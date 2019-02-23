Политика

Актер Серебряков обвинил Россию в «разжигании войн»РИА Новости 08:15

Алексей Серебряков раскритиковал россиян за то, что они должны демонстрировать "псевдопатриотизм". Об этом актер заявил в ходе выступления на форуме в Лондоне. По словам Серебрякова, это связано с тем, что Россия за последние 20 лет "создала несколько войн".
Читать в источнике
Алексей Серебряков
За последние 20 лет было создано несколько войн российским правительством, российской властью. Я имею в виду Грузию, Чечню, Украину, Сирию, я имею в виду в том числе африканские республики. Сейчас мы, находясь в сплошном окружении врагов, должны демонстрировать псевдопатриотизм.
— Алексей Серебряков, актёрRambler News Service 10:59
с чего всё началось
Алексей Серебряков, который в 2012 году эмигрировал с семьёй в Канаду, но продолжает сниматься в РФ, в ходе своего недавнего выступления в Лондоне отметил
, что граждане России вынуждены демонстрировать псевдопатриотизм, пока власти «переписывают историю», чтобы доказать правильность их действий.
News.ru09:58

Подробнее о событии

Вассерман прокомментировал слова Серебрякова о России

RT на русском12:40

Эмигрировавший в Канаду актер Серебряков высмеял патриотизм россиян

URA.Ru07:27

Серебряков обвинил россиян в «псевдопатриотизме» из‐за развернутых войн

Телеканал 360°10:54

«Мозг отсутствует»: Пригожин о словах Серебрякова про Россию-агрессора

Газета.Ru12:44

Лоза призвал «забыть» Серебрякова из-за обвинений в адрес России

РИА Новости09:01

«Ошибся Родиной»: Актеру Серебрякову «вынесли вердикт» после обвинений России в «разжигании войн»

Царьград09:52

Cеребряков взбесил соцсети очередным русофобским выпадом

Комсомольская правда11:33
Показать все источники
Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 13:04, Ашберн
Экономика

Уоррен Баффетт потерял за день $4,3 млрд

Berkshire Hathaway Уоррена Баффетта потеряла более $4,3 млрд за один день после того, как акции одного из ее крупнейших активов Kraft Heinz обвалились на целой серии плохих новостей, включая сокращение дивидендов и расследование со стороны Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC), сообщает CNBC.
Обновлено вчера в 21:19
Футбол

Месси принес «Барселоне» победу над «Севильей», оформив хет-трик

Аргентинский нападающий "Барселоны" Лионель Месси стал главной звездой матча 25 тура чемпионата Испании против "Севильи".
Обновлено в 12:37
Общество

Пиарщица экс-участницы Comedy Woman «оправдалась» за ее шутку про Карбышева

Обновлено в 11:07
Происшествия

В Бурятии уволили сотрудницу МВД за организацию стриптиза в отделении

«По итогам служебной проверки сотрудница полиции, пригласившая танцовщицу на официальное торжественное мероприятие, уволена из органов внутренних дел», — говорится в сообщении управления МВД по Республике Бурятия.
Обновлено в 09:17
Политика

Грузовик с гумпомощью проехал из Бразилии в Венесуэлу

Обновлено в 12:13
Происшествия

На КПП в Донбассе подорвался гражданский автомобиль

В Донбассе в буферной зоне между пропускными пунктами Донецкой Народной Республики (ДНР) и Украины подорвался гражданский автомобиль.
Обновлено в 08:23
Общество

Минобороны выпустило открытки с армейским юмором на 23 февраля

Обновлено в 07:41
Происшествия

В крупных городах Франции проходят протестные акции «желтых жилетов»

Обновлено в 07:39
Спорт

Лыжник Большунов завоевал серебро чемпионата мира в скиатлоне

Четырехкратный призер Олимпийских игр 2018 года Александр Большунов до последних метров боролся за победу в скиатлоне на чемпионате мира, уступив десятую долю секунды на финише норвежцу Шуру Рете.
Обновлено в 07:46
Политика

Порошенко похвалил «забывших о празднике» 23 Февраля украинцев

Президент Украины Пётр Порошенко поздравил сограждан с тем, что они «забыли о празднике» 23 Февраля — Дне защитника Отечества.
Обновлено в 08:52
Спорт

Логинов не выступил на чемпионате Европы из-за ошибки чиновников

В Раубичах из-за ошибки Союза биатлонистов России (СБР) не смог выступить лидер национальной команды Александр Логинов.
Обновлено в 08:10
Происшествия

В Китае 20 человек погибли из-за аварии с грузовиком

Обновлено в 05:59
Происшествия

В Самаре женщина пришла с гробом покойного мужа к зданию правительства

Обновлено 21 февраля в 18:53
Футбол

Московский ЦСКА обыграл «Уфу» в товарищеском матче

Столичный футбольный клуб ЦСКА одержал победу над «Уфой» со счетом 2:1 в последнем товарищеском матче перед возобновлением чемпионата России, сообщает в субботу Газета.ru.
Обновлено в 12:25
Культура

Умер 30-летний внук звезды «Унесенных ветром», актер Кларк Гейбл III

Обновлено в 06:23
Музыка

Дима Билан получил двойной перелом ноги

Певец Дмитрий Билан не стал отменять концерты из-за перелома ноги. Выступление состоялось в Санкт-Петербурге, несмотря на протесты врачей.
Обновлено в 11:32
Спорт

Медведева рассказала, что ей помешало выиграть золото на ОИ-2018

Обновлено в 12:17
Экономика

«Дочка» «Газпрома» закупает 40 VIP-ручек на полмиллиона рублей

Обновлено в 10:57
Политика

Украина утратила лидерство по притоку мигрантов в Россию

Если в 2017 году миграционный приток с Украины в Россию составил 47,7 тысячи человек, то в 2018 году - только 14,8 тысячи человек.
Обновлено в 07:52
Общество

Россиянина заблокировали в Facebook за поздравление с 23 февраля

Блогер из Екатеринбурга Сергей Колясников, известный в Сети под псевдонимом Zergulio, сообщил, что его аккаунт в Facebook был заблокирован из-за публикации с поздравлением по случаю Дня защитника Отечества.
Обновлено в 05:58
Единоборства

Нурмагомедов поддержал проигравшего нокаутом двоюродного брата

Обновлено в 11:18
Политика

93-летний украинский ветеран получил российский паспорт

Сегодня в ОМВД России по Коношскому району Архангельской области состоялось торжественное мероприятие, на котором 93-летнему Михаилу Иосифовичу Ливке руководством управления по вопросам миграции регионального УМВД России вручен паспорт гражданина России, - цитирует официального представителя МВД Ирину Волк RT.
Обновлено в 08:12
Общество

Полуголые феминистки устроили акцию у военкомата в Петербурге

В Санкт-Петербурге полуголые феминистки устроили акцию протеста у военкомата. О случившемся рассказали пользователи Twitter.
Обновлено в 10:22
Происшествия

В Шарыпово фельдшер отказывалась помочь продавцу с сахарным диабетом

Обновлено в 12:19
Политика

В Госдуме оценили заявление Киева об отборе кандидатов на Евровидение

Депутат Государственной думы Дмитрий Белик прокомментировал RT заявление вице-премьера Украины Вячеслава Кириленко о том, что отбор кандидатов на Евровидение — это «часть гибридной войны России».
Обновлено в 09:05
Происшествия

В Хабаровске женщина родила на полу роддома из-за занятости врачей

Обновлено в 11:21
Политика

Ким Чен Ын поехал на встречу с Трампом на бронепоезде

Обновлено в 06:21
Политика

Собчак раскритиковала армию России, сравнив ее с украинской

Обновлено в 05:44
Общество

В России в 2018 году на тысячу мужчин приходилось 1156 женщин

По состоянию на 1 января 2018 года в России проживало 78,7 млн женщин и 68 млн мужчин.
Обновлено в 10:35
Общество

Умерла модельер и фотограф Марелла Аньелли

Обновлено в 09:53
ещё по теме
Алексей Серебряков
Актёр
Советский, российский и канадский актёр театра и кино, народный артист Российской Федерации.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное