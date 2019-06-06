Актер Панкратов-Черный госпитализирован в тяжелом состоянииРоссийская газета 05:03

Народный артист России почувствовал себя плохо в четверг, 6 июня. Его госпитализировали в тяжелом состоянии. Народный артист России Александр Панкратов-Черный был экстренно госпитализирован в одну из московских больниц в четверг, 6 июня.

с чего всё началось

Уточнено, что 69-летний актер находится в тяжелом состоянии. Напомним, что Народного артиста России также госпитализировали в прошлом году - из-за проблем с рукой. Александр Васильевич Панкратов-Черный родился в 1949-м на Алтае в семье сосланных казаков.

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