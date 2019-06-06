Происшествия

Актер Панкратов-Черный госпитализирован в тяжелом состоянииРоссийская газета 05:03

Уточнено, что 69-летний актер находится в тяжелом состоянии. Напомним, что Народного артиста России также госпитализировали в прошлом году - из-за проблем с рукой. Александр Васильевич Панкратов-Черный родился в 1949-м на Алтае в семье сосланных казаков.
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Подробности госпитализации актера Александра Панкратова-Черного

Народный артист России почувствовал себя плохо в четверг, 6 июня. Его госпитализировали в тяжелом состоянии. Народный артист России Александр Панкратов-Черный был экстренно госпитализирован в одну из московских больниц в четверг, 6 июня.
Пятый канал04:07

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Панкратов-Черный экстренно госпитализирован

Lenta.ru04:14

СМИ сообщили об экстренной госпитализации Панкратова-Черного

РИА Новости04:13

Стало известно о состоянии госпитализированного актера Панкратова-Черного

РЕН ТВ04:16

В Москве госпитализировали Александра Панкратова-Чёрного

Life.ru03:45

Подробности госпитализации актера Александра Панкратова-Черного

Пятый канал04:07

Рухнул на съемках: Панкратов-Черный борется за жизнь

Газета.Ru05:52

СМИ сообщают о стабильно тяжёлом состоянии Александра Панкратова-Чёрного

Говорит Москва04:33
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Автоматически обработано 7269 источников, обновлено в 06:25, Ашберн
Армия и оружие

Россия построит 76 истребителей Су-57

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Клубы РПЛ выступили за расширение лиги

Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник, ознакомленный с ходом заседания, 15 клубов РПЛ выступили за расширение лиги до 18 команд.
Обновлено в 06:03
Происшествия

На объездной трассе Седанка—Патрокл произошло массовое ДТП

Массовое ДТП произошло на объездной трассе Седанка—Патрокл. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на инстаграм dps_vl.
Обновлено вчера в 21:06
Политика

Renault и Fiat Chrysler отказались от слияния

Итальянско-американский автопроизводитель Fiat Chrysler отказался от переговоров о слиянии со своим французско-японским конкурентом Renault—Nissan—Mitsubishi, об этом FCA сообщил сегодня.
Обновлено в 06:20
Экономика

Силуанов назвал стабильность без роста доходов населения бессмысленной

В свою очередь, обеспечить рост доходов граждан без новых предприятий, без новых производств невозможно, уверен Силуанов.
Обновлено в 03:35
Армия и оружие

ВСУ обстреляли район Васильевской насосной станции в ДНР

Украинские вооруженные формирования сегодня утром подвергли обстрелу район Васильевской насосной станции под Ясиноватой.
Обновлено в 05:03
Политика

На Украине политику Зеленского в Донбассе назвали позорной

Стратегия президента Украины Владимира Зеленского по Донбассу выглядит позорно и беспомощно, написал вице-премьер Украины Вячеслав Кириленко в Twitter.
Обновлено в 03:41
Общество

Бари Алибасова готовят к операции

Бывший участник группы «На-На» Владимир Левкин рассказал, что продюсера Бари Алибасова говорят к операции.
Обновлено в 03:15
Экономика

Кудрин назвал арест Калви шоком для экономики России

Ситуация с основателем инвестфонда Baring Vostok Майклом Калви стала шоком для российской экономики.
Обновлено в 04:58
Общество

Эвтаназия 17-летней голландки оказалась выдумкой

Жительница Нидерландов Ноа Потховен, вопреки сообщениям СМИ, не прибегала к легальной в ее стране эвтаназии, а умерла у себя дома.
Обновлено вчера в 11:57
Происшествия

Главбуха посольства РФ в Израиле обвинили в хищении 49 млн рублей

Следственный комитет РФ расследовал многомиллионное хищение денежных средств посольства РФ в Израиле.
Обновлено в 06:00
Политика

В Раде назвали заявления Кучмы по Донбассу началом капитуляции Украины

Глава комитета Верховной рады Украины по иностранным делам, депутат от фракции "Самопомощь" Анна Гопко считает, что заявления представителя Киева в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе Леонида Кучмы являются началом капитуляции Киева.
Обновлено в 06:09
Политика

Рада отказалась от законопроекта Зеленского о незаконном обогащении

Верховная Рада снова отказалась рассматривать законопроект, внесенный президентом Владимиром Зеленским. Об этом сообщает «РБК-Украина».
Обновлено в 05:57
Происшествия

В Москве погиб финансист службы подземных бункеров президента

ГУСП отвечает за состояние мобилизационной готовности страны и курирует сеть засекреченных бункеров, подземных тоннелей и сооружений по всей России.
Обновлено в 03:54
Общество

Верховный суд предлагает отменить срок давности за неуплату налогов

Верховный суд России предлагает считать уклонение от уплаты налогов преступлением, которое длится до полного погашения долга перед государством.
Обновлено в 03:53
Политика

Сечин назвал США главным возмутителем спокойствия на рынке энергетики

Давление на энергетические рынки возрастает, при этом главным возмутителем спокойствия является политика нынешней администрации США.
Обновлено в 05:01
Космос

Зонд Parker разгадает тайну перегрева Солнца

Обновлено вчера в 01:29
Экономика

В Подмосковье появится новый завод по производству сыров

Компания «Эко-милк» построит в Подмосковье новый комплекс по производству сыров, передает ОТР.
Обновлено вчера в 09:47
Наука

Тысячелетние «сушки» обнаружили археологи в Австрии

Выводы ученых опубликовал журнал PLoS One. Странные артефакты, напоминающие «сушки», лежали рядом с обычными глиняными грузилами.
Обновлено в 05:57
Кино

Ушел из жизни актер Александр Кузнецов

Обновлено в 06:12
Происшествия

Немецкий медбрат получил пожизненный приговор за убийство 85 пациентов

Суд в Нижней Саксонии приговорил к пожизненному заключению бывшего медбрата Нильса Хегеля, убившего в общей сложности не менее 85 пациентов, сообщает в четверг Deutsche Welle.
Обновлено в 04:47
Экономика

«Тинькофф» предложит россиянам вкладывать деньги в его биржевые фонды

«Пользователи «Тинькофф инвестиций» смогут контролировать все процессы самостоятельно, без визита в офис, участия агентов и других лишних сложных процедур, связанных с покупкой и продажей биржевых фондов», – отметил Хьюз.
Обновлено в 04:33
Транспорт

Станция метро «Варшавская» временно изменит график работы

Новый график работы требуется для проведения работ по интеграции станции с Большой кольцевой линией.
Обновлено в 02:36
Происшествия

В Элисте трех полицейских заподозрили в убийстве женщины

Трех участковых уполномоченных из Элисты подозревают в тяжелейшем преступлении: убийстве пожилой женщины.
Обновлено в 01:40
Кино

Опубликован постер новой «Чудо-женщины» в золотой броне

Режиссер Пэтти Дженкинс опубликовала постер «Чудо-женщины: 1984». На постере изображена главная героиня кинокомикса в броне Золотого орла.
Обновлено в 05:26
Политика

Лавров заявил, что мир живет в условиях экономической агрессии США

Комментируя решение бизнесмена Олега Дерипаски обратиться в суд в рамках американской правовой системы для вывода части своих компаний из-под санкций, Лавров подчеркнул, что это "абсолютно правовые методы и позиция".
Обновлено вчера в 17:03
Шоу-бизнес

Собчак разделила людей на «благородных» и «дворняг»

Российская телеведущая Ксения Собчак раскрыла в своем профиле в Instragram признак благородного человека.
Обновлено в 06:21
Происшествия

Суд арестовал обвиняемых в убийстве бывшего спецназовца

Обновлено вчера в 14:44
Происшествия

Охранника Сергея Пенкина обнаружили в авто с огнестрельным ранением

Охранник артиста Сергея Пенкина был обнаружен в машине с огнестрельным ранением. Об этом в четверг, 6 июня, сообщает телеканал РЕН ТВ.
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Авто

В Тульской области торжественно открылся автомобильный завод Haval

Сегодня, 5 июня 2019 года на территории Индустриального парка «Узловая» Тульской области состоялась официальная церемония открытия завода Haval.
Обновлено вчера в 06:05
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