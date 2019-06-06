Происшествия
Актер Панкратов-Черный госпитализирован в тяжелом состоянииРоссийская газета 05:03
Уточнено, что 69-летний актер находится в тяжелом состоянии. Напомним, что Народного артиста России также госпитализировали в прошлом году - из-за проблем с рукой. Александр Васильевич Панкратов-Черный родился в 1949-м на Алтае в семье сосланных казаков.
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с чего всё началось
Народный артист России почувствовал себя плохо в четверг, 6 июня. Его госпитализировали в тяжелом состоянии. Народный артист России Александр Панкратов-Черный был экстренно госпитализирован в одну из московских больниц в четверг, 6 июня.Пятый канал04:07
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Мать рэп-исполнителя Тимати Симона Юнусова предложила россиянам выбрать имя будущего наследника музыканта.
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Всероссийский союз страховщиков опубликовал рейтинг защищенности автомобилей от угона.
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В Дагестане за махинации задержан глава комитета по лесному хозяйству
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Здоровье
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Первая в столице клиника кризисной помощи для подростков открылась на базе Научно-практического центра психического здоровья детей и подростков имени Г. Е. Сухаревой на юге Москвы.
Обновлено вчера в 06:01
Общество
В Госдуме предложили отслужившим по призыву досрочный выход на пенсию
Депутаты Госдумы внесли законопроект, предлагающий учитывать срок военной службы по призыву при начислении страхового стажа в случае досрочного выхода на пенсию.
Обновлено вчера в 20:27
Экономика
ВТБ модернизирует промышленные предприятия Архангельской области
Банк ВТБ и правительство Архангельской области в четверг в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) договорились о совместной модернизации и инновационном развитии промышленных производств региона, сообщила пресс-служба правительства области.
Обновлено в 05:49
Экономика
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В ответ на выпад Орешкина глава Центробанка Эльвира Набиуллина отметила, что рост потребительского кредитования растет высокими темпами, но не выше ипотечного, а ЦБ при этом пытается его охладить.
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Политика
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Обновлено в 07:21
Политика
Путин предложил американской журналистке сразиться на татами
Президент РФ Владимир Путин на встрече с с руководителями международных информационных агентств сказал, что не стал бы выходить на ринг с американской журналисткой, увлекающейся тайским боксом, но пригласил ее сразиться на татами, предупредив, что в этом случае у него будет конкурентное преимущество.
Обновлено в 08:02
Футбол
Клубы Премьер-лиги одобрили расширение чемпионата до 18 команд
На заседании было одобрено расширение количества участников лиги с 16 до 18 команд.
Обновлено в 08:14
Шоу-бизнес
13-летняя дочь Анджелины Джоли начала принимать гормоны для смены пола
13-летняя дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта Шайло давно уже просит себя называть Джоном и одевается как мальчик.
Обновлено в 08:40
Армия и оружие
Германия приступила к разработке гиперзвукового оружия
Германия запустила программу разработки гиперзвуковых ракет, сообщила в четверг немецкая газета Welt.
Обновлено в 08:14
Происшествия
В квартире заместителя главы Нягани обнаружили бордель
В Нягани правоохранительные органы прикрыли бордель с проститутками, который располагался в квартире заместителя главы города Виктора Манухина.
Обновлено в 04:35
Политика
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Политика
Путин посоветовал детям почитать Библию, Коран и Тору
Президент России Владимир Путин считает, что детям будет полезно прочитать Библию, Коран и Тору, это точно пойдет на пользу, потому что во всех мировых религиях заложены гуманистические начала.
Обновлено в 08:58
Авто
Kia Sorento нового поколения копируют с BMW X5
Kia держит в секрете разработку нового поколения Sorento, которое должно выйти в 2020 году.
Обновлено в 02:14
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Путин призвал держать на контроле «огненного змея»
Игнорирование современных угроз и опасностей в мире может привести к глобальной катастрофе, заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с руководителями мировых информагентств в рамках ПМЭФ-2019.
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Происшествия
В результате крушения вертолета в Грузии погибли три человека
По предварительным данным, в результате крушения в Казбегском районе Грузии вертолета Bell 505 погибли двое туристов и пилот.
Обновлено в 04:46