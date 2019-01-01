Кино
Актер Владимир Дыховичный ушел из жизни в возрасте 30 лет, об этом на своей странице в Facebook написала вдова режиссера Ивана Дыховичного Ольга.
РИА Новости16:23
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Кино
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Лента уже претендует на звание главного кинособытия года. За их прорыв как за родных в кинотеатрах переживают сотни тысяч зрителей.
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Отсутствие Джека Воробья в следующей серии "Пиратов Карибского моря" позволит студии Walt Disney сэкономить на производстве картины 90 миллионов долларов.
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Джеймс Ван (режиссёр "Аквамена") обратился к фанатам фильма с просьбой не оскорблять людей, которым не понравилась лента.
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