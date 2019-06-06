Происшествия
Панкратов-Черный экстренно госпитализированLenta.ru 04:14
В Москве госпитализирован актер Александр Панкратов-Черный. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ. Отмечается, что артисту стало плохо утром, после чего он был госпитализирован.
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с чего всё началось
Народный артист России Александр Панкратов-Черный был экстренно госпитализирован в одну из московских больниц в четверг, 6 июня. По информации 5-tv.ru, ему стало плохо на детской площадке на Фрунзенской набережной, ему вызвали скорую, после чего забрали в первую городскую больницу.Пятый канал04:07
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