с чего всё началось

В результате проведенной проверки, отметили в столичной полиции, сотрудниками ГАИ совместно с сотрудниками полиции ОМВД России по району Якиманка был установлен и задержан нарушитель - 37-летний актер театра "Современник".

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