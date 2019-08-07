Народный артист РСФСР Валентин Гафт перенес инсульт. По информации РЕН ТВ, он был доставлен в одну из московских больниц около недели назад. По некоторым данным, состояние 83-летнего артиста у врачей вызывало серьезные опасения, поэтому сначала его определили в реанимацию.

с чего всё началось

Он в больнице, врачи внимательные, вокруг него все хлопочут. Состояние удовлетворительное, я рядом.

Народный артист РСФСР Валентин Гафт перенес инсульт. Он около недели находится в одной из московских больниц. Врачи сначала отправили 83-летнего артиста в реанимацию, передает РЕН ТВ.

Политика Зеленский призвал провести встречу лидеров «нормандской четвёрки» Президент Украины Владимир Зеленский призвал лидеров стран — участниц нормандского формата собраться для возобновления переговоров по поводу Донбасса.

Происшествия В результате взрыва в Кабуле пострадали 95 человек Число пострадавших в результате взрыва в Кабуле увеличилось до 95.

Общество В РФ разработают специальные правила для рыбаков-любителей По словам Шестакова, надо принять правила, «которые будут всех удовлетворять», и они должны быть такими, чтобы «рыбакам-любителям было удобнее».

Политика 20 лет назад Борис Ельцин объявил своим преемником Владимира Путина 20 лет назад, 5 августа 1999 года, бывший президент Российской Федерации Борис Ельцин представил миру Владимира Путина.

Происшествия Автобус сбил насмерть двух человек на остановке в Долгопрудном В подмосковном городе Долгопрудный автобус въехал в остановку, где стояли несколько человек. Инцидент произошел на Лихачевском шоссе.

Экономика «Ъ»: четверть госзакупок жизненно важных лекарств сорвана Аналитическая компании Headway проинформировала о том, что срывы госзакупок жизненно важных лекарств в первой половине этого года приобрели масштабный характер.

Политика Рабочая группа ЦИК рекомендовала отклонить жалобу Гудкова Рабочая группа ЦИК рекомендовала отказать в удовлетворении жалобы Дмитрия Гудкова.

Экономика МВФ оценил потери России от санкций По расчётам «Высшей школы экономики», санкции замедлили рост ВВП в 2014 году на 0,5 процентного пункта, а в 2015-2016 годах на рост экономики больше повлияло падение мировых цен на нефть и введение бюджетного правила.

Общество У половины российских семей оказались непогашенные кредиты Каждая вторая российская семья (51%) имеет непогашенный кредит, чуть меньше половины семей в России (48%) не связаны такого рода обязательствами, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ, поступившие в среду в "Интерфакс".

Авто Опубликованы первые изображения нового Honda NSX Общая форма концепта имеет ряд очевидных сходств с первым NSX и не имеет ничего общего с нынешним автомобилем.

Политика Пушков объяснил желание посла США досрочно уйти в отставку В письме, направленном дипломатом главе Белого дома Дональду Трампу, Хантсман выразил желание уйти в отставку не позднее 3 октября 2019 года.

Политика На Украине потребовали смены мирового порядка Глобальному сообществу необходимо построить новый миропорядок, чтобы выйти из кризиса, заявил заместитель министра по вопросам "временно оккупированных территорий" и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука в эфире телеканала NewsOne.

Происшествия Пропавших сестер нашли в Благовещенске Пропавших 6 августа в городе Свободный Приамурья родных сестер - десятилетнюю Зину и четырнадцатилетнюю Любу - живыми и невредимыми нашли в городе Благовещенске.

Общество Премьер Италии встал за диджейский пульт Политик появился там без охраны и вместе с другими отдыхающими устроил зажигательные танцы, а потом и вовсе встал за диджейский пульт.

Общество Синоптики предупредили москвичей о погодном коллапсе Москвичей ожидает погодный коллапс в четверг и в пятницу, сообщила РИА Новости главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

Футбол «Сан-Паулу» представил Дани Алвеса «Сан-Паулу» представил защитника Дани Алвеса в качестве игрока команды.

Футбол Фабрегас хотел бы поиграть в Аргентине Полузащитник «Монако» Сеск Фабрегас признался, что был бы не против когда-нибудь выступить в одной из аргентинских команд.

Энергетика Минэнерго США прогнозирует снижение цены на Brent в 2019 году Управление энергетической информации (EIA) Министерства энергетики США понизило прогноз средней цены нефти марки Brent в 2019 году с $66,51 до $66,15 за баррель.

Армия и оружие Украинский Ил-76 уничтожен в Ливии Накануне украинский портал Liga.net сообщил об уничтожении в Ливии самолета Ил-76 авиационного перевозчика «Скайавиатранс» ударом с беспилотника.

Экономика ВЭБ выдал первые гарантии для привлечения бизнеса в нацпроекты За три с лишним месяца госкорпорация «ВЭБ.РФ» выдала около 30 млрд руб. гарантий, которые должны способствовать привлечению частного бизнеса в нацпроекты.