Происшествия

Актер «Современника» арестован за ролик, оскорбляющий полициюТАСС 09:18

В результате проведенной проверки, отметили в столичной полиции, сотрудниками ГАИ совместно с сотрудниками полиции ОМВД России по району Якиманка был установлен и задержан нарушитель - 37-летний актер театра "Современник".
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с чего всё началось
По решению суда актер получил восемь суток административного ареста за незаконное ношение форменной одежды и мелкое хулиганство, сообщается
 на сайте ГУ МВД РФ по Москве.
ТК Звезда10:26

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Актеру театра «Современник» назначили 8 суток ареста за сатирический видеоролик

Эхо Москвы15:04

Актер «Современника» арестован за ролик, оскорбляющий полицию

ТАСС09:18

Актера «Современника» арестовали за исполнение роли автоинспектора на улице Москвы

Интерфакс09:58

Актера «Современника» арестовали за случайную роль пьяного инспектора ДПС

Вести.Ru09:38

В «Современнике» прокомментировали задержание актера из-за формы ГИБДД

РИА Новости10:26

Актера «Современника» арестовали за съемки в форме сотрудника ГИБДД

РБК10:50

Арестованным за съемки в клипе в форме сотрудника ГИБДД актером «Современника» оказался Д.Смолев

Агентство Москва09:30
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Автоматически обработаны 7272 источника, обновлено в 20:21, Ашберн
Космос

Первый запуск к МКС корабля Crew Dragon с экипажем отложен

Обновлено 29 июля в 04:21
Общество

Россия приостановит ввоз груш и персиков из Китая

Россельхознадзор с 10 августа приостановит ввоз в Россию семечковых и косточковых культур из Китая в связи с поставками заражённой продукции.
Обновлено в 06:22
Здоровье

Врачи назвали первый признак алкоголизма

Врачи рассказали, что является первым признаком алкоголизма.
Обновлено в 13:09
Наука

На Ниле обнаружили древний храм с сокровищами

Сканирование помогло им обнаружить на дне глубиной около метра крупные колонны, а рядом с ними – затонувшая лодка, на которой и находились сокровища.
Обновлено в 14:21
Футбол

Главный тренер «Ромы» Фонсека не намерен расставаться с Джеко и хочет купить центрального защитника

Главный тренер «Ромы» Паулу Фонсека прокомментировал информацию о возможном уходе из команды Эдина Джеко.
Обновлено в 20:06
Происшествия

К тушению лесных пожаров в Красноярском крае приступили самолеты МЧС

Обновлено в 03:36
Музыка

В США отменили юбилейный фестиваль «Вудсток»

По данным журнала Variety, организаторы вынуждены были отменить юбилейный рок-фестиваль Вудсток, которому в этом году исполняется 50 лет.
Обновлено в 15:44
Происшествия

Пропавшего с детской площадки ребенка нашли в аэропорту Шереметьево

Как удалось установить, мальчик воспользовался тем, что его отцу пришлось ненадолго отлучиться, и сел в общественный транспорт, следовавший в аэропорт Шереметьево.
Обновлено в 19:55
Общество

В Белогорске побит уровень наводнения 2013 года

По состоянию на 12:00 река Томь в районе Белогорска поднялась до 435 см. В среднем за один час вода прибывает на 2-3 сантиметра.
Обновлено в 00:53
Армия и оружие

Вторая очередь поставок С-400 в Турцию может начаться в 2020 году

Турция ожидает, что вторая очередь поставок дивизионов зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 в Турцию начнется в 2020 году.
Обновлено в 05:05
Игры

Оригинальная Diablo стала доступна в браузере

Проект открывает доступ к условно-бесплатной сборке игры, которая включает в себя две первые зоны подземелья и один из трёх классов персонажей.
Обновлено в 04:36
Общество

В Тулуне уровень воды в реке Ия идет на спад

30 июля уровень воды в реке Ия превысил 10 метров при критической отметке в семь метров.
Обновлено в 00:26
Политика

Трамп предложил Путину помощь в борьбе с лесными пожарами

Дональд Трамп в телефонном разговоре с Владимиром Путиным предложил помощь с тушением пожаров в Сибири.
Обновлено в 18:28
Финансы

ФРС США снизила ставку впервые за 10 лет

Федеральная резервная система (ФРС) США снизила ключевую ставку на 25 базисных пунктов до 2–2,25%. Это произошло впервые с конца 2008 г.
Обновлено в 14:33
Футбол

Украинский футболист Хачериди может перейти в ЦСКА

Защитник сборной Украины Евгений Хачериди может перейти в московский ЦСКА.
Обновлено в 06:54
Наука

В Японии одобрили опыты по созданию гибридов человека и животного

Власти Японии дали добро на заявку ученых из Университета Токио по проведению опытов с использованием гибридных эмбрионов, состоящих из клеток мышей и человека.
Обновлено вчера в 03:14
Финансы

Сбербанк улучшил прогноз по курсу рубля на 2019 год

Согласно обновленному прогнозу, среднегодовой курс рубля в 2019 году составит 64,5 рубля за доллар, в 2020 году - 65 рублей, говорится в материалах Сбербанка.
Обновлено в 11:19
Политика

Германия отказалась от участия в миссии США в Ормузском проливе

Глава МИД Германии Хайко Маас рассказал об участии страны в миссии США в Ормузском проливе. Об этом сообщает Sueddeutsche Zeitung.
Обновлено в 15:43
Происшествия

В Иркутской области нашли живым одного из пропавших при паводке

Один из семи пропавших без вести из-за паводка в Иркутской области найден живым, сообщил губернатор Сергей Левченко.
Обновлено в 10:38
Здоровье

Гибель десятков россиян на курортах Турции признали нормой

По словам дипломата, в текущем году количество летальных исходов уже исчисляется десятками.
Обновлено в 11:48
Транспорт

ГИБДД впервые опубликовала карту со всеми камерами на дорогах

Обновлено в 03:37
Технологии

В России разработают мультикалиберное модульное стрелковое оружие

Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения (ЦНИИточмаш, входит в Ростех) получил патент на изобретение модульного огнестрельного оружия, в котором можно менять элементы в зависимости от задач, сообщили РИА Новости в пресс-службе института.
Обновлено в 20:12
Политика

США ввели санкции против главы МИД Ирана

В противном случае США грозят продолжать политику усиления санкций против Ирана.
Обновлено в 16:33
Политика

Германия отказалась платить репарации Польше

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что Берлин не будет выплачивать военные репарации Польше за ущерб, нанесенный во время Второй мировой войны.
Обновлено в 12:38
Экономика

Что изменится в жизни россиян с августа 2019 года

ТАСС вместе с Госдумой рассказывает, какие важные законы и нормы вступят в силу в августе 2019 года и коснутся многих россиян.
Обновлено в 17:01
Шоу-бизнес

Принц Гарри рассказал, сколько детей хочет от Меган Маркл

Принц Гарри рассказал о своих дальнейших семейных планах и ответил на вопрос, сколько детей хочет иметь от своей супруги, бывшей американской актрисы Меган Маркл.
Обновлено в 04:35
Общество

Галкин уличил призывающих потушить пожары российских звезд в лицемерии

Ранее Галкин раскритиковал модных блогеров, которые призвали на своих страницах к борьбе с пожарами в Сибири.
Обновлено в 08:20
Энергетика

Первый газ по «Северному потоку — 2» поступит в конце года

Первый газ по "Северному потоку-2" поступит к полуночи 31 декабря 2019 года, сообщил глава австрийской OMV Райнер Зеле на пресс-конференции, которая транслировалась на официальном сайте компании.
Обновлено в 05:19
Происшествия

Турист в Канаде смог отбиться от медведя гризли

Обновлено в 04:45
Авто

Bentley по примеру Porsche наняла на работу пчел

Компания наняла лучших специалистов-пчеловодов с 50-летним стажем.
Обновлено в 17:31
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