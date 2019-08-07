Культура

Актер Валентин Гафт госпитализирован с инсультомИзвестия 03:21

Народный артист РСФСР Валентин Гафт перенес инсульт. Он около недели находится в одной из московских больниц. Врачи сначала отправили 83-летнего артиста в реанимацию, передает РЕН ТВ.
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Ольга Остроумова
Он в больнице, врачи внимательные, вокруг него все хлопочут. Состояние удовлетворительное, я рядом.
— Ольга Остроумова, актрисаБИЗНЕС Online 03:38
с чего всё началось

Валентина Гафта госпитализировали с инсультом

Народный артист РСФСР Валентин Гафт перенес инсульт. По информации РЕН ТВ, он был доставлен в одну из московских больниц около недели назад. По некоторым данным, состояние 83-летнего артиста у врачей вызывало серьезные опасения, поэтому сначала его определили в реанимацию.
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Валентин Гафт
Актёр
Советский и российский актёр театра и кино, театральный режиссёр, поэт и писатель. Народный артист РСФСР.
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