Политика

Актер Серебряков обвинил Россию в разжигании войнРЕН ТВ 05:54

Эмигрировавший в Канаду актер Алексей Серебряков вновь обрушился с критикой на власти РФ. Он обвинил руководство страны в причастности к конфликтам в Грузии, Чечне, на Украине и в Сирии и в африканских республиках.
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Алексей Серебряков
За последние 20 лет было создано несколько войн российским правительством, российской властью. Я имею в виду Грузию, Чечню, Украину, Сирию, я имею в виду в том числе африканские республики. Сейчас мы, находясь в сплошном окружении врагов, должны демонстрировать псевдопатриотизм.
— Алексей Серебряков, актёрRambler News Service 10:59
с чего всё началось

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Алексей Серебряков
Актёр
Советский, российский и канадский актёр театра и кино, народный артист Российской Федерации.
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