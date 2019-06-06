Актер Панкратов-Черный госпитализирован в тяжелом состоянииРоссийская газета 05:03

Народный артист России почувствовал себя плохо в четверг, 6 июня. Его госпитализировали в тяжелом состоянии. Народный артист России Александр Панкратов-Черный был экстренно госпитализирован в одну из московских больниц в четверг, 6 июня.

с чего всё началось

Уточнено, что 69-летний актер находится в тяжелом состоянии. Напомним, что Народного артиста России также госпитализировали в прошлом году - из-за проблем с рукой. Александр Васильевич Панкратов-Черный родился в 1949-м на Алтае в семье сосланных казаков.

Футбол Клубы РПЛ выступили за расширение лиги Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник, ознакомленный с ходом заседания, 15 клубов РПЛ выступили за расширение лиги до 18 команд.

Происшествия На объездной трассе Седанка—Патрокл произошло массовое ДТП Массовое ДТП произошло на объездной трассе Седанка—Патрокл. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на инстаграм dps_vl.

Политика Renault и Fiat Chrysler отказались от слияния Итальянско-американский автопроизводитель Fiat Chrysler отказался от переговоров о слиянии со своим французско-японским конкурентом Renault—Nissan—Mitsubishi, об этом FCA сообщил сегодня.

Экономика Силуанов назвал стабильность без роста доходов населения бессмысленной В свою очередь, обеспечить рост доходов граждан без новых предприятий, без новых производств невозможно, уверен Силуанов.

Армия и оружие ВСУ обстреляли район Васильевской насосной станции в ДНР Украинские вооруженные формирования сегодня утром подвергли обстрелу район Васильевской насосной станции под Ясиноватой.

Политика На Украине политику Зеленского в Донбассе назвали позорной Стратегия президента Украины Владимира Зеленского по Донбассу выглядит позорно и беспомощно, написал вице-премьер Украины Вячеслав Кириленко в Twitter.

Общество Бари Алибасова готовят к операции Бывший участник группы «На-На» Владимир Левкин рассказал, что продюсера Бари Алибасова говорят к операции.

Экономика Кудрин назвал арест Калви шоком для экономики России Ситуация с основателем инвестфонда Baring Vostok Майклом Калви стала шоком для российской экономики.

Общество Эвтаназия 17-летней голландки оказалась выдумкой Жительница Нидерландов Ноа Потховен, вопреки сообщениям СМИ, не прибегала к легальной в ее стране эвтаназии, а умерла у себя дома.

Происшествия Главбуха посольства РФ в Израиле обвинили в хищении 49 млн рублей Следственный комитет РФ расследовал многомиллионное хищение денежных средств посольства РФ в Израиле.

Политика В Раде назвали заявления Кучмы по Донбассу началом капитуляции Украины Глава комитета Верховной рады Украины по иностранным делам, депутат от фракции "Самопомощь" Анна Гопко считает, что заявления представителя Киева в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе Леонида Кучмы являются началом капитуляции Киева.

Политика Рада отказалась от законопроекта Зеленского о незаконном обогащении Верховная Рада снова отказалась рассматривать законопроект, внесенный президентом Владимиром Зеленским. Об этом сообщает «РБК-Украина».

Происшествия В Москве погиб финансист службы подземных бункеров президента ГУСП отвечает за состояние мобилизационной готовности страны и курирует сеть засекреченных бункеров, подземных тоннелей и сооружений по всей России.

Общество Верховный суд предлагает отменить срок давности за неуплату налогов Верховный суд России предлагает считать уклонение от уплаты налогов преступлением, которое длится до полного погашения долга перед государством.

Политика Сечин назвал США главным возмутителем спокойствия на рынке энергетики Давление на энергетические рынки возрастает, при этом главным возмутителем спокойствия является политика нынешней администрации США.

Экономика В Подмосковье появится новый завод по производству сыров Компания «Эко-милк» построит в Подмосковье новый комплекс по производству сыров, передает ОТР.

Наука Тысячелетние «сушки» обнаружили археологи в Австрии Выводы ученых опубликовал журнал PLoS One. Странные артефакты, напоминающие «сушки», лежали рядом с обычными глиняными грузилами.

Происшествия Немецкий медбрат получил пожизненный приговор за убийство 85 пациентов Суд в Нижней Саксонии приговорил к пожизненному заключению бывшего медбрата Нильса Хегеля, убившего в общей сложности не менее 85 пациентов, сообщает в четверг Deutsche Welle.

Экономика «Тинькофф» предложит россиянам вкладывать деньги в его биржевые фонды «Пользователи «Тинькофф инвестиций» смогут контролировать все процессы самостоятельно, без визита в офис, участия агентов и других лишних сложных процедур, связанных с покупкой и продажей биржевых фондов», – отметил Хьюз.

Транспорт Станция метро «Варшавская» временно изменит график работы Новый график работы требуется для проведения работ по интеграции станции с Большой кольцевой линией.

Происшествия В Элисте трех полицейских заподозрили в убийстве женщины Трех участковых уполномоченных из Элисты подозревают в тяжелейшем преступлении: убийстве пожилой женщины.

Кино Опубликован постер новой «Чудо-женщины» в золотой броне Режиссер Пэтти Дженкинс опубликовала постер «Чудо-женщины: 1984». На постере изображена главная героиня кинокомикса в броне Золотого орла.

Политика Лавров заявил, что мир живет в условиях экономической агрессии США Комментируя решение бизнесмена Олега Дерипаски обратиться в суд в рамках американской правовой системы для вывода части своих компаний из-под санкций, Лавров подчеркнул, что это "абсолютно правовые методы и позиция".

Шоу-бизнес Собчак разделила людей на «благородных» и «дворняг» Российская телеведущая Ксения Собчак раскрыла в своем профиле в Instragram признак благородного человека.

Происшествия Охранника Сергея Пенкина обнаружили в авто с огнестрельным ранением Охранник артиста Сергея Пенкина был обнаружен в машине с огнестрельным ранением. Об этом в четверг, 6 июня, сообщает телеканал РЕН ТВ.