняло шоу телеканала AMC «Ходячие мертвецы».
Обновлено вчера в 06:08
Кино
Мягков ответил митрополиту Рязанскому на критику «Иронии судьбы»
Евгения Лукашина, ответил на критическое высказывание митрополита Рязанского и Михайловского Марка о советском кинофильме Эльдара Рязанова, передает "Говорит Москва".
Обновлено вчера в 09:31
Кино
«Пылающий» в «Экстазе»: фильмы 2018 года, которые вы могли пропустить
В США Кадр из фильма "Дикая жизнь" Настоящим откровением для зарубежной кинокритики стал, пожалуй, режиссерский дебют американского киноактера Пола Дано "Дикая жизнь".
Обновлено вчера в 11:56
Кино
75 лет исполнилось британскому актеру Бену Кингсли
75 лет исполнилось британскому актеру Бену Кингсли.
Обновлено вчера в 05:24
Кино
Назван главный российский фильм 2018 года
Российская Гильдия киноведов и кинокритиков назвала главный фильм 2018 года.
Обновлено 31.12.18 в 15:54
Кино
НТВ показал последний фильм Михаила Задорнова
«Однажды в Америке, или Чисто русская сказка» стала первой и последней работой Михаила Задорнова в большом кино.
Обновлено вчера в 13:31
Кино
Азербайджанский степняк получил новую награду на другом краю света
Один из самых титулованных азербайджанских кинофильмов "Çölçü" ("Степняк", Steppe Man) получил награду в номинации "Лучший художественный фильм" на международном фестивале WORLDFILM FESTIVAL 2018, сообщает АЗЕРТАДЖ.
Обновлено вчера в 11:18
Кино
Фильм «Ага» с участием Галины Тихоновой покажут в Якутии весной 2019 года
Киноленту «Ага» с участием скоропостижно ушедшей из жизни актрисы Галины Тихоновой планируют показать в Якутии весной 2019 года.
Обновлено в 02:03