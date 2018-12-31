Актер Владимир Дыховичный ушел из жизни в возрасте 30 лет, об этом на своей странице в Facebook написала вдова режиссера Ивана Дыховичного Ольга.

Актер Владимир Дыховичный умер в возрасте 30 лет

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