Актер Сергей Фролов пожаловался, что его с семьей выселили из квартирыРИА Новости 02:13

Российского актера Сергея Фролова вместе с женой и ребенком насильно выселили из квартиры в Москве. Об этом друзья артиста рассказали в Facebook. В среду неизвестные вырезали замки в квартире, после чего судебные приставы описали все имущество.

Актер Сергей Фролов пожаловался, что его с семьей выселили из квартиры

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